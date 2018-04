Nemáme výkony na titul. Náskok Plzně neřeším, více mě zajímá pohár, překvapil Trpišovský

před 1 hodinou

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský byl rád, že jeho tým dokázal vybojovat cennou výhru nad Karvinou. Ví ale, že výsledky sešívaných jsou daleko lepší než hra, kterou celek z Edenu předvádí.

Jak hodnotíte dnešní utkání?

Nevstoupili jsme do něj dobře, vázla nám kombinace. Karviná navíc dobře presovala, nemohli jsme se dostat do šancí. Pak jsme dostali hloupý gól po propadlém míči. Celkově byl první poločas velmi nervózní. Ve druhé půli jsme to strhli na svou stranu, hráli jsme daleko lépe. Vytvářeli jsme si spoustu šancí, bohužel sami jsme si z toho udělali nervák dalším hloupým gólem. Jsme rádi, že jsme to nakonec ukopali a potvrdili body z venku. Ale ty inkasované góly nás trápí.

Byl dnes Miroslav Stoch rozdílovým hráčem?

Stoch nás dostal do hry v době, kdy nám v zápase bylo nejhůř. Vyhovoval mu i terén, bylo mokro, navíc Karviná hraje technicky. Miňo (Stoch) byl hodně vidět, hrál výborně. Byl dneska jednoznačně rozdílovým hráčem. Dal krásné góly. Naším přáním je, aby byl komplexním hráčem, ale zase ho nechci úplně přechválit.

Budete v neděli fandit Spartě v Plzni?

Budeme fandit hlavně sobě v poháru, to nás teď zajímá nejvíc. My musíme nejprve zvládnout své zápasy. Plně se budeme připravovat na Boleslav v úterý. Byla by chyba sledovat Spartu a Plzeň. Děláme příliš mnoho herních chyb, musíme zlepšit efektivitu.

Snížili jste ztrátu na Plzeň na čtyři body. Vážně vás nedělní zápas nezajímá?

Jsme druzí v jarní tabulce, to mě zajímá. Nedívám se na to, o kolik bodů jsme za Plzní. Ona má navíc ještě zápas k dobru. Momentálně jsme ve fázi, kdy jsme schopní vyhrát i prohrát s každým. Naše výkony nejsou takové, abychom mohli pošilhávat po titulu. Ten je šest kol před koncem velmi daleko.

Vaše hra stále není optimální. Čím si to vysvětlujete?

Limitují nás karty a zranění. Škoda šel do zápasu se sebezapřením a nedohrál, chybí nám Van Buren, Mešanovič, Zmrhal…Ještě že se dneska probral Miňo Stoch. Ale souhlasím, že naše výsledky jsou lepší než hra. Od nich se musíme odpíchnout a postupně zlepšovat hru.

Co se stalo Milanu Škodovi?

Má ze zápasu z Brna problém se zadním stehenním svalem. Tady ale dostal kolenem do zad, klasického koňara. Má zablokovaná záda, bolest mu vystřeluje do celého těla a nemůže se narovnat. Ta naše marodka je velká, hraje všechno, co je zdravé. Doufám ale, že Škoda bude v pořádku, budeme ho potřebovat. Nerozumím, proč se ta zranění dějí.