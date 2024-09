K Plzni chovám úctu a respekt, přiznal Chorý. Prý znal na Tvrdoně recept

Slávistický fotbalista Tomáš Chorý se snažil ve šlágru 9. kola první ligy s Plzní myšlenkami oprostit od toho, že poprvé nastoupil proti bývalému klubu, odkud v létě do Edenu přestoupil. Devětadvacetiletý útočník proti někdejším spoluhráčům v závěru úvodního dějství proměněnou penaltou zvýšil na 2:0 a pomohl k vítězství 3:0, gól ale nijak výrazně neslavil.

Chorý od roku 2018 patřil Plzni, dnes ale stál poprvé od nečekaného letního přestupu proti ní. "Nervózní jsem nebyl, chystal jsem se jako na každý jiný zápas. Ale bylo to specifické v tom, že to bylo proti Plzni," řekl Chorý klubové televizi.

"Snažil jsem se od toho trošku oprostit, nemít žádná očekávání. Chtěl jsem se soustředit na svůj výkon, na to, co umím nejlíp. Být koncentrovaný celý zápas, povedlo se to. Jsem strašně rád, že jsem pomohl k tak důležité výhře," doplnil český reprezentant.

Na začátku první minuty nastavení úvodního dějství z pokutového kopu suverénně překonal gólmana Mariána Tvrdoně. V ligové kariéře penaltu proměnil posedmé.

"Recept neprozradím. Soustředím se na kvalitní provedení. Vyšlo to, jsem za to strašně rád. Určitě to nebyla jednoduchá chvíle, dlouho se nehrálo, zkoumal to VAR (videorozhodčí). Jsem rád, že jsem proměnil," těšilo Chorého.

Po gólu prakticky neslavil. "Plzeň má můj obrovský respekt, prožil jsem tam zatím strávil nejlepší léta kariéry. Z úcty k celé Plzni jsem neslavil. Teď se to ale posunulo, list se obrátil, začal jsem novou kapitolu ve Slavii. Doufám, že do své sbírky budu přidávat další úspěchy. Že na svou úspěšnou kariéru navážu ve Slavii, ve velkém klubu s obrovskými ambicemi," řekl Chorý, který s Plzní získal dva ligové tituly.

Zprvu se zdálo, že penaltu bude zahrávat záložník Christos Zafeiris. "Zafi mi chtěl pomoci, vzít to na sebe, kdyby mě chtěl Marián Tvrdoň nějak rozhodit, něco mi říct. Proto si to vzal. Říkal, že počká, až se všichni vyskládají, pak přijde můj čas. Dopředu bylo domluvené, že penaltu budu zahrávat já," přiblížil Chorý.

Hodně ho mrzelo vážné zranění obránce Igoha Ogbua, jenž utrpěl zlomeninu v obličeji a je v nemocnici. "Na hřišti měl oči v sloup, nevypadalo to vůbec hezky. Doufám, že bude v pořádku, prognózy ale nejsou dobré. Přeju mu brzké uzdravení," řekl Chorý.

Výhry nad Plzní si hodně cenil. Slavia si upevnila vedení v tabulce a jednomu ze dvou hlavních konkurentů v boji o titul odskočila v tabulce už na pět bodů.

"Je to nesmírně cenná výhra se soupeřem, který pomýšlí na vršek tabulky. Byli jsme dominantní v obou poločasech, gólů jsme mohli přidat daleko víc. Od nás opravdu hodně dobrý výkon," mínil Chorý.

Spoluhráči od něj dostanou za vítězství nad bývalým týmem blíže nespecifikovanou odměnu. "Vypsal před zápasem motivaci, hezkou. Nemůžu to říct, ale překvapil nás. Takže se na to těšíme," uvedl na tiskové konferenci slávistický kapitán Jan Bořil.