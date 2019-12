Fanoušky na nás poštvali bývalí hráči, tvrdí Janecký. Na lavičku už se nikdy nevrátí

Z oblíbeného útočníka a klubové legendy Otakara Janeckého se v Pardubicích pro část fanoušků stala krysa a šedá eminence klubu. V pondělí byl odvolán z pozice asistenta spolu s hlavním koučem Radkem Bělohlavem, jehož nahradil u čtrnáctého celku hokejové extraligy Milan Razým. Janecký v rozhovoru Aktuálně.cz popisuje turbulentní poslední týdny ze svého pohledu.

Konec Radka Bělohlava, potažmo vás, byl v Pardubicích na spadnutí, ale po výhrách nad Spartou a Kometou jste to asi nečekal, ne?

S Radkem jsme to nečekali, i když jsme věděli, co visí ve vzduchu, co se dělá. Mrzí mě to, protože si zrovna všechno začalo sedat. Kluci odehráli výborný víkend, z posledních čtyř zápasů jsme tři vyhráli. Mrzí mě to hlavně kvůli klukům.

Je to další z překotných rozhodnutí, která dlouhodobě Pardubicím škodí? Třetí trenérská výměna v sezoně, čtrnáctá za osm let.

Trenér má horké křeslo. Pokud se nedaří, musí přijít taková varianta. Radnice se takhle rozhodla a proti jejímu rozhodnutí se nedá nic dělat.

Primátoru Martinu Charvátovi (ANO) vadil střet zájmu Bělohlava, který působil vedle pozice hlavního trenéra v Pardubicích ještě jako člen představenstva v prvoligových Českých Budějovicích. To se přece vědělo už od jeho jmenování v říjnu.

Ano, všichni jsme to věděli od začátku. Dneska se stal Radek asistentem v Brně, tam střet zájmů nevadí. Je to divné, ale je to věc pana primátora, ne věc naše. My jsme byli u týmu od toho, abychom pomáhali hráčům. Já abych pomohl radou a zkušenostmi, Radek aby tomu jako hlavní trenér dal řád a systém. Škoda, mrzí to. Ale takový je život.

Společně jste si sedli?

Ano. Znali jsme se už jako hokejisté, navíc je to podle mě jeden z mála lidí, kteří tomu opravdu rozumí. Sedli jsme si i lidsky. O to víc mě mrzí, že jsme se rozdělili a skončilo to.

Bělohlav rozhovoru pro deník Sport uvedl, že mu odvolání připadá nefér hlavně vůči vám. Jak to vnímáte?

Já jsem nikdy neměl ambice jít trénovat nebo dělat manažera v klubu. Ale myslím si, že jsem měl Pardubicím co vracet. Díky tomu klubu jsem se dostal tam, kam jsem se dostal, a dosáhl jsem toho, čeho jsem dosáhl. Jakmile jsem byl před necelými třemi lety osloven Salfou (Dušanem Salfickým) a Časym (Petrem Čáslavou), abych jim pomohl v první baráži, vůbec jsem nepřemýšlel, že bych odmítl. I když nemám žádné trenérské třídy, snažil jsem se pomoct svými hokejovými zkušenostmi. Snažil jsem se pro všechny, kdo ode mě chtěli pomoct, udělat maximum.

Jak byste okomentoval chování Petra Čáslavy, který se z pozice asistenta od týmu odpojil po zápase v Třinci a podle Bělohlava si jakožto člen vedení klubu hledal nového trenérského kolegu? Zatímco vy jste pokračovali do zápasů se Spartou a Kometou.

Je to každého věc. Ať si každý sáhne do svědomí. Sedět na vícero židlích a rozhodovat o vícero věcech se podle mě nemá. Jestliže jsem v trenérském týmu, měly by mě zajímat jen trenérské věci. Ale nemůžu to hodnotit, protože nevím, co všechno se dělo okolo. Hlavně teď přeju hráčům, ať se jim daří. Zaslouží si to, pracovali na sto procent.

Řádící fanoušky někdo dobře informoval

Mrzí vás, do jaké roviny se posunul váš vztah s některými fanoušky? Po zápase s Plzní žádali od vás a zástupců vedení vysvětlení neutěšené situace a emotivní setkání se neobešlo bez vulgarit.

Když vás někdo po vyhraném zápase s Plzní dusí a nechce vás pustit ani domů, ani do kabiny, navíc vám vedení nepřijde na pomoc, je to divné. Jezdím na kole, protože před rokem jsem byl na operaci s kyčlí, letos s kolenem a jízdou na kole to koleno procvičuju. Ale nemohl jsem odjet. Je vidět, že někteří hráči, kteří odešli, dobře informovali fanoušky, a ti v podnapilém stavu řádili jako černá ruka. Zaplaťpánbůh, že to dopadlo takhle.

