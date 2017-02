Vypadnutí nám může pomoct v domácí soutěži, ale nejsme za to rádi, zdůraznil Požár

před 1 minutou

Sparta se rozloučila s Evropskou ligou a může se soustředit pouze na českou ligu. "Vypadnutí nám může pomoct v domácí soutěži, ale nejsme za to rádi," říká trenér Sparty Tomáš Požár.

Praha - Fotbalová Sparta se s letošním učinkováním v Evropské lize rozloučila důstojně. Pražané oslabení o vyloučeného obránce Costu dokázali s Rostovem alespoň vyrovnat na konečných 1:1. S momentálně sedmým týmem ruské ligy tak Sparta v součtu obou zápasů prohrála 1:5.

"Rostov je velmi kvalitní tým s velmi dobrou organizací hry. Rovněž s velkou individuální kvalitou. Tým hraje spolu delší dobu a je vidět, že mají zažitá schémata, která jim fungují a velmi těžko se zachytávají. Rostov mě nepřekvapil. Spíše potvrdil, co jsem si o nich myslel před dvojzápasem, hrál velmi dobře," zhodnotil svého přemožitele trenér Sparty Tomáš Požár.

Rozhodlo se už minulý týden

Šance Sparty na postup byly už před odvetou mizivé. "Teď krátce po zápase jsme samozřejmě zklamaní. Připravovali jsme se, abychom byli úspěšní v Evropské lize a toužili jsme, abychom přes Rostov postoupili. Nicméně dvojzápas rozhodlo už utkání v Rusku, který byl jednoznačný," připomněl Požár týden starý debakl.

V zápase, ve kterém po prvním gólu, který vstřelili hosté, šlo už jen o čest. Proto výsledek utkání kalí zranění Matěje Pulkraba, který po střetu se dvěma protihráči musel opustit hrací plochu s krvavým šrámem nad okem.

"Snad by to nemělo být vážné zranění. Čekám na konkretní informaci vzhledem k jeho dalšímu stavu a učinkování v nejbližší době. Byl to velmi nepříjemný zákrok a já jen doufám, že bude Matěj v pořádku a bude co nejdříve mezi námi," poodhalil stav Matěje Pulkraba trenér Požár. Kapitán Sparty pro zápas s Rostovem Mario Holek dodal, že má Pulkrab roztržené obočí, ale měl by být v pořádku.

Poprvé bez Dočkala

Sparta se vypořádala s absencí Bořka Dočkala, který jedná o angažmá v Číně, nasazením dvou hrotových útočníků. "Už před zápasem jsem říkal, že proti Rostovu nebudeme zkoušet, jak budeme v lize hrát bez Bořka. Zápas jsme chtěli vyhrát, přistupovali jsme k němu k jako velmi důležitému zápasu," odmítl Požár, že by Sparta téměř ztracenou Evropskou ligu vypustila.

"Rozestavení nebo základní sestava proti Rostovu nemá s ligou a nejbližším zápasem s Jabloncem nic společného. My vidíme nějaké možnosti, kdo by mohl hrát na Bořkově pozici a platí také možnost, že jeho absenci budeme řešit případně změnou způsobu hry," zopakoval svá slova z předzápasové tiskové konference Požár, který rovněž nechtěl přiblížit, v jakém stavu je potencionální přestup Dočkala.

"Hra na dva útočníky nebyla reakce na absenci Bořka Dočkala. Chtěli jsme do zápasu vstoupit více aktivně. Chtěli jsme jejich trojici stoperů více napadat a znemožnit jim adresnost jednoduchých dlouhých přihrávek nahoru," vysvětlil volbu základní sestavy a rozestavení pro zápas s Rostovem Požár.

"Hráč se žlutou kartou musí hrát jinak"

Sparta obě letošní pohárová utkání dohrávala v deseti lidech. "My se relativně dlouho připravujeme na dvě těžká a důležitá utkání a v podstatě polovinu z nich odehrajeme v deseti lidech, takže to určitě v pořádku není. Nedokážu teď vyhodnotit Costovy zákroky. Ten druhý jsem neviděl vůbec, ten první na velkou vzdálenost. Hráči by měli umět přizpůsobit svou hru tomu, jak se daný zápas vyvíjí. Pokud už má hráč žlutou kartu, tak samozřejmě musí hrát jinak. Tohle by se určitě stávat nemělo," nepřímo pokáral Costu kouč Požár.

Sparta v průběhu druhé půle zlepšila svůj výkon a dokonce v deseti lidech dokázala vyrovnat. "Cením si vyrovnání moc. Viděl jsem na těch hráčích v kabině o poločase, že se podporují a zápas chtějí zvládnout. Že mají závazek a dluh vůči domácímu publiku. Slova mezi hráči nezůstala v kabině a tím, že jsme hru zjednodušili a zrychlili, tak ten zápas byl jiný," poděkoval svému týmu Požár.

Třináct zápasů do konce sezony

Spartu tedy po vypadnutí z Evropské ligy čeká už jen třináct ligových zápasů. "Je pravda, že minulý rok v jarní části sezony v kombinaci Evropské ligy s domácí ligou byl program velmi náročný. Začali jsme navíc sbírat zraněné hráče. Těžko se využíval potenciál týmu. Když tým hraje dvě soutěže, tak to určitě ovlivňuje jeho sílu. Nechtěli jsme loňskou chybu opakovat a chtěli jsme mít jednotlivé posty v sestavě zdvojené. Přestože si myslím, že máme dostatečně široký kádr, tak pořád nemůžeme využít všech hráčů kvůli zraněním. Takže nám vypadnutí v Evropské lize může pomoct směrem do domácí ligy, ale nejsme za to rádi," zdůraznil na závěr Požár.

autor: David Janeczek | před 1 minutou

Související články