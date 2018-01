před 8 hodinami

Šestnáctiletý útočník Pietro Pellegri, který jako první fotbalista narozený v roce 2001 skóroval v italské lize, přestoupil z FC Janov do Monaka. Podle médií za něj úřadující francouzský mistr zaplatil 25 milionů eur (přes 630 milionů korun). Délku kontraktu klub neoznámil. Pellegri odehrál první minutky za Janov v Serii A v prosinci 2016 ve věku 15 let a 280 dní. V posledním kole sezony 2016/17, 28. května, vstřelil premiérový gól na hřišti AS Řím, jeho tým ale prohrál 2:3. Na začátku aktuálního ročníku se stal nejmladším hráčem se dvěma zásahy v zápase, když dal oba góly Janova při porážce 2:3 s Laziem Řím.

