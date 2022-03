Dočkal neměl v Jablonci dohrát. Vyvázl se žlutou, ale Sparta ztratila

Sparta v dohrávaném utkání 22. kola fotbalové Fortuna:ligy remizovala v Jablonci 1:1. Obě branky padly po rohových kopech. Sparta přitom měla skoro celý zápas hrát v oslabení, ale zákrok Bořka Dočkala, který už v 16. minutě nakopl domácího Davida Housku do hlavy, ocenil rozhodčí Dalibor Černý jen žlutou kartou.

Pražané nevyhráli v nejvyšší soutěži čtvrtý z posledních pěti zápasů a na vedoucího obhájce titulu Slavii a druhou Plzeň ztrácejí devět bodů. Severočeši bodovali i v pátém jarním kole, počtvrté za sebou remizovali a zůstali dvanáctí.

"Výsledek je spravedlivý. Zápas byl vyrovnaný a výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Vzhledem k tabulce je to pro nás samozřejmě velká ztráta. Dohánět devět bodů na dva mančafty je hodně," řekl sparťanský trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci.

Utkání se v původním únorovém termínu nehrálo kvůli nezpůsobilému terénu. V základní sestavě hostů, kteří v neděli prohráli v pražském derby na Slavii 0:2, nastoupil poprvé od konce července dánský krajní obránce Höjer. Týmy se utkaly přesně po týdnu, minulou středu Sparta po výhře 4:3 po prodloužení postoupila do finále domácího poháru.

V 16. minutě sparťanský kapitán Dočkal v souboji o míč vysokou nohou a se značnou intenzitou zasáhl do hlavy domácího Housku, k nelibosti jabloneckých hráčů však hostující záložník obdržel pouze žlutou kartu. Houskovi z rány tekla krev a zbytek zápasu odehrál s obvazem.

"V 16. minutě měl rozhodčí vyloučit hostujícího hráče za surovou hru - kopnutí soupeře do hlavy. Tento zákrok ohrozil zdraví soupeře. Hrubé chyby se dopustil jak rozhodčí, tak VAR, který měl v tomto případě intervenovat," uvedla komise rozhodčích v prohlášení na Twitteru.

Vyjádření KR FAČR k zápasu FK Jablonec - AC Sparta Praha:

Videorozhodčím zápasu byl Ondřej Berka. "Mám na něj takovou smůlu. I když má dva metry, nebojím se ho. Podle mě zrovna pil kafe anebo usínal, na tuhle hru je asi zvyklý. Přes čtvrtého rozhodčího jsem to úplně neviděl, ani jsem se na to nešel podívat, protože bych se zbytečně rozčiloval. Hráči mi ale říkali, že to byl faul," prohlásil jablonecký trenér Petr Rada, který před angažmá v Jablonci krátce vedl Spartu.

Až po půlhodině hry se Pražané dostali k ohrožení jablonecké branky, Hložek nahrál Peškovi, jenže ten před hranicí malého vápna výrazně přestřelil. Na druhé straně se před Höjera natlačil Silný, ale gólman hostů Holec jeho střelu vyrazil.

V závěru úvodního dějství se Malínský zbavil ve vápně Wiesnera, tvrdou ranou z úhlu ale Holce nepropálil. V nastavení si hostující gólman nadvakrát poradil s Považancovou skákavou střelou zpoza šestnáctky.

V 56. minutě nastoupil místo domácího záložníka Pleštila na hřiště bývalý sparťanský útočník Kadlec. O deset minut později se na Hanuše řítil sám jeho bývalý spoluhráč Čvančara, který nadvakrát neuspěl.

Zdálo se, že duel dospěje k bezbrankové remíze, jenže v 81. minutě domácí udeřili. Střídající Nykrín našel z rohu Silného a ten hlavičkou nedal Holcovi šanci. Sedmadvacetiletý útočník se radoval z první ligové branky v kariéře. Jablonec vstřelil 19. gól v sezoně nejvyšší soutěže a má stále nejhorší útok ligy.

"Jsem rád, že to tam hlavně spadlo. Jestli je to proti Spartě nebo Hradci, je jedno, byl bych stejně rád. Škoda, že je to za bod. Byla by to velká euforie, kdybychom vyhráli," podotkl Silný.

Za čtyři minuty srovnal Čvančara. Hanuš si ještě poradil s Höjerovou hlavičkou po rohu, ale na Čvančarovu dorážku už nestačil. Sparťanský útočník zaznamenal sedmou trefu v sezoně nejvyšší soutěže, před týdnem v pohárovém duelu vstřelil Jablonci dvě branky.

Letenští neporazili Severočechy v lize potřetí za sebou a ve stejném počtu utkání nezvítězili venku v nejvyšší soutěži. Jablonec je s 11 nerozhodnými výsledky remízovým králem ligového ročníku.

"Věřili jsme tomu, že to udržíme, protože na tomhle terénu je strašně těžké dostat se tam kombinací. Při standardní situace ale neuhlídáme Čvančaru, což je špatně. Sparta je Sparta, bodu si ceníme. Kdybychom byli komplet, tak bychom to už uhráli. Bohužel se to ale nepovedlo," konstatoval Rada.

22. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Sparta Praha 1:1 (0:0)

Branky: 81. Silný - 85. Čvančara. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Horák - Berka (video). ŽK: Houska, Považanec, Štěpánek, Silný - Dočkal, Souček.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Černák, Martinec, Štěpánek, Zelený - Hübschman - Pleštil (56. Kadlec), Považanec, Houska (90.+4 Smejkal), Malínský (75. Nykrín) - Silný (90.+4 Werani). Trenér: Rada.

Sparta: Holec - Wiesner, Vitík, Pavelka, Höjer - Pešek (77. Ladislav Krejčí I), Souček, Dočkal, Karabec (64. Haraslín), Hložek - Čvančara. Trenér: Vrba.