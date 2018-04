Výhrou jsme Plzeň dostali pod tlak. Budeme fandit Spartě, řekl slávistický střelec Stoch

před 1 hodinou

Slovenský záložník Slavie Miroslav Stoch se proti Karviné dvakrát střelecky prosadil. Hlavně jeho druhý gól by výstavní. Stoch měl ale radost z obou a potvrdil, že si jej spoluhráči dobírali.

Jak jste viděl utkání proti Karviné ze svého pohledu?

Sami jsme si z toho udělali dost velké drama. Opět jsme nedali stoprocentní šance a dostali dva úplně stejné góly po jednom prohraném souboji. To nás dost trápí. Ale hlavní je, že máme tři body, a to se počítá. Jsem spokojený.

Snížili jste náskok vedoucí Plzně na čtyři body. Přemýšleli jste o tom, že ji můžete výhrou znervóznit?

Přesně tak. Věděli jsme, že hrajeme první a výhrou ji dostaneme pod tlak. Uvidíme, jak to dopadne, ale bude to ještě opravdu zajímavé.

Ve Slavii jste se dlouho nemohl trefit. Jste rád, že jste konečně skóroval?

Moc dobře vím, že mým výkonům chyběly góly. Mě samotného to štvalo asi ze všech nejvíc. Jsem moc rád, že mi tam konečně padly nějaké střely, hlavně mě potěšila ta rána z dálky. Góly jsou pro mě velká úleva. Každý ofenzivní hráč je potřebuje. Já jsem měl pomalu každý zápas nějaké střely a šance, ale nepadalo mi to tam. Už po brance na Spartě jsem byl velmi rád, proti Karviné to padlo dokonce dvakrát. Věřím, že teď se to rozjede ještě více.

Můžete svoje góly popsat?

První brance předcházela skvělá přihrávka od Kuby Hromady, Milan Škoda mi to takticky pustil za obranu, já jsem gólmanovi naznačil střelu a potom, co padl na zem, jsem ho přehodil. Druhý gól jsem zkusil z dálky, právě ty střely mě zdobily celou kariéru. Na góly jsem ve Slavii čekal strašně dlouho, jsem rád, že to přišlo v pravý moment.

Pamatujete si, kdy jste dal naposledy dva góly v jednom zápase?

Naposledy asi ve Fenerbahce, v předkole Evropské ligy proti Grasshoppers Curych. A proti Žižkovu v přátelském zápase, ale to se nepočítá. Už v těch předsezónních zápasech mi to střílelo, věřil jsem, že to prolomím i v lize. Ta pomalu vrcholí, my stahujeme Plzeň a moje góly budou potřeba.

Jakub Hromada říkal, že si vás spoluhráči dobírali za to, že nemůžete dát gól. Je to pravda?

Poslouchal jsem spoluhráče dost dlouho, jsem si vědomý, že jsem na gól čekal opravdu dlouho. Jsem rád, že už to mám za sebou, že jsem se konečně trefil.

Budete v neděli fandit Spartě proti Plzni?

Asi ano. Nemyslím si ale, že Sparta bude hrát pro nás, oni sami potřebují body. Ten zápas může skončit jakkoli. Věřím, že sparťané Plzeň potrápí a že nám pomůžou.

Proti Karviné jste opět prohrávali. Jak je těžké otáčet zápasy?

Pochopitelně je to složité. V kabině si něco řekneme, a pak to nesplníme. Dělala nám problémy úplně jednoduchá situace, odražený míč po odkopu brankáře. Myslím, že do té doby jsme zápas drželi ve svých rukou. Ale i když jsme to dotahovali, jsem rád, že mužstvo ukázalo charakter a stejně vyhrálo.