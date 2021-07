Švancara: Slíbený boj o titul? Já jsem tedy žádný drtící válec jménem Sparta neviděl

"Chápu, že Sparta musí vyhlásit jako cíl boj o titul. Ale proti Olomouci jsem zatím žádný drtící válec neviděl. A na Letné měly padnout dvě červené," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý ligový útočník Petr Švancara.

Slávisté si ve Zlíně otestovali, jak mají kvalitní široký kádr. V základní sestavě bylo hodně cizinců, trenér Trpišovský české reprezentanty z Eura a další opory nechal odpočinout. Asi je na ně ještě dost brzy předvést plnohodnotný výkon, případně doléčují zranění.

První poločas nebyl velký šlágr, vlastně ani druhý, i když pak měla Slavia zápas pod kontrolou. Zlín byl na obhájce po taktické stránce perfektně přichystaný. Ale domácí si nedokázali okolo šestnáctky dát kvalitní finální přihrávku, která by mistrovi utkání zkomplikovala. Slavii se tedy nasazení náhradníků vyplatilo, veze tři body, nikdo se nebude ptát, jak vypadalo utkání. Vždycky se hodnotí především výsledek.

Ale Slavia má výbornou věc: všechno si umí do dvou dnů velice dobře vyhodnotit. Pak přepne do dalšího zápasu, který ji čeká. A ti, co hráli špatně, si bohužel sednou na lavičku a budou muset čekat na další šanci. Tak je to v týmu, který usiluje o titul. Gólem rozhodl už možná i kanonýr Jan Kuchta, který byl jinak sotva dvakrát u balonu. Přitom to nebyla bůhvíjaká loženka, trefil se pohotově a přesně. A Slavia si rozebere, proč neměl koncový útočník od ostatních takovou podporu, jaká by se očekávala.

Sparta vyhlásila útok na titul. Nic jiného ani takový klub říct nemůže, nejde před sezonou vyhlásit, že jí stačí páté místo. To by vedení fanoušci rozcupovali. Olomouc nebyla na start nijak příjemný soupeř, ale ani tak jsem žádný drtící sparťanský válec neviděl, i když nakonec domácí vývoj utkání otočili. Rozjíždí se pomalu, mně se už nelíbil druhý poločas ve Vídni proti Rapidu. Přitom odveta na Letné bude pro Spartu klíčový zápas.

Do střetnutí na rozdíl od jiných dosti výrazně zasáhl VAR. A podle mého ne zrovna prospěšně, byť jsem věřil, že po zkušenostech z mistrovství Evropy to bude vítaný pomocník. Penalta budiž, zkoumal jsem to, jedna noha sparťanského hráče už byla uvnitř. To si rozhodčí obhájí. Ale sparťanský stoper Štětina jasná červená, šlo o likvidační zákrok. Rovněž Matouškovo šlápnutí na Hložka mělo být potrestáno vyloučením. Našel jsem jasný úmysl. Takové zákroky se musí vymýtit, jde především o zdraví hráčů.

Do české nejvyšší soutěže se vrátily ze zahraničí české fotbalové legendy, bývalí či současní reprezentanti Theodor Gebre Selassie, Milan Škoda, Marek Suchý, těším se na Michaela Krmenčíka. Je to obrovská vzpruha pro celou ligu. Důkaz, že se sem rádi vracejí, baví je to, kluby jim umí vytvořit přijatelné podmínky. Fanoušci chodí na osobnosti, mladí kluci v nich vidí vzory. Jenom tleskám.

Není to pro ně však tak jednoduché, náš fotbal má specifika, ne každý dokáže přepnout na naše podmínky. Všem však přeju, aby se jim dařilo, rád vidím, když se někdo vrátí do vlasti.

Jsem přesvědčen, že Škoďák bude opět dávat góly, zvláště když hraje nyní za klub pro něj přitažlivého jména. Dokázal to už při startu v Plzni. Říká se, že se mu v ní až osudově daří, dával na její půdě góly i za Slavii, třebaže se v té době třásla o záchranu. Teď byl při gólu přesně tam, kde má útočník být, to nebyla náhoda. Pokud bude mít od spoluhráčů dobrý servis, a typy na to okolo sebe má, nebojím se o něj. Těch deset gólů za ročník je schopen určitě dát.

Trenér Petr Rada na tiskovce řval, že nebude mluvit do skříní, že se nenechá urážet. Pro mě paráda. Nechte ho mluvit, je vtipný, bezprostřední, zábavný. Pro mě, co se týče hlášek, jeden z neoblíbenějších trenérů, kteří vedli kluby v české lize. Je za ním vidět i práce, kluci za ním jdou.

Petr Švancara (43) Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Mimochodem zápas Jablonec-Ostrava byl velmi kvalitní, každých pět minut něco zajímavého, škoda že to skončilo jen s jedním gólem. Budu oba týmy bedlivě sledovat a jsem přesvědčen, že mě nudit nebudou.

Jediný nováček Hradec Králové měl s Bohemkou vyhrát. Zasloužil si to, stačilo, aby měl větší kvalitu v koncovce. Ale to jsou ty zkušenosti. Naštěstí ani neprohrál, začít doma porážkou by nebylo příjemné. A nováčci si musí euforii udržet co nejdéle.



Jinak liga bez Zbrojovky Brno je smutná. Začali jsme výhrou na hřišti Táborska, hodně vydřenou, ubojovanou až bolestivou, takže se musíme vzmužit a co nejdříve hrát tak, aby se nejvyšší soutěž vrátila do města. Druhá liga je od ní pro fanoušky a všechny příznivce fotbalu obrovský mediální skok, moc nikoho nezajímá, televize se jí moc nevěnují. Takže jedna sezona a rychle zpět!