Souboj Slavie s Plzní je vyprodaný, měl by padnout rekord sezony

Do hlediště stadionu v Edenu by mělo dorazit více než 19 tisíc diváků, takže by měl padnout návštěvnický rekord této sezony

Praha - Přestože do nedělního šlágru 19. kola fotbalové ligy a přímého souboje o první místo v tabulce mezi vedoucí Slavií a druhou Plzní zbývá ještě téměř týden, zápas je už nyní vyprodaný. Pražané o tom informovali na svých sociálních sítích.

Podle Slavie je možné, že se ještě uvolní některé nevyzvednuté rezervace z webu ticketportal. Do hlediště stadionu v Edenu by mělo dorazit více než 19 tisíc diváků, takže by měl padnout návštěvnický rekord této sezony. Dosavadním maximem je 18.397 fanoušků z derby mezi Spartou a Slavií v 8. ligovém kole.

Vítěz nedělního duelu by udělal velký krok k titulu. Slavia vede po drtivé sobotní výhře 8:1 v Příbrami tabulku o bod před mistrovskou Plzní, která má ale dohrávané utkání na hřišti Bohemians 1905 k dobru.

