Z megapřestupu sparťana Dočkala dostanou svůj díl nejen Slavia a Liberec, ale také divizní Kladno

Z přestupu Bořka Dočkala, druhého nejdražšího hráče, který kdy odešel z české ligy, budou vedle Sparty profitovat také další kluby. Vzhledem k projektu FIFA Solidarity payment zamíří pět procent z přestupové částky také klubům, ve kterých Dočkal prožil začátky své kariéry mezi 12. a 23. rokem svého života.

Praha - Na začátku našeho století, konkrétně v roce 2001, zavedla FIFA projekt Solidarity payment (solidární platba), který při mezinárodním přestupu hráče zaručuje klubům, které jej vychovaly, finanční náhradu. Stane se tak i u přestupu Bořka Dočkala ze Sparty Praha do čínského Che-nanu Ťien-jie.

Jde o to, že klub, ze kterého přestupuje fotbalista do zahraničí, dostane 95 % z dohodnuté přestupové částky a zbylých 5 % pak rozdělí kupující tým mezi kluby, ve kterých hráč fotbalově rostl mezi dvanáctým a dvacátým třetím rokem svého života.

"Podle transferových řádů ten, kdo kupuje hráče, vyplácí solidaritu. Sparta tedy není vázaná k platbě směrem k předchozím klubům. Slavia a další týmy se tedy spojí s čínskou stranou," uvedl tiskový mluvčí pražské Sparty Ondřej Kasík.

Divizní Kladno finanční injekci uvítá

Che-nan Ťien-jie tedy z 8,5 milionu eur (230 milionů korun) musí přerozdělit 11,5 milionu korun mezi Slavii, Liberec, dnes divizní Kladno, turecký Konyaspor a norský Rosenborg.

"Přestup Bořka Dočkala budeme řešit standardním způsobem, jak se Solidarity payment řeší," uvedl Jiří Vrba, generální sekretář Slavie Praha.

Klub, který vychovával daného hráče mezi jeho 12. a 15. rokem, dostane za každou takovou sezonu 0,25 % z celkové transferní částky. A za období, kdy bylo hráči mezi 16 a 23 roky pak tehdejšímu hráčově klubu náleží 0,5 % z celkové sumy. Opět za každý příslušný ročník.

Transakce z Letné do Edenu

Slavia z pětiprocentního dílu ukrojí největší část, neboť Dočkal sice začínal s fotbalem v TJ Bohemia Poděbrady, ale ve dvanácti letech už kopal za sešívané. Dnes osmadvacetiletý fotbalista patřil Slavii do konce sezony 2007/08, ale právě poslední sezonu už se Slavii nepočítá, protože podzim zmíněného ročníku strávil v Kladně a jaro v Liberci na hostování.

Slavie by tedy na účtu mělo přistát 5,75 milionu korun, divizní Kladno dostane dnes díky někdejšímu Dočkalově půlročnímu hostování 575 tisíc korun, stejně tak turecký Konyaspor, kde nynější reprezentační záložník hostoval posléze půl roku už jako kmenový hráč Liberce.

Zajímavou částku v rámci Solidarity payment zinkasuje také Slovan Liberec, ve kterém strávil Dočkal dvě kompletní sezony a dvakrát bavil fanoušky pod Ještědem v jarní části ročníku. Sečteno, podtrženo: Do klubové kasy Liberce přibude 3,45 milionu korun. A na finanční pozdrav se mohou těšit také v Norsku. Do Solidarity payment se započítává i vejde i jedna ze sezon, jež Dočkal strávil v Trondheimu, konkrétně ta, v níž slavil své 23. narozeniny. Rosenborg by měl od čínského klubu dostat 1,15 milionu korun.

