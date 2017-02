Jeden titul a dost. V Leicesteru končí po vzájemné dohodě trenér Ranieri

před 1 hodinou

Sice loni vybojoval překvapivý titul v Premier League, v letošní sezoně postoupil s týmem do osmifinále Ligy mistrů, přesto končí. Trenér Claudio Ranieri se s vedením Leicesteru ve čtvrtek domluvil na svém odchodu. Lišky jsou v aktuální tabulce anglické ligy až na 17. místě a prohráli i ve středečním utkání Champions League na hřišti Sevilly, byť pohárovou matematikou nadějným výsledkem 1:2.

Londýn - U fotbalistů Leicesteru skončil trenér Claudio Ranieri, který loni senzačně dovedl mužstvo k titulu v anglické lize. Nyní však klubu hrozí pád do druhé ligy; po poslední sérii pěti proher je na sedmnáctém místě pouze o bod nad pásmem sestupu. Vedení se nyní s úspěšným koučem domluvilo na ukončení spolupráce. Tým provizorně povedou jeho asistenti Craig Shakespeare a Mike Stowell.

Pětašedesátiletý Ital přišel na lavičku Leicesteru v létě 2015 a postaral se o jeden z největších šoků v historii Premier League. Zatímco sezonu předtím byl Leicester čtrnáctý, Ranieri ho ihned nasměroval k titulu, když ze 38 utkání prohrál jen tři a nasbíral o deset bodů více než druhý Arsenal. Šlo o největší úspěch klubu v jeho 133 let trvající historii.

Jenže v tomto ročníku se Leicester opět vrátil do podprůměru soutěže. Z dosavadních 25 duelů vyhrál jen pět a s 21 body musí místo o obhajobu titulu bojovat o přežití. Navíc už šest zápasů v lize nedal gól. Ranieriho u týmu neudrželo ani to, že v Lize mistrů Leicester živí po úvodním duelu v Seville a výsledku 1:2 naději na postup do čtvrtfinále.

"Bylo to nejtěžší rozhodnutí, jaké jsme kdy dělali za sedm let ve vedení klubu. Musíme však myslet na budoucnost klubu a nenechávat se ovlivnit sentimentem, ať už je to sebevíc bolestivé," prohlásil místopředseda Leicesteru Aiyawatt Srivaddhanaprabha v prohlášení na klubovém webu.

