Minuta ticha, trička, pokřiky proti Putinovi. České stadiony podpořily Ukrajinu

Norský lyžař Henrik Kristoffersen vybojoval v Garmisch-Partenkirchenu 20. slalomářskou výhru v kariéře ve Světovém poháru a v průběžném pořadí disciplíny se dva závody před koncem sezony dotáhl na rozdíl jediného bodu na vedoucího krajana Lucase Braathena. Ten v německém středisku vypadl v 1. kole a nebodoval.

Kristoffersen na celkově 25. výhru v SP v kariéře zaútočil ze druhého místa po úvodním kole. K posunu do čela mu stačil devátý čas poté, co v polovině závodu vedoucí Švýcar Tanguy Nef finálovou jízdu nezvládl. Sedmý slalom sezony tak má sedmého vítěze, nikdo zatím nedokázal výhru zopakovat.

"Vyhrávat je samozřejmě skvělé, ale nejdůležitější je, že jsme se pohnuli správným směrem i s technikou. V minulé sezoně jsme měli spoustu problémů s vybavením, na začátku sezony jsme provedli hodně změn. Materiál mi teď funguje za většiny podmínek, takže se konečně můžu zase naplno soustředit jen na lyžování," řekl sedmadvacetiletý Kristoffersen.

Švýcara Loica Meillarda porazil navzdory velké chybě ve druhém kole o 14 setin sekundy, třetí skončil s odstupem 51 setin Rakušan Manuel Feller. Na čtvrtou příčku se z devátého místa posunul rakouský olympijský vítěz Johannes Strolz.

Osmým místem se blýskl španělský slalomář Joaquin Salarich. Se startovním číslem 50 v prvním kole šokoval 13. nejrychlejším časem a ve druhém kole životní umístění ještě vylepšil.

Souboj o slalomářský glóbus je i nadále mimořádně vyrovnaný. Třetí Meillard ztrácí na Braathena deset bodů, prvních sedm závodníků průběžného pořadí je vměstnáno v rozmezí necelých 50 bodů. V neděli je v Ga-Pa na programu další slalom.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Muži - slalom: 1. Kristoffersen (Nor.) 1:46,14 (53,53+52,61), 2. Meillard (Švýc.) -0,14 (53,54+52,74), 3. Feller -0,51 (53,95+52,70), 4. Strolz (oba Rak.) -0,76 (54,48+52,42), 5. Yule (Švýc.) -0,92 (53,93+53,13), 6. Strasser (Něm.) -1,01 (54,03+53,12), 7. Vinatzer (It.) -1,04 (55,15+52,03), 8. Salarich (Šp.) -1,11 (54,66+52,59), 9. Matt (Rak.) -1,12 (54,73+52,53), 10. McGrath (Nor.) -1,14 (54,59+52,69).

Průběžné pořadí slalomu (po 7 z 9 závodů): 1. Braathen (Nor.) 257 b., 2. Kristoffersen 256, 3. Meillard 247, 4. Feller 245, 5. Yule 223, 6. Foss-Solevaag (Nor.) 220.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 35 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1200, 2. Kilde (Nor.) 825, 3. Mayer (Rak.) 692, 4. Feuz (Švýc.) 579, 5. Kriechmayr (Rak.) 564, 6. Kristoffersen 559.