Slovácko ani Baník gól vstřelit nedokázaly, Hradec vyhrál po osmi zápasech

V úvodních zápasech 25. kola Fortuna:ligy remizovali Bohemians s Mladou Boleslaví 2:2 a Slovácko s Baníkem 0:0. Hradec porazil Zlín 2:1, a přetrhl tak osm zápasů dlouhou šňůru bez vítězství.

Šlágr bez branek

Slovácko v sobotu remizovalo s Ostravou bez branek. Oba týmy v nejvyšší soutěži bodovaly počtvrté za sebou. Baník před výtečnou kulisou zaplněného stadionu uhájil čtvrté místo v tabulce před Slováckem zásluhou lepšího skóre, ale svého soupeře v boji o evropské poháry neporazil ve čtvrtém duelu po sobě.

Domácí tým vstoupil do zápasu velmi aktivně a nápaditou hrou si vytvořil územní převahu. První šance přišla v deváté minutě, po Jurečkově průniku zlikvidoval tvrdou Reinberkovu střelu brankář Laštůvka.

Baník zahrozil ve 12. minutě, kdy Kuzmanovič hledal centrem od brankové čáry Klímu, avšak míč prošel v bezprostřední blízkosti gólmana Fryštáka mimo. Pro hosty to byl signál k větší útočné snaze, z níž se ale šance nerodily. Ekpaiův centr po kombinační akci nenašel adresáta a domácí stopeři včas zastavili i brejkový náznak Klímy.

Slovácko v této fázi utkání na chvíli vypadlo z role, ale mohlo se do ní rychle vrátit. Ve 30. minutě se přetažený centr dostal k Sadílkovi, který z osmi metrů ve vyložené šanci mířil vedle.

Domácí v ofenzivní hře pokračovali i po změně stran. Ve 49. minutě měl Laštůvka plné ruce práce se zneškodněním tečovaného přímého kopu v podání Havlíka, obrana si nevydechla ani při celé řadě centrů a nákopů.

Ostravský celek posílil ofenzivu příchodem svého nejlepšího střelce Almásiho. Baník přidal, ale do velkých šancí se nedostával. O vítězný gól se snažily oba týmy. Nebezpečně vyhlížel slalom domácího veterána Petržely, na druhé straně v 84. minutě hlavičkoval těsně nad Almási. Baník neprohrál venku v lize podesáté za sebou, Slovácko zase v posledních dvou kolech neinkasovalo.

Boleslav dokázala dvakrát vyrovnat

Bohemians zásluhou Ondřeje Petráka a Daniela Krcha nad Mladou Boleslaví dvakrát vedli, za hosty však srovnali Tomáš Ladra a v 81. minutě střídající Vojtěch Smrž. Pražané nevyhráli v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou, ve druhém utkání po sobě remizovali a zůstali na 13. místě neúplné tabulky. Boleslav neprohrála druhé kolo za sebou a je šestá.

"Podařily se nám vstupy do obou poločasů, bohužel ani jedno vedení jsme neudrželi. Jak nám na jaře celkem fungovala defenziva, tak dnes obě inkasované branky byly obrovsky laciné. Bereme bod, je to málo, ale pořád je to bod. Po tom průběhu je to zklamání," řekl trenér Pražanů Luděk Klusáček na tiskové konferenci.

Už na začátku páté minuty Bohemians otevřeli skóre. Vaníčkova střela se od hostujícího kapitána Matějovského odrazila před vápno k Petrákovi a domácí záložník ranou z voleje k tyči nedal brankáři Šedovi šanci. Bývalý mládežnický reprezentant vstřelil první gól po lednovém návratu do české ligy a dal si stylový dárek k pátečním 30. narozeninám. "Klokani" skórovali v nejvyšší soutěži po třech zápasech a 360 minutách.

O vyrovnání se pokusil Ladra, ale jeho tvrdou střelu zblokoval stoper Křapka na roh. Ve 14. minutě se však už mladoboleslavský útočník prosadil. Matějovský poslal dlouhý nákop dopředu, Ladra v souboji přetlačil Krcha a prostřelil Valeše. V ligovém ročníku zaznamenal druhý gól.

Na opačné straně vzápětí Květ zblízka překonal Šedu, ale balon skončil na tyči. Z následného rohu proletěl míč těsně vedle. V závěru úvodního dějství vypálil Ladra v šestnáctce do Valešovy náruče.

Pražanům se povedl i nástup do druhého poločasu a po jeho necelé minutě si vzali vedení zpět. Petrák posunul míč na malé vápno na volného Krcha, domácí stoper se hlavou nemýlil a radoval se z druhé branky v ligové sezoně.

Středočeši málem přispěchali s další rychlou odpovědí, Ladra ani Hlavatý však před brankou na Preislerův centr nedosáhli. V 71. minutě Valeš vytáhl Ladrův pokus zpoza pokutového území.

Rána střídajícího Skaláka, který dnes oslavil 30. narozeniny, skončila po teči vedle, ale hosté z následného rohu srovnali. Květ s Vaníčkem se v 81. minutě nedomluvili a neodkopli míč do bezpečí, a tak Smrž pohotově vystřelil a první ligovou trefou v sezoně zařídil svému týmu alespoň bod.

