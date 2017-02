Podle Šurala by týmu nepomohl ani Dočkal: I když takový hráč by chyběl každému

před 1 hodinou

Fotbalisté Sparty dokázali v odvetě druhého kola Evropské ligy na Letné s Rostovem pouze remizovat 1:1. Podle útočníka domácích Josefa Šurala by týmu nepomohl ani chybějící Bořek Dočkal.

Praha - Útočník Josef Šural po remíze 1:1 v odvetě druhého kola Evropské ligy na Letné s Rostovem litoval, že fotbalisté Sparty dokázali pouze vyrovnat. Letenský celek, který úvodní zápas před týdnem v Rusku prohrál 0:4, se chtěl se soutěží rozloučit vítězstvím.

"Výkon nebyl podle představ, ale v deseti jsme uhráli remízu 1:1. Takže docela dobrý výsledek. Ale celkově dobrý dojem není," řekl novinářům Šural. "Věděli jsme, že na postup to už asi nebude, ale chtěli jsme vyhrát, odrazit se a uzavřít Evropskou ligu vítězstvím," dodal.

"Samozřejmě kdybychom dali rychlý gól, tak se mohlo stát leccos, ale zůstávali jsme při zemi," přidal Šural s tím, že vyřazení s Rostovem nebere jako hořkou tečku za jinak povedenou sezonou v Evropské lize. V ní Sparta na podzim dokázala postoupit ze skupiny se Southamptonem nebo Interem Milán.

"Hořká tečka to nebyla, hořký byl první zápas s Rostovem. A také to, že jsme zase dohrávali v deseti. Ještě jsem to neviděl, ale myslím, že to bylo docela přísné. Rozhodčí rozdával karty podivně," připomněl vyloučení Costy v 67. minutě po druhé žluté kartě.

Šural neviděl problém ani v absenci záložníka Bořka Dočkala, který v sestavě chyběl kvůli tomu, že v Číně jedná o angažmá. "Bořek by chyběl každému mančaftu, ale těžko říct, jestli by to s ním bylo jiné," prohlásil útočník, který začal na lavičce, ale do hry se dostal už ve 40. minutě po zranění Matěje Pulkraba.

"Byl jsem rád, že jsem nastoupil, ale bohužel na úkor Matěje. Ten zákrok na něj vypadal příšerně. Nebylo pěkné na to koukat. Doufám, že bude v pořádku," uvedl Šural.

