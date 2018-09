Fotbalovými Teplicemi otřásla revoluce. Končí trenér Šmejkal, nahradí ho Hejkal

před 1 hodinou

Vedle trenéra Daniela Šmejkala skončil také sportovní ředitel Jakub Dovalil, kterého nahradil Štěpán Vachoušek.

Praha - Fotbalisté prvoligových Teplic mají nového trenéra. Představenstvo severočeského klubu na dnešním mimořádném zasedání kvůli špatným výsledkům odvolalo Daniela Šmejkala a jako jeho nástupce jmenovalo Stanislava Hejkala.

Osmačtyřicetiletý Šmejkal přišel do Teplic v červnu 2016 a v první sezoně týmu pod jeho vedením jen o bod unikly evropské poháry. V dalším ročníku už ale Severočechy na osmé příčce dělily jen čtyři body od sestupového pásma, v aktuální sezoně v devíti odehraných kolech jen dvakrát vyhráli a jsou dvanáctí.

"Důvodem odvolání je klesající trend jak výsledkový, tak především herní. Nejsme klubem, který odvolává trenéra na základě několika nepodařených výsledků, ale zde bohužel šlo o dlouhodobý trend, který se navíc stupňoval," uvedl na klubovém webu předseda představenstva Pavel Šedlbauer.

Hejkal už v Teplicích povede první trénink a ve středu ho čeká pohárový zápas s Vltavínem. Pro osmačtyřicetiletého kouče půjde o první působení v roli hlavního trenéra u týmu nejvyšší soutěže. V Teplicích zatím působil jako kouč úspěšné juniorky a také jako asistent Petra Rady a Zdeňka Ščasného. S oběma poté spolupracoval i ve Spartě, kde dosud působil jako skaut.

"Stanislav Hejkal dobře zná místní prostředí, navíc zde již dvakrát úspěšně působil. Patří mezi velké fotbalové odborníky, i když není zatím tolik prověřený jako hlavní trenér," vysvětlil Šedlbauer.

Ve funkci sportovního ředitele skončil také bývalý trenér české reprezentace do 21 let Dovalil, který do Teplic přišel na začátku roku 2017. "Sportovní ředitel měl za sportovní část zodpovědnost a výsledky nepřicházely jak na hřišti, tak ani v rámci posílení základního kádru A mužstva," dodal Šedlbauer.

Také devětatřicetiletý Vachoušek má za sebou dlouhodobé působení v Teplicích. Na Stínadlech bývalý záložník Slavie, Sparty nebo Olympique Marseille nejprve nastupoval jako hráč a od ledna byl mentorem dorosteneckých týmů a pracoval jako skaut.

"Štěpán Vachoušek je místní patriot a klubový odchovanec. Do práce na mládežnickém úseku navíc vstoupil s velkou vervou a zápalem, v čemž věříme, že bude pokračovat i ve sportovním vedení klubu," uvedl Šedlbauer.