Bohyně z venkova souží velkokluby. Na Evropu útočí tým od milánského letiště

Atalanta Bergamo o víkendu nečekaně porazila 2:0 Neapol a vyhoupla se už na čtvrté místo tabulky Serie A. Maličký klub z města, které je známo především jako letiště a nákupní zóna nedaleko Milána, dokonce sahá po evropských pohárech.

Praha - Zkuste si představit, že v pražské Ruzyni stojí kousek od letiště fotbalový stadion, kde se hraje první liga. A že místní klub, uvyklý spíš boji o záchranu, právě dorazil z Plzně se suverénním vítězstvím nad Viktorkou hrající o titul.

Právě to se stalo o víkendu v italském Bergamu, předměstí Milána s velikým letištěm. Modročerná Atalanta, kterou fanoušci berou jako chudou příbuznou místních velkoklubů Interu a AC Milán, slavně vyhrála 2:0 v Neapoli, a když se po zápase vracela domů, vítaly ji v noci tři tisíce fanoušků.

Teď už můžeme snít

Bergamo je letos největším překvapením Serie A, místo obvyklého protloukání v nižších patrech tabulky poráží favority a patří mu čtvrtá příčka, z níž se postupuje do Evropské ligy. Je to něco podobného, jako kdyby v Česku hrálo nejvyšší soutěž ještě pořád Kladno a nebezpečně dotíralo na Slavii, Spartu i Plzeň. V rozehraném ročníku má Atalanta 16 výher, tři remízy a pouze šest porážek, na záda se jí dívá Lazio, Fiorentina i oba velkokluby z Milána.

"Nedávali jsme si velké cíle, ale teď můžeme o pohárové Evropě oprávněně snít," prohlásil trenér Gian Piero Gasperini pro Sky Sport Italia. Může se právem usmívat, ještě v září ho vedení chtělo kvůli špatnému startu sezony od mužstva odvolat. Předtím vedl Janov, kde pro italskou ligu vycepoval nynějšího středopolaře Milána, exsparťana Juraje Kucku.

Opory z klubové akademie

Dařit se mu v Bergamu začalo počátkem října, kdy mužstvo na domácím hřišti porazilo Neapol. Ofenzivně laděné hvězdy z jihu si proti jeho hráčům ani neškrtly a vyšly gólově naprázdno, stejně jako teď, v sobotní odvetě. "Je to nejkrásnější den, nejlepší od chvíle, kdy jsem do Bergama přišel," rozplýval se kouč po čerstvé výhře nad uchazečem o titul.

Do města, z něhož návštěvníci znají většinou jen obrovské letiště, nákupní zónu a dálnici do centra Milána, přišel loni v červnu a navázal tu na svého předchůdce, Edoarda Reju. Právě sedmdesátiletý praktik s dlouhým seznamem předchozích angažmá v minulé sezoně dokázal, že i s Bergamem je možné uhrát dobré výsledky, a položil základy k letošnímu úspěchu.

Klub přitom stojí hlavně na vlastní fotbalové akademii, vychovává hráče a šikovně je prodává bohatší konkurenci. To je třeba případ Giacoma Bonaventury, který rozděluje překvapivé přihrávky v záloze Milána, nebo Roberta Gagliardiniho, jenž odešel v zimě do Interu za 20 milionů eur.

Udržet šanci na Evropu

Bergamo nastupuje v rozestavení 3-4-1-2 a hraje takticky s vysokým napadáním a vykrýváním volných prostorů. V útoku spoléhá na někdejšího hráče argentinské reprezentační juniorky, Alejandra "Papu" Gómeze, který je kapitánem týmu. V záloze pak září teprve dvacetiletý Franck Kessié z Pobřeží slonoviny, za něhož londýnská Chelsea nabízela v prosinci 25 milionů eur.

Ancora felici per la vittoria di ieri? Riviviamola anche attraverso la nostra photogallery https://t.co/aY4iZI3tD3 #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/lD7gSg0cyI — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 26, 2017

"Juventus, AS Řím a Neapol jsou o krok před ostatními. Dál už jsme ale my, na stejné úrovni jako Inter, Lazio a AC Milán," hodnotí šance Gómez, který dal v probíhajícím ročníku už devět gólů. Jeho klubu se přezdívá La Dea, což italsky znamená Bohyně, nebo také Regina delle provinciali, čili Královna venkova. To proto, že Bergamo je nejúspěšnějším italským týmem mimo velká města. Serii A hrálo už 53 sezon, 28 sezon strávilo v Serii B a jen jednou spadlo do třetí ligy.

Na Ligu mistrů prý v Bergamu nemyslí. "To by bylo přehnané. Ať ji hraje Juventus, Řím a Neapol, možná Inter, jestli se tam zase zvládne prokousat. Pro nás to ale není," drží se při zemi trenér Gasperini. "My se musíme pokusit udržet příčku pro Evropskou ligu," soustředí se na šanci, která před sezonou zněla jako utopický sen.

