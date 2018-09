Stanciu před Plzní: Těžší než v Ostravě to nebude, větší rivalitu jsem jinde nezažil

před 1 hodinou

Sparťanský záložník Nicolae Stanciu vyhlíží páteční šlágr proti Plzni, ale nečeká těžší utkání, než Letenští odehráli před nedávnem proti Baníku.

Praha - Přestože fotbalisty pražské Sparty v pátek čeká šlágr na půdě mistrovské Plzně, záložník Nicolae Stanciu považuje za nejtěžší ligové zápasy ty v Ostravě. Rumunský reprezentační záložník předpokládá, že západočeský soupeř hodí za hlavu pondělní porážku 0:3 v Jablonci a bude hrát daleko lépe.

"Očekávám, že to bude těžký zápas, ale od té doby, co jsem ve Spartě, podle mě byly nejtěžší zápasy v Ostravě. Nikdy jsem nezažil takovou rivalitu a soupeření mezi dvěma kluby. Plzeň má možná kvalitnější hráče než Ostrava, ale nemyslím, že to bude tak těžké jako v Ostravě," řekl novinářům Stanciu.

Nemyslí si, že by na zápas měla mít vliv vysoká plzeňská prohra v Jablonci. Sparta naopak o víkendu zdolala Liberec 4:1 a v ligové sezoně zůstává jediným týmem bez porážky.

"Plzeň určitě bude hrát jinak než včera. Myslím, že pro páteční zápas není úplně relevantní, co se stalo včera v Jablonci. Bude to naprosto jiný zápas, bude to mít obrovskou motivaci. Plzeňští hráči už se nebudou vracet k zápasu v Jablonci," mínil Stanciu.

Zvýšenou motivaci sám osobně necítí. "V každém zápase se za vítězství dávají tři body, to je vše, na čem záleží. Samozřejmě možná derby se Slavií je pro fanoušky speciálnější, toho jsem si vědom. Ale ve finále za zápas dostanete vždy jen tři body a je jedno, jestli vyhrajete nad Libercem nebo s Ostravou," podotkl pětadvacetiletý rumunský reprezentant.

V poslední době se dostává do formy a o víkendu se podílel na všech čtyřech gólech Sparty - dva dal a dva připravil. "Cítím se dobře, pokud bych měl brát fyzickou stránku. Měl jsem dobrou přípravu. Ale myslím, že každý se stále může zlepšovat, nejen já. Mé i týmové výkony stále rostou a věřím, že to bude pokračovat," přál si Stanciu.

V zápase s Libercem mu pomohlo, že Sparta změnila rozestavení na 3-5-2 a posunul se více do středu pole. "Pro mě je to velmi dobré, jsem zvyklý hrát veprostřed. Ten systém našemu týmu sedí. Je fajn, že máme hráče s takovou kvalitou, že nezáleží, na jakých hrají pozicích, a zvládnou to. Další zápas už ale zase můžeme hrát znovu v rozestavení 4-4-2," dodal Stanciu.