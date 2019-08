Viktoria Plzeň rovněž neprožívá povedené období, ačkoliv sídlí na 5. pozici s 10 body a dnešním zápasem k dobru. V posledních utkáních se ale Viktorka trápila zejména střelecky, přičemž až do čtvrtku nedokázala čtyřikrát v řadě skórovat. Střelecký zmar předváděli viktoriáni i v odvetě 3. předkola Evropské ligy proti Antverpám, kde pálili šance jako na běžícím pásu. Nakonec však díky brance Krmenčíka dovedli duel do prodloužení, kde navíc plzeňský forvard vsítil i druhý gól a vypadalo, že loňský si loňský vicemistr vybojuje postup do další fáze. Belgický tým však i přes početní nevýhodu dokázal snížit, což v mu v součtu s prvním střetnutím vyneslo účast ve 4. předkole.