Videorozhodčí musí hledat skandální rozhodnutí, ne hlavního sudího přemlouvat, říká šéf Hrubeš

před 1 hodinou

Je odpovědný za projekt videa ve fotbalové HET lize. Roman Hrubeš tvrdí, že jednou budou monitory na všech zápasech. Je jen otázkou kdy.

On-line fáze projektu jede od září loňského roku, v HET lize jste ho nasadili od začátku jarní části. Probíhá vše dle plánu?

Přípravná fáze byla náročná, dlouho jsme testovali zápasy v offline režimu na zápasech HET ligy. Kluci si to zkoušeli, vyhodnocovali, ladila se spolupráce s replay operátorem, což je člověk možná ještě důležitější než videoasistent rozhodčího. Operátor musí fotbalu rozumět, být zručný a mít vědomosti a dovednosti na to, aby dokázal během chvíle poskytnout správný záběr. Ve druhé fázi jsme zkoušeli video v live módu při utkáních juniorské ligy, tam už se ladila i komunikace videoasistent - rozhodčí, testovali jsme technologie a komunikátory. Myslím, že jsme za dobu projektu urazili velký kus cesty a také zpětná vazba, kterou máme od FIFA a IFAB (Mezinárodní pravidlová komise), je velmi pozitivní.

Většina veřejnosti video na utkáních HET ligy vítá. Ale s tím, že by mělo být na všech stadionech. Takže - kdy bude?

Bude, o tom jsem přesvědčen. Jen nejsem schopen v tuto chvíli vystřelit nějaký termín. Základní podmínkou využití videa je to, že zápas musí být přenášen některou z televizních stanic. Zadruhé na to musí být vybaven přenosový vůz. Zatím máme jeden, už se ale rozjely přípravy na to, abychom získali další, jenž bude moci využít signál jakékoli stanice, což nám uvolní ruce při výběru duelů. Zároveň stále probíhá proškolování v juniorské lize a počet rozhodčích, kteří splňují požadavky IFAB a FIFA, neustále roste. Takže si dovedu představit, že dalším krokem budou tři, čtyři utkání v jednom kole. A nakonec se do toho cíle dostaneme.

Názornou demonstrací vaší práce bylo březnové derby pražských S, v němž videosudí opravil rozhodčího Pavla Královce a jeho asistenty hned čtyřikrát. Nedegraduje video roli hlavního arbitra?

Ano, s tímto názorem se setkávám, ale nemyslím si, že kvůli videu poklesne autorita rozhodčího na hrací ploše. Filozofie projektu je taková, že do hry zasahujeme pouze v momentě, kdy se sudí dopustí zjevného a jasného pochybení.

Ale toho pochybení se stejně tak může dopustit člověk u monitoru, ne?

Samozřejmě, neříkám, že v budoucnu nemůže udělat chybu videoasistent rozhodčího. A ono k těm chybám dojde. Asi bych byl veliký snílek, kdybych si myslel, že my to tady děláme úplně nejlíp na celém světě. Špatná rozhodnutí jsem zaregistroval už v bundeslize, italské a nizozemské lize nebo v americké Major League Soccer. Ale znovu se vracím k naší filozofii: minimální zásah, maximální efekt.

Aby z toho nebyl takový zmatek jako v derby, to klade velký důraz na kvalitu rozhodčích na hrací ploše, že?

Ano, ale také na kvalitu videoasistenta. Nejde pouze o vyhodnocení situací, ale také o zachování chladné hlavy, nadhled, soustředění a vyrovnání se s velkou mírou stresu. Viděl jsem to na klucích v přenosovém voze, jednoduché to není. Ono když se na to pak člověk kouká z gauče, má otevřené pivečko a dvakrát, třikrát se na situaci podívá, tak je to něco jiné, než když je do zápasu aktivně zapojen. Byť touto formou a z přenosového vozu.

Předpokládám, že dostáváte celou řadu hádanek začínajících slovy "Co když…" Tak pojďme na to: Co když by v derby protiútok Sparty v 93. minutě skončil gólem dřív, než by rozhodčí přerušil hru kvůli neodpískané penaltě?

