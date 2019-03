Vyhlašovat do novin, že po mně jdou, je nehokejové, vytkl Spartě Bartošák

před 10 minutami

Výborné výkony brankáře Patrika Bartošáka dovedly hokejisty Vítkovic do čtvrtfinále play off extraligy. Ve třech ze čtyř zápasů proti Spartě inkasoval jen jeden gól a ostravský tým se následně vždy radoval z výhry. Dnes si v O2 areně připsal dokonce 45 úspěšných zákroků.

"Je to super. Porazit Spartu nás vždy těší, o to více v předkole. Navíc dva roky se nám nepodařilo zvládnout jakoukoliv sérii v play off, tak jsme určitě rádi. Práce pro nás ale nekončí, za týden začínáme znovu," řekl Bartošák po výhře 5:1, která Vítkovice posunula do čtvrtfinále.

Pětadvacetiletý reprezentační gólman své výkony nepřeceňoval. Za klíčový faktor série označil celkovou defenzivní hru týmu. "Naše obrana a defenzivní hra byla o level více než obrana Sparty. Ofenziva a brankáři, tam to bylo vyrovnané, ale co se týká defenzivní hry a pokrytí obranného pásma, v tom jsme Spartu předčili. Proto jsme postoupili dále," uvedl Bartošák.

Vítkovická opora inkasovala více branek jen ve třetím duelu série, kdy jej Pražané překonali čtyřikrát. "I ve třetím zápase se mi ale chytalo dobře. Oni ale dali dva góly z přesilovky, to se těžko dohání," podotkl. Za klad považoval, že měl neustále dost práce. "Sparta to pouštěla ze všech pozic, měli každý zápas strašně moc střel a mně to takhle vyhovuje. Cítil jsem se výborně," přiznal Bartošák.

Odchovanec Kopřivnice byl rád, že jeho tým sérii ukončil již v Praze a nemusí se hrát v neděli v Ostravě. "I když by možná bylo hezčí to ukončit před vlastními diváky, nechtěli jsme určitě pokoušet štěstí. Chtěli jsme to ukončit už ve třetím zápase, což se nám bohužel nepovedlo. Jsme rádi, že se nám to v Praze povedlo a o to delší pauzu budeme mít před čtvrtfinále," řekl.

Sparťané se jej v průběhu série snažili rozhodit důraznou hrou v brankovišti a několikrát avizovali, že chtěli do Bartošáka "chodit". Vítkovického gólmana to ale nechalo chladným. "Nepřísluší mi to hodnotit. Ale vyhlašovat do novin, že jdeme po gólmanovi, mi přišlo nehokejové. Určitě jsem si z toho ale nedělal velkou hlavu. Ať si každý jede podle svého a dělá, co mu vyhovuje. Je to jejich věc. Já jsem to neprožíval," pousmál se Bartošák.

Ve čtvrtfinále se Vítkovice utkají s Třincem a Bartošák se na regionální derby těší. "Myslím si, že to bude dobrý hokej. Fanoušci přijdou a věřím, že bude vyprodáno. U nás i u nich. Bude super atmosféra a myslím si, že to bude taková moravsko-slezská oslava hokeje," řekl.