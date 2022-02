Nechápu, proč šel Krmenčík hrát za béčko. Bude za tím něco jiného, myslí si Švancara

"Plzeňští jsou frajeři na výsledek 1:0, nyní je napodobuje i Slavia. Reprezentant Krmenčík se šel rozehrát za béčko, to nechápu," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Plzeň jsou frajeři na výsledek 1:0, vyhráli tímto rozdílem i v Českých Budějovicích, kde to nebývá lehké.

Napodobila je Slavia, jediný gól stačil na výhru ve vršovickém derby, stejně jako předtím na Slovácku.

Oba hlavní uchazeči o titul jsou na tom tedy stejně: vyhrávají, i když to není žádná hitparáda.

Oba mančafty se mohou odrazit od toho, že nedostávají góly. Patnáct obdržených po dvaadvaceti kolech, to je skvělé vysvědčení obranné činnosti. Žádný průchoďák.

K tomu se mohou spolehnout na plno individualit, které v kádru mají, počínaje brankáři. Slavia však neměla, a to tvrdím pořád, pouštět Kuchtu. Chybí tam. Není schopna za něj najít náhradu, top zabijáka, to bylo mohlo v konečném důsledku rozhodovat. Jedničku nahoře u ní necítím.

Michael Krmenčík se prý dobrovolně šel rozehrát za béčko, dva góly vstřelil v přáteláku s Jabloncem. Tomu nerozumím. Aby reprezentant, účastník Eura, hledal sebedůvěru ani ne v soutěžním utkání, nemá z mého pohledu pro něj žádnou hodnotu. Kdyby to byl dvacetiletý kluk, který potřebuje nabírat zkušenosti, prosím. Ale pro Krmenčíka by bylo větší vzpruhou, kdyby si šel zakopat s partou kamarádů do haly nebo na umělku. To by ho víc hodilo do pohody. Myslím, že za tím bude něco jiného.

Utkání Jablonec-Sparta bylo odloženo pro nezpůsobilý terén. Hřiště na severu jsem viděl, na tom hrát nešlo. Spokojeni jsou asi všichni, ale víc to zřejmě vyhovuje Spartě, protože před odvetou s Partizanem Bělehrad by mohla přijít o některé hráče, hrozilo by zranění.

Terény jsou nepřítelem všech. Stěžovala si Sparta na ten svůj na Letné, Slavia na Slovácku. Kdo chce hrát kombinační fotbal, po zemi, tak má problém. Počasí neovlivníme, ale na druhé straně si myslím, že zas tak katastrofální podmínky u nás nejsou, co se týče mrazu nebo sněhu.

Se mnou je to v tomto ohledu těžké. Já na náročných terénech vyrůstal, hráli jsme na blátě, na sněhu, na Žižkově se hrálo ráno, hřiště bylo často zmrzlé, jezdilo se po ledě. A nikdo to extra neřešil. Je to pro oba týmy stejné, musí se na tom naučit hrát, aby jim to nevadilo.

Teplice - mužstvo jara, tři utkání, devět bodů. Pro mnohé šok, pro mě také, minimálně tedy aspoň překvapení. Takovou proměnu jsem nečekal, myslel jsem si, že se budou motat s Karvinou u dna tabulky. Ale jak doplnily přes zimu kádr, smekám. Žádná velká jména, ale šly po charakteru, to je něco. Kabina za trenérem jde, to je strašně v boji o záchranu důležité, mladý trenér to v takové situaci nemá jednoduché. Myslím, že jsou na dobré cestě ligu zachránit.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Góly nepadají a jsem z toho smutný. Podzim jsem chválil, že branky sype, teď bída. Já vím, je krátce po pauze, navíc těžké terény. Třeba v Budějovicích šance byly a taky jen jedna zdařilá trefa. Na gólovou smršť si musíme počkat, až bude lepší počasí. Na druhé straně je to i taktikou, na jaře už jde o všechno, nikdo to nechce otevřít, tlak na výsledek se bude zvyšovat.

O to víc mě baví zápasy Mladé Boleslavi, v nich góly padají. Jako všechny nestranné fanoušky. Dobře se na ni dívá, ale chápu, že hůře se to hodnotí trenérům. Obdržených gólů je opravdu moc.