Jak to myslíte? Kdo dobře informoval fanoušky? O čem?

Jsou to vnitřní informace a myslím, že víme, od koho to bylo. Každý ať si zamete před vlastním prahem. Nebudu říkat jména, kdo to byl, ale asi to všem dojde. Už tři roky se pořád píše o pardubickém hokeji, chtělo by to uklidnit. Hráči tu situaci vnímají a má na hru špatný vliv.

Bělohlav rovněž řekl, že na něj křičeli navedení fanoušci. Takže vy to vnímáte také tak?

Úplně stejně. Fanoušci mají svou pravdu, jim to nevyvrátíte. Ale myslím, že opravdoví fanoušci, kteří na hokej chodí a stále fandí, ví své a zůstanou nadále pardubickými fanoušky.

Ale rozumíte jejich názoru, který volá po odpolitizování klubu?

Samozřejmě ano. Ale když město klub kupovalo, vyhlásilo, že ho chce stabilizovat po ekonomické stránce a pak prodat strategickému partnerovi. Od toho přišel v březnu jako šéf dozorčí rady pan (Ivan) Šubrt, který je velice zdatný. Nemám informace shora, ale věřím, že se to podaří.

Část fanoušků pak vydráždil třetí návrat Dušana Salfického (ANO) na post sportovního manažera, přestože v této roli už dvakrát neuspěl. Vnímají to negativně v souvislosti se stejnou stranickou příslušností primátora Charváta.

To já nemůžu posoudit. Nejsem a nebyl jsem v klubu od toho, abych někoho někam dosazoval. Zároveň Dušan Salfický je s Petrem Čáslavou spolumajitelem klubu. Znovu říkám, že nás trenéry nezajímalo, jak se odvíjejí věci nahoře. Snažili jsme se kluky posunout a odcházíme s čistým štítem, že jsme porazili soupeře jako Plzeň, Spartu a Brno.

Abych vyštval Holaně nebo Sýkoru? Uhozené

Na vás fanoušci mimo jiné pokřikovali, že jste z týmu vloni vyštval trenéra Miloše Holaně, později legendárního útočníka Petra Sýkoru. Jak na to reagujete?

(úsměv) Doopravdy nevím, jak může asistent trenéra vyštvat hlavního kouče Miloše Holaně. Nedokážu si to představit. A ještě více ne, že bych vyštval Petra Sýkoru, s kterým jsem hrál. Nevím, jestli jsem byl jeho dvorní nahrávač, ale pro mě on byl dvorní střelec. Připadá mi to uhozené.

Ale zaslechl jste to, ne?

Jasně. Při zápase to tolik nevnímám, ale potom jsem ze snímků viděl, jaký úžasný transparent si fanoušci připravili. Že pro ně nejsem legenda, ale že jsem krysa. To se nedá nic dělat, plnil jsem svou práci.

Mnozí zase tvrdí, že jste se na střídačku vrátil jen díky své politické angažovanosti. Co na to říkáte?

V politice jsem byl čtyři roky za Zelené (Zelení pro Pardubice, Janecký byl člen pardubického zastupitelstva, pozn. red.) a můžu vám říct, že do politiky už nikdy nevstoupím. Nebyly to veselé roky. Už je to hrozně dávno, více než před deseti lety. A to, že mi je v Pardubicích sympatický Kuba Rychtecký (ČSSD, náměstek primátora Pardubic)… Nevím, jestli by mě dokázal prosadit, že půjdu na střídačku. Každý má svůj názor, já ho nikomu brát nebudu. Jsem přesvědčený, že jsem tam šel z důvodu, abych pomohl Láďovi Lubinovi a Radkovi Bělohlavovi.

Kdo vás oslovil letos přes startem přípravy? Trenér Lubina? Tehdejší sportovní manažer Jaromír Kverka?

Já myslím, že to byl Láďa. Kvéra asi ne, možná tam v té době ještě ani nebyl. Doopravdy už nevím. Nějak to vzešlo, já jsem byl zrovna po operaci kolena o berlích. Nebyl jsem ani s nimi na přípravě, měl jsem starosti s kolenem. Zkrátka tvrdím, že jsem to místo neobsadil z politických důvodů. Ale to je jedno, to stejně nikomu nevyvrátím.

Je myslitelné, že byste se ještě k pardubickému hokeji vrátil?

V žádném případě už nikdy nepůjdu na střídačku, předem to říkám. Aby mě někdo lynčoval a aby mi nadávaly 17leté opilé děti, to mi za to nestojí.

Budete tým dál sledovat?

Samozřejmě ano. Jsou tam výborní kluci, budu jim držet palce, ať se jim daří a ať jim sezona skončí úspěšně.