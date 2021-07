Olomouc nám ukázala naše nedostatky. Proti Rapidu se musíme zlepšit, řekl Vrba

Trenéra fotbalistů Sparty Pavla Vrbu kromě výhry 3:2 nad Olomoucí v úvodním ligovém kole potěšil i fakt, že Sigma jeho tým dobře připravila na středeční domácí odvetu 2. předkola Ligy mistrů s Rapidem Vídeň. Vrba zápas s Hanáky označil za hodně poučný.

Pražané budou proti rakouskému vicemistrovi dohánět ztrátu 1:2 z úvodního úterního duelu ve Vídni. "Olomouc nás na středu dobře připravila. Určitě nám ukázala něco podobného, co tady bude hrát Rapid. Bude hrát ze zajištěné obrany a vyrážet do brejkových situací. Určitě tam byla spousta momentů, které si musíme rozebrat a vysvětlit si," řekl Vrba na on-line tiskové konferenci.

"Olomouc nám ukázala věci, které potřebujeme zlepšit a které ve středu nemůžeme udělat, pokud chceme uspět. Z tohoto pohledu to pro nás bylo hodně poučné utkání," uvedl sedmapadesátiletý bývalý kouč české reprezentace, Plzně, ruské Machačkaly nebo bulharského Ludogorce.

Hosté na Letné vedli od třetí minuty zásluhou Kryštofa Daňka, Pražané srovnali ve 12. minutě po penaltě Davida Moberga Karlssona. V 64. minutě dokonal obrat Ladislav Krejčí mladší a poté si olomoucký kapitán Roman Hubník vstřelil vlastní gól. V závěrečném nastavení snížil střídající Pablo González.

"I Olomouc chtěla hrát fotbal. Kdyby zalezla na vlastní polovinu hřiště, tak by to nebylo tak svižné a zajímavé. Soupeř byl aktivní a dostával se do brejkových situací. Byl to fotbal, který na začátku sezony podle mého názoru snese vysoké měřítko. Hlavně se musíme ponaučit z naší defenzivy, kde jsme udělali několik chyb. Musíme si to vysvětlit, aby se to příští zápasy neopakovalo," konstatoval Vrba.

V základní sestavě nastoupily i jediné dvě letní posily - obránce Casper Höjer a Jakub Pešek. "Zápas odehráli slušně, i když i oni se nějakým způsobem podíleli na defenzivě a na tom, že ne všechno bylo nejlepší. Jsou to hráči, kteří nám můžou pomoct v útočné fázi a v tom, abychom v ní byli ještě silnější než minulou sezonu. Na druhou stranu s těžkými soupeři musíme být někdy trošku chytřejší v defenzivě a nepouštět soupeře do tolika situací, jako jsme to udělali dnes," prohlásil rodák z Přerova.