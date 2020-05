Zástupci klubů hokejové extraligy přišli s novým návrhem na podobu soutěže pro příští čtyři sezony. Hrálo by ji 14 týmů, po 52 kolech základní části by následovalo play off v dosavadní podobě s předkolem a play down pro kluby na 11. až 14. místě. Nejhorší mužstvo by muselo do baráže proti nejlepšímu týmu první ligy.

Valná hromada odsouhlasila návrh dvoutřetinovou většinou pro výkonný výbor Českého hokeje, který navrhoval na konci dubna plán rovněž na čtyři sezony. Ten ale počítal s tím, že první dva ročníky nikdo nesestoupí a soutěž se rozšíří až na 16 účastníků. Asociace profesionálních klubů (APK) zároveň navrhla, aby byly do budoucna přijaty podmínky finanční stability spočívající ve stanovení platového dna. Připravujeme podrobnosti.