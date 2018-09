Ještě lepší Gulaš. Tělo chabne, takže vypustí reprezentaci, ale s Plzní myslí vysoko

před 1 hodinou

Plzeň nastoupila k zápasům Ligy mistrů ve velkém stylu, dvakrát zdolala Lugano i Jyväskylä a bleskově si zajistila účast v play-off. Tomáše Vlasáka potěšily spolehlivé výkony nově složené obrany, gólová produkce útočných opor a fungující chemie týmu. "Každý ví, co po něm trenéři chtějí," libuje si sportovní manažer Indiánů.

Plzeň - Jako by před startem extraligové sezony chtěli připomenout, že jsou pořád tady a znovu budou zlobit. Plzeňští hokejisté se po triumfu v základní části minulého ročníku a porážce v semifinále play-off museli vyrovnat s odchodem mnoha klíčových hráčů, ale zatím jim to šlape.

Indiánský tábor opustili nejlepší střelec a olympionik Tomáš Mertl a další útočník Jan Schleiss. Obranná dvojka Michal Moravčík a David Sklenička odešla po povedeném mistrovství světa do Montrealu, Nashville sáhl po brankáři Miroslavu Svobodovi a zkušený Petr Kadlec ukončil kariéru.

Sportovní manažer Tomáš Vlasák se právem strachoval, jak se zejména obranné řady se ztrátou tří pilířů vypořádají. "Ale zatím to vypadá slušně a doufám, že to bude vzadu zápas od zápasu ještě lepší. Noví kluci se jeví velmi dobře," pochvaluje si bývalý útočník Plzně či Slavie.

V létě přivedli Západočeši amerického obránce Conora Allena se sedmi starty v NHL a potvrdili v základu místo pro jednadvacetiletého Lukáše Kaňáka, který už odehrál 40 extraligových zápasů. V bráně sázejí Indiáni na Dominika Frodla ze Slavie a Dmitrije Milčakova z Běloruska.

"O sezonu se spolu nějakým způsobem podělí. Nechci to zakřiknout, ale máme na čem stavět, oba podávají kvalitní výkony," hodnotí brankářskou dvojici Vlasák. "Také nás těší, že jsme udrželi obránce Jakuba Kindla. Je to hráč s mnoha zkušenostmi, jeho slovo má v kabině váhu," dodává.

Vlasák: Čtyři utkání ještě sezonu nedělají

Nově složená obrana a Frodl s Milčakovem inkasovali v každém ze čtyř zápasů Ligy mistrů dvě branky, ale Plzeňští přesto neztratili ani bod. Na startu evropské soutěže zdolali švýcarské Lugano (doma i venku 3:2) a finské Jyväskylä (doma 4:2, venku 6:2). Čtyři zápasy, 12 bodů.

Skalpy švýcarského vicemistra a úřadujícího vítěze Ligy mistrů zvednou sebevědomí. "Mužstvo ukázalo, že je schopné hrát hokej, který po něm chceme. Byly to těžké a kvalitní zápasy, zvládli jsme je skvěle, ale čtyři utkání ještě sezonu nedělají," krotí Vlasák přílišnou euforii.

Plzeň si tak již po čtyřech zápasech zajistila postup do play-off a v říjnu může jít do duelů s Banskou Bystricí s čistou hlavou. "Můžeme se teď koncentrovat jen na extraligu. Nevím, koho dostaneme v Lize mistrů do play-off, ale nezastírám, že chceme jít co nejdál," přidává Vlasák.

Výbornou střeleckou formu ukazuje Vojtěch Němec, který se v přípravě blýskl pěti brankami v zápase proti Klatovům a se čtyřmi zásahy v Lize mistrů patří mezi nejlepší kanonýry soutěže. Šest bodů nasbíral David Stach, na ledě je pořád vidět nestárnoucí šampion Ondřej Kratěna.

"Je vidět, že hra má systém. Jeden hráč vedle druhého si plní své úkoly, proměňujeme šance. Kluci si výborně sedli," komentuje manažer Plzně hru svěřenců mladého trenéra Ladislava Čiháka. Už před extraligovým startem se v ní objevují chytré kombinace, není to žádný syrový projev.

Nadstandardní formace z Českých Budějovic

Do zápasů ve Finsku a Švýcarsku nastoupil také bývalý reprezentační útočník a mistr světa Jiří Novotný. Kvůli zranění kolena stihl v minulé sezoně jen 33 utkání za ruské Toljatti, ale dál už v KHL pokračovat nechtěl. V Plzni se Novotný domluvil zatím na měsíčním hostování.

"Jirka dobře zapadl, je to silový hráč, který umí vyhrát buly a udělat pro spoluhráče prostor," popisuje Vlasák. Novotný se zařadil do elitní lajny k Milanu Gulašovi a Václavu Nedorostovi. Pokud všem členům formace vydrží zdraví, budou bezesporu velkým extraligovým postrachem.

Všichni tři se dobře znají z Českých Budějovic. "Je to příjemné, pamatuju si, jak jsem se na Vencu chodil koukat, když hrál v 16 letech extraligu. A kdyby mi někdo řekl, že se spolu sejdeme v jedné lajně v Plzni, asi bych se mu vysmál," říká budějovický rodák Gulaš.

Nedorost šel vloni přímo z KHL do první české ligy, aby Motoru pomohl s bojem o návrat mezi elitu. Jenže mise nevyšla, a proto se dvojnásobný juniorský mistr světa rozhodl pro Plzeň. "Na první ligu má Venca ještě čas. Hodně jsme o něj stáli, s fyzičkou nemá problém," soudí Vlasák.

"A Milan? Na můj vkus vypadá ještě lépe než vloni. U něho je to také hlavně o zdraví," zmiňuje plzeňský manažer démona posledního ročníku extraligy Gulaše, který přišel o olympiádu v Pchjongčchangu až kvůli zranění z posledního přípravného zápasu proti Finům.

Motivaci na reprezentaci už Gulaš hledá těžko

Léčbu pochroumaného kolena však urychlil a ještě na play-off se vrátil. Ani on však v semifinále nezabrzdil rozjetou Kometu. "Koleno by mělo držet, ale už mám nějaký věk. Po tom, co se mi stalo, je těžké hledat novou motivaci pro reprezentaci," přiznává Gulaš.

Plzeňský útočník platí za velkého smolaře, který přišel o vrcholnou akci v národním dresu několikrát až na poslední chvíli. Skončil pod nominační čarou, onemocněl nebo se zranil. "Cítím, že tělo chabne a ve volnu bych se měl věnovat jemu a také rodině," říká dvaatřicetiletý útočník.

Indiáni by rádi do města po šesti letech vrátili finále extraligy, ale nahlas o něm nemluví, prvním cílem je play-off. "V základní části se budeme chtít vyhnout herním krizím a zůstat v pohodě. V play-off pak necháme na ledě všechno a zkusíme zabojovat o pohár," plánuje Gulaš.

Vlasák považuje za největší soupeře v boji o přední příčky Spartu, Brno, Vítkovice a Třinec. Překvapit by podle něj mohla Mladá Boleslav. "Bude záležet na startu extraligy, po první čtvrtině budeme vědět víc," tvrdí.

Laťka je vysoko, v minulé základní části získali Indiáni 107 bodů. Ty první v novém ročníku chtějí začít sbírat už v pátek od 17:30 proti Liberci. Hned v neděli čeká Plzeň třaskavý souboj na mistrovském ledě v Brně.