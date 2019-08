Vrba po vyřazení nezuřil. Bylo to úžasné utkání, hráčům jsem poděkoval, prohlásil

před 2 hodinami

Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba neskrýval po smolném vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy s Antverpami obrovské zklamání.

Západočeši podle něj v domácí odvetě předvedli jeden z nejlepších výkonů pod jeho vedením, který jim ale zhořkl inkasovaným gólem sedm minut před koncem prodloužení. Viktoria po domácí výhře 2:1 kvůli porážce 0:1 v úvodním duelu nepostoupila na nižší počet branek vstřelených venku a teprve podruhé za posledních devět let nebude hrát skupinu pohárů.

"Strašně nás to mrzí. Odehráli jsme úžasné utkání, od 15. minuty jsme hráli skvěle. Musím říct, že to byl jeden z nejlepších zápasů, co jsme tady v Plzni odehráli. Je obrovská škoda, že se nepodařilo postoupit, i když jsme byli k tomu postupu hodně blízko. Rozhodují góly a my jsme dostali v závěru gól, který rozhodl. Ale myslím, že za dnešní výkon se nemusíme stydět," řekl na tiskové konferenci Vrba.

Jeho tým po gólu Michaela Krmenčíka v 81. minutě dostal zápas po venkovní porážce do prodloužení, v němž stejný hráč skóroval podruhé. Plzeň v té době postupovala, navíc hrála přesilovku po vyloučení Abdoulayeho Secka, ale ve 113. minutě oslabený soupeř rozhodl.

"Vytvořili jsme si spoustu šancí, nastřelili jsme dvě břevna, šli jsme dvakrát sami na gólmana. Bylo rozhodující, že jsme nedali třetí, pojišťující gól. Šli jsme do brejku čtyři na dva. Je obrovská škoda, že jsme v těch momentech nebyli přesnější. Ale hráčům jsem za dnešek poděkoval. Pokud budeme takhle pokračovat, o Plzeň se nebojím," řekl Vrba, jehož tým v předchozích čtyřech zápasech neskóroval a o víkendu v lize doma podlehl Slovácku 0:2.

Západočeši inkasovali klíčový gól po standardní situaci. "Samozřejmě soupeře jsme chtěli dorazit. Možná kdybychom hráli jako soupeř, že bychom zdržovali, leželi na hřišti, možná bychom to asi nějak ukopali. Ale my jsme chtěli hrát fotbal a trošku se nám to vymstilo," uvedl Vrba.

"Před gólem jsme měli ztrátu v útočné fázi, udělali jsme faul a soupeř nám dal za standardky gól. Ještě jsem to neviděl, jestli jsme mohli být důraznější. Proletělo to celou obrannou linií, balon jsme netrefili a vzadu to zavíral hráč soupeře," konstatoval Vrba.

Jeho tým inkasoval krátce poté, co střídal agilní Joel Kayamba. "Střídal, protože už dostával křeč, nemohl pokračovat ve hře. Všichni hráči, kteří střídali, šli dolů na základě toho, že už toho měli hodně, že měli problém s křečemi," podotkl Vrba.

Plzeň poprvé od sezony 2014/15 bude chybět ve skupině evropských pohárů. "Plzeň si zvykla na to, že hrává pravidelně poháry. Z toho pohledu je vyřazení pro klub špatně. Že nebudeme zase sbírat zkušenosti z mezinárodní scény, které jsou k nezaplacení. Na druhou stranu si nemyslím, že by klub měl mít nějaké jiné problémy. Pouze po sportovní stránce to, že jsme se nedostali do skupiny. To nás mrzí," uvedl Vrba.

Vedle Plzně vypadli i zbylí dva čeští zástupci v kvalifikaci Evropské ligy a skupinu pohárů si tak zahraje jen Slavia, kterou čeká závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů s Kluží. "Všichni kromě Slavie se budou soustředit jen na ligu. Jaký to bude mít vliv, se uvidí na konci ligy," dodal Vrba.