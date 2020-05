Lokty ve výtahu a pozor na polibky. I tak se bundesliga připravuje na restart

Onemocnění tří členů týmu Kolína nad Rýnem zkomplikovalo plány na dohrání fotbalové sezony v Německu. Tamní Bundesliga má ale i tak přesné plány, aby mohl fotbal pokračovat. Vedení soutěže se snaží vyhnout scénáři, kdy by muselo zbytek ročníku škrtnout. Německý fotbal by totiž přišel o obrovské peníze z vysílacích práv a sponzorských smluv.

Původní optimistický plán počítal s tím, že hráči Bayernu, Dortmundu, Lipska a dalších klubů vyběhnou k zápasům už 9. května. Kvůli pozitivním testům na koronavirus v týmu Kolína nad Rýnem se ovšem tak brzký opětovný start jarní části nejspíš nestihne.

Pauza od posledního soutěžního zápasu se tak pravděpodobně minimálně o týden protáhne, ale přípravy jsou dál v plném proudu. Zástupci Německé fotbalové ligy (DFL) zveřejnila ambiciózní plány na dohrání sezony. Snahou je maximálně chránit zdraví hráčů, a to při tréninku, během zápasů a dokonce i v jejich soukromí.

Podobně jako v Česku by se hráči měli převlékat a sprchovat před tréninkem i po tréninku doma. Společně se sejdou jen k samotné jednotce, při které by měli omezit fyzický kontakt a osobní souboje v maximální možné míře.

Zároveň liga zajistí hráčům testování na covid-19 dvakrát týdně až do konce sezony.

Manuál se ovšem zabývá i detaily. Den před venkovním zápasem by měl každý tým trávit v hotelu, kde by si měl zarezervovat celé patro tak, aby hráči nepřišli do kontaktu s dalšími osobami. Při jízdě ve výtahu jsou všichni členové týmu nabádáni, aby je ovládali výhradně pomocí loktů.

Ještě podrobnější instrukce zmiňuje dokument pro chování v soukromí. Hráči by se měli vyvarovat polibků nebo sexu s partnerkami v případě, že se u nich objeví projevy nemoci covid-19.

Samotný soutěžní zápas přinese další opatření. Zatímco v Česku ligové orgány operují s číslem 150 přítomných u samotného zápasu, Německo počítá s dvojnásobkem. Diváci ale na stadionu nebudou. Největší pozornost je zaměřená opět na hráče. Plánují jim měřit při příjezdu na stadion teplotu a náhradníci se budou připravovat odděleně.

V případě, že bude kdokoli z týmu pozitivně testován na koronavirus, automaticky by měl do karantény putovat celý tým a nakažený hráč by měl dodržet čtrnáctidenní karanténu, během které by se neměl stýkat ani s rodinou.

S potenciálním návratem zápasů jsou ovšem slyšet kritici, a to i z řad hráčů. Ozval se například záložník Kolína Birger Verstraete. Právě jeho tým má tři pozitivně testované, přičemž jde pravděpodobně o dva hráče a fyzioterapeuta. "Zdraví by mělo být na prvním místě, až pak fotbal," myslí si Verstraete.

Přestože tři mají pozitivní test, neměli žádné příznaky nemoci a Verstraete se s nimi na denní bázi setkával. Jeho úřítelkyně fotbalisty má navíc problémy se srdcem, a tak patří do rizikové skupiny. "Zdraví mojí rodiny je prvořadé. Nejsem teď vůbec nastavený na to, abych hrál fotbal," dodal.

Optimismus přibrzdilo také prohlášení spolkové vlády, že fotbalová liga nebude mít žádné výjimečné podmínky a bude muset respektovat plošná opatření stejně jako ostatní odvětví. Zda se tedy začne hrát ještě v květnu, není úplně zřejmé.