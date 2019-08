Černý čtvrtek českého fotbalu. Kluby nevyužily šanci, pád přijde v éře plných kas

před 1 hodinou

Hvězdy českých klubů odchází na dobré adresy v zahraničí. Zároveň si česká top trojka může dovolit investovat do svých mančaftů. Přesto se právě ve čtvrtek naplnil nejčernější scénář. Tři pohároví účastníci jsou ze hry a Česko zažívá nejhorší ročník na evropské scéně za posledních pět let.

Zatímco letos ponese jako jediná prapor českého klubového fotbalu v Evropě pražská Slavia, v sezoně 2014/2015 to byla Sparta. Tehdy se rozloučila s Evropskou ligou na konci podzimu, když v posledním skupinovém zápase přišla s Young Boys o postup do jarního play off. Z předkol se tehdy pakovali Plzeň, Liberec i Boleslav.

Před pěti lety Češi měli zároveň naposledy jen čtyři účastníky v evropských pohárech. Stejná situace s téměř stoprocentní pravděpodobností nastane v sezoně 2021/2022. Odvrátit by to dokázala jedině senzační jízda Slavie Evropou a nepochopitelná zaváhání klubů z koeficientově blízkých zemí jakými jsou Nizozemsko, Řecko, Dánsko nebo třeba Kypr a Chorvatsko.

To, že Česko přijde o jedno místo v evropských pohárech, není až tak překvapivé. Koeficientová matematika předepisuje, že celkový národní koeficient pro kvalifikaci do pohárů se dělí počtem účastníků v dané sezoně.

Znamená to, že země pohybující se na hranici čtyř a pěti míst pro poháry poměrně pravidelně střídají období, kdy nasazují pět mužstev, a kdy čtyři. Zjednodušeně řečeno jde o to, že kluby v žebříčku hůře umístěné dělí svůj úspěch v pohárech menším počtem klubů, a tak se dostanou před momentálně žebříčkově lépe umístěné země, které body získané do koeficientu dělí vyšším počtem klubů.

Paradoxně Česko o pozici přijde v situaci, kdy hráči z nejlepších českých klubů opět odchází na dobré adresy v Evropě a zároveň tři nejlepší kluby mají dostatek prostředků na posily. Plzeň díky loňské účasti v Lize mistrů, Slavia se Spartou díky štědrým majitelům.

České kluby sice měly neobvykle přísný los, ani jeden nebyl ve 3. předkole vyloženým favoritem, všechny hrály téměř do poslední minuty o šanci na postup, možná chybělo i trochu pověstného štěstíčka. To bychom ale spíš mohli vyměnit za produktivitu.

Účast v Evropské lize 2 podle národních koeficientů Země na 1. - 5. místě podle koeficientu budou mít v kvalifikaci jeden klub. Země na 6. - 15. místě podle koeficientu budou mít v kvalifikaci dva kluby. Země na 52. - 54. místě podle koeficientu budou mít v kvalifikaci dva kluby. Země na 55. místě podle koeficientu budou mít v kvalifikaci jeden klub.

Všechny celky měly ve třetím předkole potíže s produktivitou, Letenští nadto i s obranou. Boleslav se ve dvojzápase bez Komličenka nedočkala proti bývalé Steaue gólu vůbec, Viktoria na první trefu čekala 171 minut, než se probudil Krmenčík. Sparta sice Trabzonu vsítila celkem tři góly, šance měla ale minimálně na dvakrát tolik.

Jenže skutek utek. A tak čeká Česko i přes zmiňované dobré finanční zázemí špičkových klubů sešup žebříčkem národních koeficientů. Před sezonou byli Češi třináctí, s odstupem za Rakouskem a těsně před Řeckem a Chorvatskem. Letos ale získali zatím jen 0,9 bodu do koeficientu.

Méně zaskórovali jen Makedonci, Albánci, Islanďané, Moldavsko, Malta, Estonsko a San Marino, země fotbalově daleko níže. Ve výčtu ještě chybí Švýcarsko, to má ve hře ještě ale tři pohárové účastníky, dva z nich ještě nezasáhli do bojů v předkolech.

V nejhorším případě mohou Češi pro sezonu 2021/2022 získat jen 17. příčku v nasazování do evropských pohárů. To by znamenalo propadnout se za Dánsko, Kypr, Řecko a Chorvatsko. Bohužel tento scénář není zdaleka nereálný.

Téměř jisté je, že po letošní sezoně budou Češi nasazovat jediný tým v předkolech Ligy mistrů a nebudou mít žádnou jistotu základní skupiny Evropské ligy, jen tři kluby v předkolech.

Kdo ví, jestli se za dva roky nebude vzpomínat na éru plných kas a z nich plynoucího potenciálu, kterého ovšem české kluby nedokázaly využít. Škoda.