Brankář Drobný začne v Brémách jaro jako jednička

Brémy - Fotbalový brankář Jaroslav Drobný začne jarní část bundesligy jako jednička Brém. Po šestidenním tréninkovém kempu ve Španělsku to prohlásil trenér Werderu Alexander Nouri. O Drobného náhradníkovi se rozhodne mezi Felixem Wiedwaldem a Michaelem Zettererem.

Brémy, za které hraje i obránce Theodor Gebre Selassie, jsou po polovině soutěže na 15. místě. Na sestupové příčky mají tříbodový náskok.

Sedmatřicetiletý Drobný, který přišel do Brém před začátkem sezony z Hamburku, na podzim odchytal devět utkání. Předtím hrál sedminásobný český reprezentant i za Bochum a Herthu Berlín, celkem má v bundeslize na kontě 199 zápasů. Někdejší mistr Evropy do 21 let působil i v Řecku, Anglii a Nizozemsku.

