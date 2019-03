Nepůjdeme po Bartošákovi, hrajeme hokej, zní z Třince. Po předkole zavládlo nadšení

před 17 minutami

Po osmi letech se v play off hokejové extraligy potkají regionální rivalové Třinec a Vítkovice. Nejen kvůli vynikajícím výkonům, ale také v rámci pohybu na přestupovém trhu jsou hlavním tématem čtvrtfinálové série brankáři Šimon Hrubec a Patrik Bartošák.

Šťávu dodává tradičnímu souboji informace deníku Sport o přestupu vítkovického brankáře k Ocelářům, ke kterému nejspíš po sezoně dojde. "My to ale vůbec nemůžeme komentovat, a navíc se soustředíme sami na sebe," říká současný strážce třinecké branky Hrubec.

S Bartošákem se zná velmi dobře z reprezentačních akcí a přestože chytají v týmech velkých rivalů, mimo led jsou kamarádi. "Obvykle si často píšeme, ale to teď v play off musí jít stranou. Nebudeme nijak komunikovat, rozdáme si to proti sobě na ledě," přibližuje Hrubec.

Co se týče úspěšnosti zákroků, půjde o střetnutí nejlepšího brankáře základní části Bartošáka proti čtvrtému Hrubcovi. V předkole proti Spartě vítkovický gólman svou statistiku ještě vylepšil a dovedl ostravský celek do čtvrtfinále. Ústrkům a provokacím od sparťanů navzdory.

Sparta zkoušela vyzrát na Bartošáka nepříjemnou hrou na brankovišti, útočníci Pražanů dloubali do brankáře i po přerušení, najížděli do něj a snažili se ho namíchnout. Nechybělo mnoho, aby se gólman Vítkovic v druhém zápase předkola dokonce porval s Jiřím Černochem.

Sparťané mluvili o úmyslech psychicky rozhodit Bartošáka veřejně, to Oceláři prohlašují úplně něco jiného. "Herně jsme dostatečně vyzrálí. Nemáme zapotřebí do někoho píchat, bodat nebo házet špínu přes noviny. Chceme je porazit na ledě," tvrdí útočník Martin Adamský.

Vrána: Potyčky budou, ale nevyhledáváme je

Recept na synovce bývalého třineckého útočníka Radka Bonka hledá ve zvýšené střelbě a tlaku do brány. "Pro každého brankáře je nepříjemné to stejné, clonění a pohyb na brankovišti," má jasno Hrubec. Sám se v play off hodlá uzavřít do vlastní bubliny a nevnímat nic okolo.

"V play off je to vyhecované, je tam více emocí a k nějakým potyčkám u branky může dojít, ale my to vyhledávat nebudeme. Budeme hrát hokej a pokusíme se přehrát je naší hrou," velí Petr Vrána, který přišel do Třince v průběhu sezony ze Sparty, ale v letech 2009 až 2011 hrál v Ostravě.

Vrána sledoval souboj svých bývalých týmů v předkole. "Sparta nehrála špatně, ale zejména ve Vítkovicích nebyla produktivní. Pro Spartu byla škoda, že to nedošlo do pátého zápasu, ale v pátek si Vítkovice postup pohlídaly. Bartošák chytal výborně," podotýká třiatřicetiletý forvard.

Zatímco Ostravané bojovali v předkole, Třinec měl mezi základní částí a čtvrtfinále jedenáct dní na přípravu. "Soupeře jsme dlouho neznali, takže jsme se soustředili na sebe. Ladili jsme přesilové hry a už máme všichni pořádný hlad. Těšíme se, až to začne," hlásí trenér Václav Varaďa.

V Třinci získal titul před osmi lety, ve Vítkovicích dostal první příležitost ve velkém hokeji, přesto bere nadcházející sérii čistě profesionálně. "Už se nedívám do minulosti a soustředím se na to, co je tady a teď," říká.

Finálová série z roku 2011 stále rezonuje

Třinec se utkal s Vítkovicemi v play off třikrát a pokaždé uspěl, v letech 1998, 2003 i 2011. Finále před osmi lety zažili Adamský, Jiří Polanský, Lukáš Krajíček, Erik Hrňa, Martin Růžička, Peter Hamerlík, ještě jako hráč právě trenér Varaďa a také sportovní ředitel Jan Peterek.

Vrána bojoval tehdy na straně stříbrných Ostravanů, kteří mají naopak dnes v kádru dva třinecké šampiony Josefa Hrabala a Davida Květoně. Oběma kluby prošli ještě dnes třinečtí Vladimír Svačina a Pavel Kantor plus vítkovické opory Jan Výtisk s Radoslavem Tyborem.

"Derby v play off, to je svátek hokeje pro nás i fanoušky. Finálová série v roce 2011 byla úžasná, chtěli bychom na ni navázat," přeje si Peterek. Souboj proti nejbližšímu rivalovi uvítali také třinečtí hráči. Před startem předkola mohli narazit ještě na Mladou Boleslav nebo Zlín.

"Říkal jsem si před předkolem, že by to mohlo vyjít. A opravdu to tak je, vyšlo to parádně," raduje se Hrubec. "Nemusíme jezdit daleko do Čech, je to derby. Bude tím žít celý kraj, budou vyprodané haly. Několik hráčů se protočilo, bude tam hráčský i regionální náboj," tuší Adamský.

Ten se vrátí do hry po měsíčním zranění a nastoupí po boku Polanského a Vladimíra Draveckého. "Dohromady máme 107 let, naše zkušenost by snad mohla ve čtvrtfinále platit," směje se rodák ze Studénky. Polanský věří, že jeho spoluhráč uplatní také důraznou hru.

"Umí se dostat soupeři do hlavy, dohrává souboje. Je pro nás vzpruha, že je zpátky," pochvaluje si Polanský návrat svého hokejového dvojčete. Ve vítkovickém týmu očekává podobný styl hry od Jana Výtiska nebo Rostislava Olesze, ale vyhrocených soubojů už se nemůže dočkat.

Polanský: Větší zápas než derby pro mě není

"Když člověk v létě poprvé zvedne činku nebo běhá v lese, dělá to kvůli těmto střetnutím v play off, ne kvůli úternímu zápasu v listopadu. Derby proti Vítkovicím je pro mě v hokeji nejvíc," přiznává útočník, který kroutí za Oceláře už sedmnáctou sezonu.

Třinec půjde do boje o finálovou obhajobu kompletní, s výjimkou jednoho z nejdůležitějších členů sestavy. Kapitán Lukáš Krajíček chybí Třinci od čtvrtka 24. ledna, kdy byl z ledu v Chomutově odvezen na nosítkách.

"Je to zranění dlouhodobějšího charakteru. Přáli bychom si mít Lukáše v sestavě, ale zatím čekáme, jak se to vyvine. Vloni nám v play off chyběl Martin Růžička a tým se semkl," připomíná trenér Varaďa.

V menší třinecké hale se souběžně s Oceláři připravují také hokejisté z Frýdku-Místku, prvoligového partnerského klubu Třince. Frýdek-Místek do play off v první lize neprošel, ale někteří jeho hráči by případně mohli Třinci pomoct. Před rokem to byli třeba Jan Rudovský a Milan Mikulík.

"V podstatě všichni se sem přesunuli a trénují pod vedením Jozefa Daňa a Vlastimila Wojnara. Jsou v zápřahu a k dispozici," potvrzuje Varaďa.

Série začne v Třinci ve středu v 17 hodin, utkání vysílá živě ČT Sport.