Chtěla mě i Slavia, ale návrat do Česka bych bral jako osobní prohru, přiznává Morávek z Augsburgu

Z Česka se do německé bundesligy vydal střední záložník Jan Morávek už v devatenácti letech. Tři roky patřil Schalke, ale i vinou častých zranění se v tradičním klubu neprosadil a putoval po hostováních. Jednu sezonu odehrál i v Augsburgu, který rodáka z Prahy v roce 2012 koupil. I v tomto klubu ale prodělal několik těžkých zranění. Letos si ale sedmadvacetiletý trojnásobný český reprezentant konečně užívá sezonu bez zdravotních komplikací. Pokud v prvním jarním kole bundesligy Morávek nastoupí, tak dokoná první stovku startů v německé nejvyšší soutěži. I proto v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznává, že momentální návrat do Česka by bral jako osobní prohru.

A.cz: Po změně trenéra jste v Augsburgu na konci podzimu dvakrát v řadě nastoupil v základní sestavě. Jaká je vaše momentální pozice v klubu pod novým trenérem Manuelem Baumem?

Poslední dva zápasy podzimu ukázaly, že by mi mohl nový trenér Manuel Baum věřit, a já doufám, že to tak zůstane i na jaře. I přípravné utkání na soustředění naznačilo, že bych mohl patřit spíše do základní sestavy. Takže zatím mám s novým manažerem o hodně lepší zkušenost než s bývalým trenérem Dirkem Schusterem.

Během podzimu na pozici středního záložníka v Augsburgu nastupoval spíše německý reprezentant do jednadvaceti let Dominik Kohr, nebo veterán Halil Altintop. Co se tedy nejvíce změnilo s příchodem nového trenéra?

V každém bundesligovém týmu je konkurence veliká. Určitě tihle kluci jsou mí konkurenti, ale po příchodu trenéru Bauma už nehrajeme na typické dva defenzivní záložníky, ale nastupujeme v rozestavení 4-1-4-1 se dvěma ofenzivnějšími středopolaři, což mi hraje do karet. Ta pozice hráče s číslem 8, který pomůže i dozadu a v ofenzivní fázi je vepředu, mi sedí. Naopak třeba Dominik Kohr je spíše defenzivnější a využíval ho právě bývalý trenér Schuster.

V čem je teprve sedmatřicetiletý trenér Baum jiný oproti zkušenějšímu Schusterovi?

Trenér Baum je hodně komunikativní. Baví se se všemi hráči, což je oproti trenéru Schusterovi velká změna. Už začínám poznávat v jeho ofenzivním pojetí hry, co všechno po mně chce. Hrozně si spolupráci s Baumem pochvaluju, protože je to trenér, který patří do nové nastupující generace trenérů, jako je třeba devětadvacetiletý kouč Hoffenheimu Julian Nagelsmann. Takže hodně používá techniku a video. Při tréninku nám ukazuje různé věci na tabletu a musím říct, že je to opravdu zajímavé.

Manuel Baum prošel v Augsburgu mládeží. Dá se říct, že si ho klub připravoval pro bundesligový tým?

Určitě ano. Vedení od začátku vědělo, co v něm mají. Nejdříve byl šéftrenérem mládeže. Na pár zápasů přebral i juniorku. Pamatuju si, že když trenér Baum přišel poprvé do kabiny, tak nám říkal, abychom si nemysleli, že nás má naprosto přečtené, ale na druhou stranu že je v Augsburgu už dva a půl roku. Viděl většinu zápasů, chodil i na tréninky, takže ví, jak fungujeme a co od nás může čekat.



Jak jste na tom v letošní sezoně zdravotně? Protože v minulých letech vaši kariéru brzdila zranění...

De facto od začátku sezony jsem neměl jediný zdravotní problém. Nenastupoval jsem pod trenérem Schusterem z důvodu toho, že jsem z mého pohledu nepasoval do jeho defenzivního pojetí hry a do jeho systému. Ale určitě jsem nebrečel a nevěšel hlavu. Snažil jsem se v tréninku makat a užíval si, že jsem zdravý. Samozřejmě zápasová praxe určitě nebyla taková, jakou bych si představoval. Ale na druhou stranu mi poslední dva podzimní zápasy daly naději, že by to mohlo být na jaře lepší.

Neuvažoval jste tedy během podzimu o změně týmu?

Člověka to samozřejmě v situaci, kdy nehraje, napadne. Ale já uvidím, jak se vyvine situace v klubu. V Augsburgu mám smlouvu ještě na půl roku. Klub už mě kontaktoval, že by si se mnou chtěl sednout, tak věřím, že budu mít v následujících týdnech jasno i do dalších sezon. Já bych byl šťastný, kdybych mohl zůstat v bundeslize, protože jsem se v Německu už zabydlel. Bundesliga je jedna z nejlepších soutěží na světě, a když to jen trochu půjde, tak bych tady rád zůstal.



Do zahraničí jste odcházel už v devatenácti letech z Bohemky a v Německu jste neměl na podzim nejsilnější roli v týmu. Nelákal vás tedy v zimě některý z českých klubů zpět?

Když to ještě půjde, tak bych rád pokračoval v bundeslize. Vím, že čas letí, ale ještě není čas se vracet. Ale přiznám se, že mi můj agent Jiří Stejskal říkal o zájmu Slavie, ale kdybych se už teď vrátil do Česka, tak bych to bral jako svou malou osobní prohru. Navíc mě hned v prvním jarním kole čeká stý start a já věřím, že bych se mohl třeba dostat i na 200 startů v nejvyšší německé soutěži. Potom budu třeba myslet na návrat, teď je ještě brzy.

Nekontaktovali vás během podzimu trenéři reprezentace?

Ne. Já jsem si vědom toho, že musím pravidelně nastupovat, abych mohl pomýšlet na reprezentaci. Během podzimu jsem ani kontakt ze strany Karla Jarolíma nečekal, protože jsem nenahrál moc minut. Když ale budu v bundeslize pravidelně nastupovat, odehraju delší šňůru zápasů, tak potom můžu čekat nějaký kontakt s realizačním týmem reprezentace. Do národního týmu patří fotbalisté, kteří pravidelně nastupují a daří se jim, a to u mě na podzim nebylo.

Jak bylo vedení spokojené po podzimní části, ve které Augsburg nasbíral 18 bodů a okupuje 12. místo tabulky? Vyhazov trenéra dvě kola před koncem podzimu asi bylo dostatečné hodnocení...

Já myslím, že bodově jsem nezahráli katastrofální podzim. Ale vedení se nelíbilo, jaký jsme pod trenérem Schusterem hráli fotbal. Na naši hru se nekoukalo hezky, dávali jsme málo gólů, takže proto sáhli k té změně. Já osobně si myslím, že udělali velice dobře, protože ubývali i fanoušci na stadionu. Lidi si stěžovali, že jenom nakopáváme balóny. Já věřím, že se to pod novým trenérem už v těch dvou zápasech změnilo.

Jaké jsou tedy cíle klubu?

Naším cílem musí být klidná záchrana a věřím, že to dopadne. Když se člověk podívá na rozpočty mančaftů kolem nás, tak přijde na to, že Augsburg je v bundeslize relativně malý klub. Sezona, ve které jsme hráli Evropskou ligu, byla výjimečná a myslím si, že to v Augsburgu není každoročně reálné.



autor: David Janeczek | před 9 minutami

