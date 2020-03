Sestupová hádanka: Kladno musí bodovat, jinak spadne. Vítkovice jsou zpět v bahně

O tom, kdo z kvarteta Litvínov, Pardubice, Vítkovice a Kladno si vytáhne černého Petra, rozhodnou až poslední dvě kola základní části hokejové extraligy. Mužstvům na jedenáctém až třináctém místě tabulky stačí k záchraně shodně tři body. Poslední Jágrovi Rytíři potřebují v obou zápasech nutně bodovat, aby zachovali naději.

Na poslední čtrnácté příčce, která v aktuální sezoně hokejové extraligy znamená přímý sestup o patro níže, uvízlo Kladno a ne a ne ji opustit. Ve čtvrtek přerušili Rytíři úmornou šňůru 11 porážek v řadě a zdolali Spartu 4:2. V neděli vyhráli 2:1 v Brně, ale ani to jim zatím k posunu nepomohlo.

Nicméně tyto dvě výhry udržely klub majitele Jaromíra Jágra při životě. Na ledě Komety nastupovalo Kladno do třetí třetiny s tím, že vzhledem k průběhu zápasů svých konkurentů musí nutně bodovat, nejlépe zvítězit za tři body. Středočeši to zvládli a stav 1:1 překlopili na svou stranu.

Pardubice uspěly za tři body v Třinci a Litvínov doma přehrál Vítkovice. Dynamo a Verva si tedy před posledním Kladnem uchovaly náskok tří bodů, zatímco Ostravané místo pohodové záchrany znovu zabředli do pořádných problémů. Také oni teď mají jen o tři body více než Rytíři.

Přestože Vítkovice, které mohly ještě před týdnem tajně spřádat plány na "last minute" vniknutí do předkola play off, náhle opustila forma, mohou se teď konejšit alespoň faktem, že mají lepší bilanci vzájemných zápasů proti Kladnu. Totéž platí pro Litvínov s Pardubicemi.

Kladnu tato skutečnost výrazně komplikuje boj o přežití. V závěrečných dvou kolech kvůli ní potřebuje někoho ze soupeřů bodově předskočit, ne pouze dorovnat, takže musí získat minimálně čtyři body z šesti možných. Navíc Rytíři jako jediní nemají situaci ve svých rukách.

Body ze vzájemných zápasů: Litvínov - Pardubice 8:4 Litvínov - Vítkovice 6:6 (skóre 13:9) Litvínov - Kladno 8:1 Pardubice - Vítkovice 4:8 Pardubice - Kladno 7:5 Vítkovice - Kladno 6:6 (skóre 10:8)

Stejně jako před dvěma koly platí, že ani pokud uhrají plný počet bodů, nemají záchranu jistou. Proti Spartě a Kometě předvedli velké zlepšení, nadstandardní výkony, ale přesto se vlastně nepohnuli z místa.

Tři výhry za tři body by Kladno srazily

Tvrzení, že je potřeba bodovat hlavně s tabulkovými sousedy, která v dlouhodobé fázi sezony často zaznívají, se ukazují jako opodstatněná. Kladno nedokázalo být ve vzájemných střetnutích lepší než Litvínov, Pardubice ani Vítkovice, a proto teď čeká na jejich klopýtnutí.

Zatímco Rytíři musí jet stále nadoraz a ani tak nemají nic jisté, ostatním stačí v posledních dvou kolech získat shodně "jen" tři body. Chemici si pro ně mohou dojít dnes v Olomouci (17:30, ČT Sport), Pardubice hostí Spartu a Vítkovice nastoupí na vlastním ledě proti Karlovým Varům.

Vítězství všech tří konkurentů v základní hrací době by poslala Kladno zpět do první ligy bez ohledu na výsledek domácího utkání Rytířů proti Mladé Boleslavi. Jágr a spol. dnes zkrátka potřebují uhrát minimálně o bod více než aspoň jeden jejich soupeř. Jinak se s extraligou rozloučí.

V pátek končí Kladno v Litvínově, což by nakonec mohla být rozhodující přímá bitva o udržení. Za předpokladu, že Verva předtím nevyhraje za tři body v Olomouci, Kladno smrskne její náskok na dva nebo méně bodů a Pardubice s Vítkovicemi si zajistí záchranu samy ve svých zápasech.

Vzrušující koncovka extraligy by tak dostala vskutku vyšperkovanou korunku. Dlouholetí kamarádi Jágr a Jiří Šlégr, předseda litvínovského představenstva a generální ředitel, by si nemohli pomoct navzájem, jak spekulují někteří fanoušci. Naopak by šli v duelu o všechno proti sobě.

Kvůli zrušení baráže a zavedení přímého sestupu hrají týmy na spodku tabulky naplno až do samého konce, nemají se na co šetřit. Kladno má teď 57 bodů, tolik měl na kontě po odehrání základní části i Chomutov před sedmi lety. Od té doby však čtrnáctý celek nahrál vždy méně.

Více bodů získala z pozice posledního mužstva extraligy už jen Mladá Boleslav v roce 2012 (61) a právě Kladno v roce 2010 (58), pokud počítáme statistiku od ročníku 2006/07, odkdy si týmy po remízovém prodloužení nedělí po bodu, ale rozhoduje mezi nimi nájezdový rozstřel.

Nahoře jde o domácí výhodu a Ligu mistrů

Určení sestupujícího klubu je poslední zásadní otázkou základní části. Již je rozhodnuto o vítězi Prezidentského poháru, o šestici mužstev, která se kvalifikují rovnou do čtvrtfinále, a také o čtveřici pro předkolo play off.

Od desátého místa výše se bude bojovat o výhodu domácího prostředí a Mladá Boleslav, Plzeň, Sparta a Třinec se mezi sebou poperou ještě o druhé místo, zajišťující přímou vstupenku do Ligy mistrů. Tu už mají v kapse Bílí Tygři, které doplní v evropské soutěži ještě dva české kluby: druhý tým základní části a vítěz play off.

Pakliže se šampionem stane Liberec nebo druhý tým základní části, projde do Ligy mistrů i třetí nejlepší mužstvo dlouhodobé soutěže.

Aktuálně.cz bude všech sedm utkání 51. kola extraligy monitorovat v souhrnném online přenosu s hlavním zaměřením na mužstva hrající o záchranu. Úterní program extraligy začíná v jednotném čase 17:30.