Rekordní trest za zranění kapitána Pardubic. Sedlák už je z nemocnice doma

Obránce Hradce Králové Martin Pláněk dostal za faul na kapitána Pardubic Lukáše Sedláka v pondělním třetím semifinále play off hokejové extraligy trest na osm utkání a pokutu ve výši deseti procent měsíční mzdy. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o nejvyšším trestu, který disciplinární komise soutěže v této sezoně udělila, na sociální síti X.

Pláněk fauloval Sedláka v pondělí v 7. minutě za brankou Hradce Králové. Dvaatřicetiletý útočník spadl z výšky na led a zůstal dlouho bezvládně ležet.

Halu opustil na nosítkách s krčním krunýřem a následně byl převezen do nemocnice, kterou dnes dopoledne opustil.

Sudí Tomáš Mejzlík a Daniel Pražák po přezkoumání situace u videa udělili Pláňkovi za podkopnutí trest na pět minut a do konce utkání.

Předseda disciplinární komise Viktor Ujčík dnes Pláňkovi zastavil činnost a třiatřicetiletý obránce již do série nezasáhne.

Pardubice vedou v semifinále 2:1 na zápasy a kluby spolu odehrají maximálně čtyři další utkání.

V případě postupu do finále by Pláněk Hradci Králové chyběl i v bojích o titul. Při vyřazení týmu si trest přenese do další sezony.

Disciplinární komise přihlédla při svém rozhodování k opakovaným trestům hradeckého hráče i k následkům zákroku, který označila jako bezohledný a vedený bez respektu k protihráči, který měl minimální možnost se mu ubránit.

Pláněk dostal v září jednozápasový trest za faul na libereckého útočníka Filipa Jansu, v prosinci musel zaplatit pokutu 10.000 korun za bitku s Nicolasem Beaudinem z Brna.

Loňský mistr světa z Prahy Sedlák se po dnešním propuštění z nemocnice bude léčit doma. "Podstoupil řadu vyšetření, je stabilizovaný a mimo ohrožení života," uvedl mluvčí pardubického Dynama.

"Více detailů ohledně zdravotního stavu a termínu návratu v probíhajícím play off zveřejňovat nebudeme," doplnil.

Sedlák je se sedmi body za gól a šest asistencí ze sedmi utkání v play off třetím nejproduktivnějším hráčem Dynama za Romanem Červenkou a Peterem Čerešňákem.

V základní části odehrál kvůli zdravotním problémům jen 24 zápasů, v kterých zaznamenal 24 bodů (6+18).