Pokud videoasistent vyhodnotí situaci tak, že se rozhodčí dopustil zjevného pochybení tím, že neodpískal pokutový kop, musí tuto informaci předat kdykoliv. Vydává doporučení ke zhlédnutí záznamu a rozhodčí na hrací ploše pak musí na základě záznamu jasným, zřetelným způsobem přes oba kapitány vyrozumět týmy: branka neplatí, následuje jasná signalizace a odpískání pokutového kopu…

Zeptám se jinak: Sparta slaví gól na 4:2, místo toho ale rozhodčí branku zruší a ukáže na druhou stranu, na penaltu ve prospěch Slavie… Dovedete si takovou situaci vůbec připustit?

No, když si to představím, co by se tam v té 95. minutě asi dělo… Možná bychom tam byli ještě teď (úsměv). Něco podobného se už v nizozemské lize stalo a je to hodně nešťastné. Videoasistenti jsou v každém případě instruováni tak, aby se snažili být co nejvíce ostražití a tu informaci přenést rozhodčímu na hrací plochu co nejrychleji.

Určitě máte domluvený nějaký slovník, který zjednoduší a zefektivní komunikaci. Sděluje videoasistent rozhodčímu svůj názor? Třeba podívej se na penaltu, ta byla jasná. Nebo: je to tak půl na půl?

V momentě, kdy by videoasistent řekne rozhodčímu hele, je to sedmdesát na třicet nebo šedesát na čtyřicet, tak už je to špatně. Tím se dostáváme do šedé zóny. Znamená to, že by ji šest rozhodčích písklo, čtyři ne.

Pojďme to demonstrovat na situaci z 93. minuty derby. Co přesně hlásil videoasistent rozhodčímu Královcovi?

"Mluví video. Králíku, Králíku (přezdívka hlavního rozhodčího), přeruš to, přeruš to." Pavel následně dostal informaci ve znění "doporučuju, běž se podívat na video na souboj hráče Štetiny a Tecla." A pak už probíhá domluva ohledně dané situace. Komunikace záleží také na tom, jak si ji rozhodčí nastaví na poradě celého týmu, která začíná dvě hodiny před duelem. Zde mají rozhodčí možnost si to malinko přizpůsobit. Například, zda při správném rozhodnutí chce hlavní sudí potvrzení videoasistenta, nebo zda nechce být rušen - mlčení je také potvrzením jeho verdiktu. Ale v žádném případě nesmí domluva sklouznout k tomu, že videoasistent začne rozhodčího k něčemu přemlouvat. Pouze mu dává doporučení.

Zmiňoval jste termín šedá zóna. O co přesně jde?

Když řeknu úplně laicky, je to situace nebo incident, při němž by z deseti rozhodčích část odpískala tak a druhá jinak. Akceptovatelné jsou oba výklady. A právě šedá zóna je největším problémem tohoto projektu. Vyrovnat se s tím, co do ní můžeme schovat a co ne, co je zjevné a jasné pochybení pravidel. Třeba se můžeme bavit donekonečna o posuzování úmyslné hry rukou. Dobrý videoasistent by měl být naladěn stejně jako kolega na hrací ploše a vnímat to, že rozhodnutí sudího - třeba nařízení pokutového kopu za úmyslnou hru rukou, o kterém později můžeme pochybovat - spadá do šedé zóny. A potvrdit mu to. V žádném případě by neměl přezkoumávat, zda-li by nebylo lepší penaltu neodpískat. Videoasistent si musí pokládat otázku, zda se rozhodčí dopustil zjevného pochybení tím, že nařídil pokutový kop. Nedopustil, ruka tam byla, je to v jeho kompetenci, oukej, není to zjevná chyba. Ale v momentě, kdy si řekne - byla to penalta, nebo ne? už hledá lepší řešení situace, a to není jeho funkce. V gesci videoasistenta je odstranit zjevné, v uvozovkách skandální rozhodnutí, kterých se rozhodčí dopustil.

Souhlasí s videem všechny ligové kluby? Pro některé týmy, v zákulisí silnější, to nemusí být zrovna výhodné…

Některá vyjádření trenérů a hráčů se mi líbí více, některá méně. Každý má právo na svůj názor. Ale vesměs se dá říct, že jsou ohlasy velmi pozitivní. Mimochodem celý projekt drží Ligová fotbalová asociace a jednou z podmínek, aby FIFA povolila používání testovacího režimu v České republice, byl souhlas všech profesionálních klubů. Je to něco, co samy kluby cítí, že fotbal potřebuje a mám z toho radost, je to určité vyjádření podpory naší práci.