Bohemians ubránili Plzeň, Viktoria v Ďolíčku ani nevystřelila na bránu

Aktualizováno před 55 minutami

Fotbalisté Plzně ve čtvrtém kole první ligy remizovali na hřišti Bohemians 1905 bez branek a po úvodních třech výhrách poprvé v sezoně ztratili body. Viktoria v Ďolíčku nevyhrála potřetí za sebou. "Klokani" doma neprohráli a neinkasovali ani ve druhém zápase nového ročníku.

"Když budu brát výsledek podle průběhu zápasu, tak je asi zasloužený, protože Bohemka byla lepší v prvním poločase a my ve druhém," řekl na tiskové konferenci plzeňský kouč Pavel Vrba.

Domácí trenér Martin Hašek na rozdíl od souboje v Příbrami nechal na lavičce Šmída s Vaníčkem, které nahradili Köstl a Pokorný, jenž se do Bohemians v týdnu vrátil na roční hostování a odehrál první soutěžní duel od konce května. Na druhé straně Vrba udělal oproti úterní odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus, který Viktoria v Řecku prohrála 0:4, jedinou změnu, když Limberský zastoupil Hlouška.

Západočeši si první příležitost vypracovali ve třetí minutě. Kopicův centr prodloužil Krmenčík na zadní tyč, ale Řezník se zblízka neprosadil. V deváté minutě po Vodhánělově rohovém kopu na zadní tyč hlavičkoval nikým nehlídaný Podaný těsně vedle. O minutu později napřáhl z dálky hostující Kalvach a brankář Valeš jeho pokus vyrazil nad břevno. Po následném rohovém kopu hlavičkoval Brabec mimo tři tyče.

Poté si dlouho ani jeden celek nevypracoval šanci. Až v 38. minutě po Vodhánělově centru se míč dostal ke Köstlovi, který zakončil vedle Hruškovy branky.

"První poločas nás Bohemka přehrávala důrazem, soubojově byla lepší, měla spoustu standardních situací. V prvním poločase byla blíž ke gólu než my. Ve druhém poločase se to otočilo, zlepšili jsme rozehrávku, přechodovou fázi, měli jsme tam několik situací, kdy jsme ve finální fázi nedohráli to, co jsme tam měli," uvedl Vrba.

Čtyři minuty po změně stran si Krmenčík ve vápně poradil s Köstlem, ale zakončení mu znemožnil gólman Valeš, jenž se mu vrhl pod nohy. Ve 62. minutě si na Vodhánělův centr naskočil Hronek, ale ten hlavičkou Hrušku neohrozil. V 69. minutě vystřelil z vápna Hrošovský, jenže jeho střelu jeden z domácích hráčů zblokoval.

O dvě minuty později vyslal Krmenčík za obranu "Klokanů" Kopice, který překonal Valeše. Kvůli ofsajdu však gól neplatil. V poslední minutě pak Kopic přízemní střelou před vápnem těsně minul tyč. Plzeň potřetí z posledních čtyř soutěžních duelů neskórovala. "Mezihru jsme měli dobrou, ale ve vápně nám chyběl důraz, štěstíčko, abychom vstřelili gól," prohlásil střídající plzeňský záložník Dominik Janošek.

"Šli jsme do utkání s cílem zvítězit, to se nám nepovedlo, ačkoliv si myslím, že naši hráči ze sebe vydali maximum, čeho dnes byli schopní. Musíme respektovat sílu soupeře. Když to skončilo 0:0, tak jsem si řekl, že to odpovídá zhruba tomu, co se na hřišti dělo," konstatoval Hašek.

4. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Hock - Orel (video). ŽK: Keita, Vaníček - Hejda. Diváci: 6031.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Hůlka, Köstl, Pokorný - Bartek, Jindřišek, Vacek (74. Vaníček), Podaný - Vodháněl (82. Záviška), Keita (77. Ugwu), Hronek. Trenér: Hašek.

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica (35. Hejda), Brabec, Limberský - Hrošovský, Kalvach - Kayamba (66. Janošek), Mihálik, Kopic - Krmenčík (86. Chorý). Trenér: Vrba.