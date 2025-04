Macháčův důležitý skalp v Monte Carlu. Otočil duel s obávaným antukářem

Tenista Tomáš Macháč otočil na antukovém turnaji Masters v Monte Carlu duel s Argentincem Sebastiánem Báezem a po výhře 3:6, 6:3, 6:2 postoupil do druhého kola.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Berouna zvítězil za necelé dvě hodiny. V dalším kole narazí na turnajovou osmičku a světovou desítku Australana Alexe de Minaura.

Jednadvacátý hráč světa Macháč předčil čerstvého finalistu turnaje v Bukurešti poprvé. V poměru vítězných míčů ho dnes přehrál 33:17. Uspěl tak v Monte Carlu stejně jako v pondělí Jiří Lehečka.

Naopak nasazená jednička Němec Alexander Zverev svůj úvodní duel nezvládl, Matteovi Berrettinimu z Itálie podlehl 6:2, 3:6 a 5:7.

Macháč přišel v prvním setu čtyřikrát o servis a sadu ztratil za 40 minut. Ve druhém setu však už byl český tenista na podání stoprocentní a díky dvěma brejkům skóre srovnal.

Třiatřicátý hráč světa Báez opustil poté na chvíli kurt a Macháče pauza lehce rozhodila.

Hned v úvodu rozhodující sady přišel čistou hrou o servis, dokázal však hned srovnat. Ve třetí hře odvrátil český tenista za stavu 0:40 tři brejkobly. Od stavu 2:2 pak Macháč vyhrál zbývající čtyři hry a duel zakončil při podání soupeře druhým využitým mečbolem.

Tenisový turnaj mužů v Monte Carlu (antuka, dotace 6,128.940 milionů eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Macháč (ČR) - Báez (Arg.) 3:6, 6:3, 6:2, Cobolli (It.) - Lajovič (Srb.) 6:4, 6:2, Etcheverry (Arg.) - Moutet (Fr.) 4:6, 6:1, 6:4, Borges (Portug.) - Rune (10-Dán.) 6:2, 3:0 skreč, Dimitrov (15-Bulh.) - Jarry (Chile) 6:3, 6:4, Martínez (Šp.) - Sonego (It.) 6:4, 1:6, 6:2, Popyrin (Austr.) - Humbert (Fr.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, Bautista (Šp.) - Nakashima (USA) 6:2, 6:4, Berrettini (It.) - Zverev (1-Něm.) 2:6, 6:3, 7:5.