Boleslav v lize bodovala s vršovickým celkem potřetí za sebou, na jeho hřišti však nezvítězila v pátém duelu po sobě. Venku v nejvyšší soutěži nevyhrála čtyři z posledních pěti utkání a v ročníku tam vybojovala jen 11 z celkových 31 bodů. "Klokani" doma v lize zvítězili v jediném z posledních pěti zápasů, v sezoně tam však získali 17 z 23 bodů.

"Jsem rád, že tu mohl být kotel Bohemky, který skvěle povzbuzoval. Bod odpovídá tomu, co jsme tu viděli. Obě strany mohly přidat ještě branku. Když už bod, tak je lepší, že to skončilo 2:2 než 0:0," konstatoval trenér Boleslavi Pavel Hoftych, který v minulosti Pražany vedl.

Hradec si poradil se Zlínem

Fotbalisté Hradce Králové porazili Zlín 2:1 a v nejvyšší soutěži zvítězili po osmi zápasech. V domácím azylu "Votroků" v Mladé Boleslavi se v úvodní čtvrthodině za Východočechy trefili Dominik Soukeník a z penalty Filip Kubala, který poté další pokutový kop neproměnil. V 62. minutě snížil střídající Rudolf Reiter. Hradec se v neúplné tabulce posunul na sedmé místo a bodově dotáhl šestou Boleslav, Zlín je po třetí prohře po sobě jedenáctý.

Oba týmy se musely obejít bez svých nejlepších střelců v sezoně. Královéhradecký autor osmi ligových branek Radu pykal za čtyři žluté karty, na druhé straně šestigólového Tkáče nepustilo do hry zranění.

Lépe se s absencí opory vypořádali domácí "Votroci". V 10. minutě se po signálu ze standardní situace dostal míč k Soukeníkovi, jenž i za výrazného přispění Vraštilovy teče oslavil premiérovou branku v nejvyšší soutěži.

O tři minuty později navíc hostující Procházka v rohu pokutového území nedovoleně atakoval Kubalu a sám faulovaný dvaadvacetiletý útočník z penalty navázal na trefu z minulého kola proti Jablonci.

Domácí mohli dominantní výkon v úvodní půli stvrdit v 37. minutě, kdy dostali po Cedidlově ruce šanci zahrávat další pokutový kop. Míč si opět postavil Kubala a poslal ho znovu k pravé tyči, tentokrát ale brankář Rakovan jeho pokus vystihl.

Na hrotu útoku "Ševců" nezvykle nastoupil jinak levý obránce či záložník Hloušek, ani zkušený bývalý reprezentant ale ofenzivní trápení svého týmu neprolomil. To se povedlo až po hodině hry jeho náhradníkovi Reiterovi, jenž po necelé minutě na hřišti pohotově zpracoval ve vápně míč a první zlínskou střelou na bránu snížil.

Utkání dostalo nový náboj a tempo výrazně vzrostlo, ani v nervózním závěru až se ale skóre nezměnilo. Hradec navázal na podzimní výhru 3:2 ze zlínské Letné a soupeře v lize porazil potřetí za sebou.

25. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)

Branky: 5. Petrák, 46. Krch - 14. Ladra, 81. Smrž. Rozhodčí: Petřík - Vlček, Vodrážka - Franěk (video). ŽK: Hašek, Puškáč - Matějovský, Šimek. Diváci: 3856.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Křapka, Hašek (84. Koubek) - Mareček (73. Bartek), Petrák - Vaníček, Beran (84. Ugwu), Květ - Puškáč. Trenér: Klusáček.

M. Boleslav: Šeda - Sladký, Šimek, Suchý, Preisler - Dancák (78. Rolinek), Matějovský (61. Smrž) - Pech (61. Skalák), Hlavatý (68. Mužík), Ewerton - Ladra (78. Horský). Trenér: Hoftych.

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Klíma - Caletka, Vyhnanovský - Ondráš (video). ŽK: Jurečka - Ekpai, Lischka, Ndefe. Diváci: 7117.

Sestavy:

Slovácko: Fryšták - Reinberk, Hofmann, Daníček, Holzer (90.+1 Tomič) - Havlík, Ljovin - Petržela (82. Kalabiška), Sadílek (84. Vecheta), Jurečka - Cicilia. Trenér: Svědík.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Boula (57. Janošek), Kaloč, Ekpai (65. Falta), Kuzmanovič (65. Tetour), Koncevoj (80. Buchta) - Klíma (57. Almási). Trenér: Galásek.

FC Hradec Králové - Fastav Zlín 2:1 (2:0)

Branky: 10. Soukeník, 14. Kubala z pen. - 62. Reiter. Rozhodčí: Krejsa - Šimáček, Ratajová - Štěrba (video). ŽK: Čech, Kodeš, Soukeník - Cedidla.

Sestavy:

Hradec Králové: Fendrich - Klíma, Král, Čech - Mejdr, Soukeník, Kodeš, Vlkanova, Novotný (45.+4 Leibl) - Kubala, Rybička (88. Vašulín). Trenér: Koubek.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Matejov (81. Chwaszcz) - Conde, Vraštil - Fillo (61. Reiter), Janetzký (81. Hellebrand), Dramé (71. Hrdlička) - Hloušek (61. Vukadinovič). Trenér: Kalivoda.