Živě: Probíhající předposlední kolo Fortuna:Ligy nabízí několik atraktivních duelů

Když už bylo zmíněno Slovácko, to dnes nastoupí na horké půdě Sparty Praha. Na Letné se tak střetne třetí se čtvrtým celkem Fortuna:Ligy. Sparta má navíc soupeři, co vracet, neboť v dosud posledním vzájemném zápase Slovácko doma vyhrálo drtivě 4:0. Duel by však díky postavení v tabulce i aktuální formě týmů mohl nabídnout vyrovnaný průběh. Oba celky totiž poslední čtyři zápasy vyhrály.