AS Řím vstoupil do ligové sezony těsnou výhrou v Turíně. Schick odehrál čtvrthodinku

před 1 hodinou

Patrik Schick odehrál proti FC Turín 15 minut, ale do střelecké listiny se nezapsal. | Foto: Reuters

Fotbalisté AS Řím zvítězili v prvním kole Serie A na hřišti FC Turín 1:0 gólem Edina Džeka v závěru. Český útočník Patrik Schick nastoupil na 15 minut.

Turín - Fotbalisté AS Řím vstoupili do sezony italské ligy výhrou 1:0 na hřišti FC Turín. V závěru rozhodl Edin Džeko. V tu chvíli už byl na hřišti i český útočník Patrik Schick, který nastoupil na posledních 15 minut.

Římané soupeře přestříleli, dvakrát trefili konstrukci branky, ale na gól si museli počkat. Až v 89. minutě poslal střídající Kluivert centr na zadní tyč, kde číhal Džeko a ranou z voleje obstřelil obránce pod břevno.

"Doufal jsem, že to Kluivert odcentruje na zadní tyč a naštěstí se tak stalo. Nebyl čas přemýšlet. Bylo kolem hodně hráčů, tak nebyla možnost to zpracovat. Musel jsem to prostě vystřelit. A je z toho jeden ze tří nejhezčích gólů mé kariéry. Loni jsme dal podobný, možná ještě hezčí, ale tenhle byl důležitější," řekl Džeko.

Italská fotbalová liga - 1. kolo:

FC Turín - AS Řím 0:1 (89. Džeko),

20:30 Boloňa - Spal Ferrara, Empoli - Cagliari, Parma - Udine, Sassuolo - Inter Milán,

Zápasy AC Milán - FC Janov a Sampdoria Janov - Fiorentina byly odloženy.