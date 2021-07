Sudí Orel v zápase na Letné výrazně chyboval, dvě kola si nezapíská

Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR pozastavila sudímu Pavlu Orlovi delegaci na dvě utkání za chyby v sobotním zápase úvodního ligového kola mezi Spartou a Olomoucí.

V osmé minutě měl vyloučit obránce Pražanů Lukáše Štetinu, v závěru první půle pak záložníka Sigmy Jakuba Matouška. Na jedno utkání mají omezenou delegaci videorozhodčí (VAR) Jiří Adam a jeho asistent Jakub Hrabovský. Další sudí v úvodu ligové sezony odvedli podle šéfa komise Radka Příhody dobré výkony.

Orel v osmé minutě za stavu 0:1 udělil Štetinovi za faul na unikajícího Matouška žlutou kartu a VAR nezasáhl. "My jsme se na komisi po zhlédnutí záběrů shodli, že to měla být červená karta a VAR měl intervenovat," řekl v pondělí Příhoda novinářům.

Druhé chyby se Orel dopustil v závěru první půle. Sparťanský útočník Adam Hložek šel do skluzu a Matoušek mu dupl na nohu. Zákrok se obešel bez jakéhokoliv napomenutí a hrálo se dál. "Z našeho pohledu to měla být červená karta, tady jsme se shodli. Hráč zodpovídá za to, kam šlape," uvedl Příhoda.

V dalších dvou sporných situacích podle komise Orel nechyboval. Po deseti minutách hry za stavu 0:1 správně nařídil penaltu za faul olomouckého Ondřeje Zmrzlého na Caspera Höjera a v závěru pak podle pravidel udělil hostujícímu Janu Sedlákovi za ostrý zákrok na domácího Adama Karabce pouze žlutou kartu.

"Utkání nebylo jednoduché, je tam mnoho situací, které nejsou jednoznačné. Když to shrnu, dvakrát jsme podpořili rozhodnutí a dvakrát jsme udělali v komisi jiné rozhodnutí. Na sporné situace je to jak pro Olomouc, tak pro Spartu 1:1," uvedl Příhoda.

"K trestům jsme sáhli, ale tím nechci říct, že bychom Pavla Orla hodili přes palubu. To vůbec ne. Jsme si vědomi, že tam bylo tolik nejednoznačných situací, že naši důvěru má stále. Nicméně si dvě kola odpočine. K tomu přidáme jedno kolo pro VAR a AVAR (asistent viderozhodčího). Za dvě kola bude nasazen na těžké utkání a jedeme dál," dodal Příhoda, který nedávno převzal vedení komise.