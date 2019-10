"Udělat co Rolinek, nepodíval bych se do zrcadla." Dynamo objasňovalo konec kapitána

"Tomáš Rolinek je největší srdcař klubu. Co jste mu provedli, je něco neuvěřitelného," slyšelo vedení hokejových Pardubic při středečním setkání s fanoušky. Nečekaný konec kapitána vysvětloval zejména generální ředitel Martin Sýkora.

Pardubické Dynamo je po pětině základní části extraligy předposlední a dvakrát za poslední tři roky hrálo baráž.

Dlouhotrvající mizérii symbolizuje nedávný odchod klubové ikony Tomáše Rolinka, který v aktuální sezoně nastoupil jen dvakrát. Později sám ukončil smlouvu, protože se cítil jako "páté kolo u vozu".

K čemu vlastně došlo, mohli fanoušci Pardubic zjišťovat ve středu, kdy pár desítek z nich dorazilo na setkání s klubovými zástupci - ředitelem Sýkorou, sportovním manažerem Jaromírem Kverkou, trenérem Radkem Bělohlavem a obráncem Janem Kolářem.

Čtveřice zažila perné chvíle především v souvislosti s Rolinkem. Z hloučku příznivců padaly výrazy jako "totální dehonestace".

Důležitou roli v Rolinkově konci sehrály útočníkovy spory s (již odvolaným) trenérem Ladislavem Lubinou. Trvaly od poslední baráže, přičemž nové vedení o nich vědělo.

"Byl tam střet velkých osobností, ale doufali jsme, že ho vyřeší letní příprava," řekl manažer Kverka. "A opravdu se zdálo, že by to mohlo klapnout. Začali k sobě nacházet cestu," prohlásil.

"Před sezonou si spolu sedli na kafi," prozradil Sýkora. "Pro mě bylo podstatné, když mi Tomáš řekl, že je v pohodě a přijme jakoukoliv roli. Láďa zase řekl, že s Rolasem nemá žádný problém."

Zdánlivě idylická atmosféra však vydržela pouhé dva soutěžní zápasy. Mužstvo oba prohrálo. Pak si Lubina usmyslel, že kapitána Rolinka vyškrtne ze soupisky. Od vedení dostal zelenou. "Respektovali jsme, že ne my, ale trenér si dělá sestavu," podotkl Kverka.

Na třetí utkání do Litvínova tak Rolinek neodjel. A Dynamo zvítězilo 2:1. Následný duel s Hradcem - opět bez kapitána - prohrálo. Pak došlo k první záhadě. Sýkora skrze Twitter vysvětloval Rolinkovu absenci tím, že mančaft potřeboval impulz. Tehdejší asistent trenéra Bělohlav však v takřka stejný čas hovořil o hráčových potížích s třísly.

"Považuji takovou komunikaci za svoji chybu, ale nelhal jsem. Pravdu jsme měli oba," objasňoval Sýkora.

"Potom, co Tomáš neodjel do Litvínova, poslal fyzioterapeuta, že ho bolí třísla a nebude trénovat," pokračoval. "Druhý nebo třetí den mi řekl, že si je nejdřív doléčí, i když by hrát mohl."

Zároveň chtěl Rolinek po dvou absencích zjistit, proč s ním nikdo nekomunikuje, a tak požádal ředitele Sýkoru o schůzku s ním a Lubinou. "Tam jsem se od trenéra dozvěděl, že zbrojím proti němu, že prohráváme schválně a že ho chci odstřelit, s čímž jsem hrubě nesouhlasil. Odmítl jsem pod ním dál trénovat a hrát," vysvětloval později 39letý křídelník.

Pardubice po zdolání Litvínova prohrály čtyři zápasy v řadě, načež Lubina skončil. Vaz mu zlomila porážka ve Zlíně. Zdálo se, že Rolinek by se mohl vrátit na soupisku.

Dva dny nato nastoupilo Dynamo doma proti Kladnu. "Před zápasem jsem s Tomášem osobně mluvil," líčil fanouškům Sýkora. "Řekl mi: 'Proč nehraju?' Já mu odpověděl, že sestavu neurčuju, že se baví se špatným člověkem. Protože jsem ale cítil, že něco není dobře, zavolal jsem agentovi. Ten mi řekl: 'Neřeš to. Oni jsou ti hokejisti jako malí děti.' Tak jsem se nestaral."

Pak Pardubice uťaly černou sérii, Kladno už pod koučem Bělohlavem porazily 3:2.

S Lubinovým odchodem však veškeré napětí nezmizelo. "Tomáš se asi cítil dotčeně a bohužel prohlásil, že to dělal jenom kvůli tomu, že buď on, nebo Láďa," řekl Bělohlav. "To je dost nepříjemný signál do kabiny. Nepodíval bych se do zrcadla ani Láďovi do očí, kdybych tohle udělal."

Den po výhře nad Kladnem dorazil Rolinek na trénink. "Tam ale proběhl incident, takže Tomáš odešel," vysvětloval ředitel Sýkora. "Dvě hodiny nato mi agent volal, že Tomáš chce ukončit kontrakt. Já jsem navrhl, ať se sejdeme. A výsledek znáte."

Na zmiňovaném tréninku byl Rolinek napsaný až v páté pětce. "Koho jsem měl vyndat po vyhraném a oddřeném zápase?" ptal se Bělohlav. "Do dalšího utkání ale zbývalo pět dní, takže ještě nešlo o to, jestli by Rolas hrál, nebo ne. On ale řekl, že končí."

Pár dní poté natočil Rolinek video, v němž vysvětloval, že se v Dynamu cítil jako páté kolo u vozu:

"Trenér Lubina skončil a já si myslel, že se spousta věcí změní. Že se dostanu do sestavy a budu bojovat za Dynamo. To se nestalo. Měl jsem toho dost," líčil Rolinek.

Po jeho konci ředitel Sýkora tweetoval, že z videa je mu smutno, protože byl mediátorem celého sporu, což pak nestandardně dokazoval ukázkou soukromé konverzace s Rolinkem. Z ní vyplývá, že s veteránem nekomunikovali trenéři.

"Nesouhlasím s tím, jak Rolas skončil," doplnil pro fanoušky zkušený zadák Jan Kolář. "Taky mě to mrzí. Neovlivním to. A myslím, že to neovlivnil jeden člověk, ale tak pět šest lidí."

Pardubice po kapitánově odchodu udolaly silný Liberec, ale poté padly v Plzni. V tabulce jsou předposlední.