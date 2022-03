Švancara: Lingr může nahradit Stancia. A Sparta? Takhle se o titul nehraje

"Slavia byla na derby líp připravena a Ondřej Lingr se stává rozdílovým hráčem, který může nahradit Nicolae Stancia. Spartě ho neprohrál nezapískaný faul, ale její špatný výkon," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Derby ovládla Slavia, naprosto zaslouženě. Daleko líp se na zápas připravila, od první minuty jsem cítil, že za vítězstvím jde. Ukázalo se, že Ondřej Lingr se posunul mezi rozdílové hráče, je pro Slavii klíčový. Má fazonu a ještě svou pozici dokládá góly. Když odešel Stanciu, myslel jsem si, že ho Slavia nenahradí. Lingr může být tím, kdo to, samozřejmě jiným způsobem, dokáže.

Mrzí mě některé individuální výkony sparťanů, osobností, které měly tým táhnout. Čekal jsem daleko víc od ofenzivních hráčů, hosté vystřelili dvakrát na branku, to je nesmírně málo. Z boku Pešek, ale to ani nebyla šance, spíš příležitost, pak ze skrumáže před brankou. Jak říkám - málo.

Já vím, že Spartě ublížil pohárový zápas s Jabloncem v týdnu, s prodloužením 120 minut, to hráče poznamenalo. Ale takhle se o titul nehraje, a jak to vypadá, ani o něj hrát nebude. Před prvním gólem si stěžovali, že Haraslín byl při úniku Baha faulovaný, ale já to neřešil, mně se to nezdálo. Spartě neprohrál derby nezapískaný faul, ale špatný výkon. To si musí hráči uvědomit. Polský rozhodčí zásadní chybu neudělal, měl to nějak nastavené a držel svou lajnu. Mně se jeho rozhodování líbilo, neměl jsem s ním žádný problém.

Určitě bylo pro hráče hodně nepříjemné, když se deset minut před koncem nehrálo, protože v sektoru hostí hořel oheň. Fotbalu to moc ublížilo, dlouho se čekalo, co bude. Nejde jen o to, že se fotbalista potřebuje zahřát, udržet tělo v pohodě. Ale vypadne mu i hlava, jakési vcucnutí do utkání. Je pak těžké se rychle nakopnout a Sparta vlastně měla po této přestávce jedinou nebezpečnou střelu.

S neukázněnými fanoušky to je ale pořád dokola. Když tohle někdo udělá, zapálí oheň, má být přísně potrestaný, a ne aby ještě byl za hrdinu. Já mám pyro a chorea rád, ale musí to mít hranici, ne že ohrožuješ zdraví či dokonce život druhého. Jsou tam děcka, jsou tam ženy, tohle nemůže přece projít. Vysoká pokuta, třeba i podmínka. V tu chvíli si ten někdo připadá jako velký frajer, ale při přísném postihu by si to příště rozmyslel.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Viktoria Plzeň bude patrně jediným konkurentem Slavie v boji o titul, i když nadstavba ještě může všelicos zamotat. Otočila zápas ve Zlíně, to se cení, hraje strašně účelně, znovu vyhrála o gól. Ale vyhrála. Obdivuju její týmový výkon. Soupeře úplně během zápasu vyždímá, dostane ho pak pod tlak, přicházejí fauly. Z toho Plzeň těží. A ještě bych připomenul, že má výborný útok, efektivní zakončovatele. Ve Zlíně to opět potvrdila, skóroval Beauguel i Chorý z penalty.

Když jsem u penalt, mladoboleslavský Ewerton ji musel opakovat. Já to nikdy v kariéře nezažil, ale dovedu si představit, jak je to pro hráče nepříjemné. Samozřejmě když ji proměníš, když ji nedáš, jsi šťastný, že máš druhou šanci. Hlavou běží spousta myšlenek. Kopnout to do stejného místa, nebo naopak na druhou stranu. Jak zareaguje gólman, jak on bude přemýšlet. Je to pade na pade. Ewerton to neustál, vybral si stejné místo, tlačil střelu co nejdál, ale už to nevyšteloval, trefil jenom tyč.