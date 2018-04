Trpišovský zlomil Brno střídáním. Tecl má faktor X, dokáže strhnout tým, jásal trenér Slavie

před 1 hodinou

Slavia vybojovala v Brně hubenou výhru. V 71. minutě vstřelil vítězný gól ze standardní situace střídající Stanislav Tecl.

Brno - Téměř hodinu hry chodil trenér Slavie Jindřich Trpišovský nervózně podél hřiště. Byl zadumaný, ruce zkřížené na prsou, kšilt jeho typické pokrývky hlavy směřoval většinu času k zemi. Jeho tým nedokázal soupeře zatlačit, Zbrojovka sama hrozila. Pak Trpišovský křikl k náhradníkům: "Stando, pojď střídat!"

Jeho rozhodnutí se ukázalo jako klíčové, Stanislav Tecl po šestnácti minutách na hřišti vstřelil rozhodující branku.

Slavia měla v úvodním poločase i první minuty po pauze problém s rozehrávkou. Brno bylo agresivní, rychle dostupovalo míč a středoví hráči Slavie Hušbauer, Souček a Hromada nedokázali doručovat spoluhráčům přihrávky jako obvykle.

Zdálo se, že Brno může Pražany porazit jejich vlastní zbraní - totálním fotbalem. Střídáním Tecla se ale obraz hry změnil. "Museli jsme reagovat na hru Brna, protože hrálo hodně vysoko s obranou a tím pádem rychle dostupovalo naše záložníky. Potřebovali jsme víc prostoru ve středu hřiště," popisoval Jindřich Trpišovský.

Střídáním Tecla svého cíle dosáhl. "Rozhýbal obranu a vytvořil tak více prostoru ve středu hřiště. Přinesl i další pozitiva. Je strašně silný v šestnáctce, je běhavý, silný," chválil útočníka Trpišovský.

V 71. minutě Tecl korunoval svůj výkon gólem po standardní situaci. "Byl jedním z klíčových hráčů k vítězství. Hodně nám pomohl svým příchodem na hřiště Tecl. Standa Tecl v sobě má X faktor. Dokáže vybudit mužstvo na hřišti," pokračoval ve chvále slávistický trenér.

"Bylo to bojovné utkání, nic moc fotbalového. O to naše vítězství cennější," těšilo samotného střelce branky. "Bod by pro nás byl málo, dovolili jsme soupeřům za námi se na nás dotáhnout," dodal Tecl.

Brno několikrát zahrozilo, ale branku vstřelit nedokázalo. Šance Pavlíka ani Michala Škody v prvním poločase brankou neskončili, stejně jako možnost Bazeljuka deset minut před koncem po zaváhání brankáře Koláře.

"Moc šancí nebylo. Důležité je, že jsme nedostali gól. Jsme schopní v každém zápase skórovat, ale je důležité neinkasovat. Soustředili jsme se na to, abychom hráli dobře do obrany a nedělali chyby," popsal Tecl. Podle něj bylo důležité, že Slavia po třech zápasech v řadě neinkasovala jako první.

Tecl proti Brnu zaznamenal 50. ligovou branku. "O tom jsem ani nevěděl. Ale babička určitě ano, sbírá moje úspěchy," smál se střelec vítězné branky. Slavia zůstane i sedm kol před koncem druhá. Naopak Brno se dostává do problémů. Ze dvou domácích utkání v řadě vytěžilo bod a čeká ho důležitý duel na Slovácku.