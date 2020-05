Slavia může po restartu jen ztratit, na některých stadionech začne liga i s diváky

Po jedenácti týdnech rozehraje fotbalová Fortuna:Liga opět kompletní kolo. Zápasy budou bez diváků, zato s přísnými hygienickými opatřeními. Nejvíce trumfů zatím drží v rukou Slavia. Jejím cílem je bude teď všechny udržet, hodně může napovědět hned první květnové kolo.

Do konce základní části Fortuna:Ligy zbývá odehrát šest kol. Situace v tabulce je poměrně zamotaná a její rozuzlení bude do značné míry záviset na tom, jak koronavirová pauza zasáhne do formy jednotlivých týmů. To naznačil už sobotní "předkrm", ve kterém (nyní) dvanácté Teplice poměrně překvapivě zvítězily v dohrávce nad Libercem, který stále hraje o první šestku.

O co jde Slavii

Nejlepší pozici má úřadující mistr. Do závěrečných kol vstupují slávisté s náskokem osmi bodů v čele tabulky. Přitom po zimě byla situace Slavie ještě růžovější. Náskok měla dvojnásobný a byla ve vynikající formě.

Začátek jara ale slávistům nevyšel. Ve čtyřech kolech před vynuceným přerušením soutěže ztratili polovinu náskoku a osud jim nepřeje ani nyní. Nejprve si na tréninku zlomil nohu Peter Olayinka a čeká ho dlouhá pauza, minulý týden byl jeden z hráčů širšího kádru pozitivně testován na koronavirus.

Slavia musela do karantény až do dalších kontrolních testů, a tak jako jediný tým před restartem nesehrála žádný přípravný zápas a po dlouhé pauze bez fotbalu a normálního tréninku začne rovnou ostrým duelem v Mladé Boleslavi.

Hráči Slavie za větší hendikep považují absenci diváků na stadionu. "Bez fanoušků to bude obrovsky specifické. Fanoušci se samozřejmě těší na to, že se bude konečně něco dít. Pro nás to ale bude téměř srovnatelné s přátelákem," uvedl pro klubový web brankář Ondřej Kolář.

Šance pro Plzeň, stéblo pro Spartu

Hladoví jsou viktoriáni, kteří vycítili šanci už na začátku jara, kdy Slavia několikrát zaváhala. Pod trenérem Adriánem Guľou mají stále stoprocentní ligovou bilanci.

Těžký soupeř je ovšem čeká už tento týden. Ve středu přijede Plzeň na Spartu. Pokud na Letné neuspěje, bude se Slavii ve zbývající části sezony dýchat výrazně lépe.

Zatímco Západočeši chtějí potvrdit vynikající formu, Sparta potřebuje bodovat z úplně jiných důvodů. Po 24 kolech se nachází na devátém místě, i když jen s mírným odstupem za první šestkou.

Nicméně jakákoli ztráta pro Spartu nyní znamená výrazné snížení šance na umístění na pozici zajišťující předkola evropských pohárů. V reálném boji o první šestku se nyní nachází sedm klubů, téměř polovina tabulky. Od třetího Jablonce až po devátou Spartu.

O holé přežití mezi ligovou smetánkou bojuje Příbram, která využije možnosti, kterou jí dává rozvolnění vládních opatření. Ta umožňují přítomnost až 300 lidí na hromadné akci. V zápase proti Baníku tak bude mít Příbram Na Litavce podporu přibližně 80 diváků. "Jdou tam vipkaři, mládežničtí trenéři, náš oficiální fanklub a vybraní permanentkáři," přiblížil mluvčí klubu Tomáš Větrovský.

K podobným krokům v omezené míře sáhnou nejspíš i další kluby. Uvažuje o tom Opava, České Budějovice nebo Teplice. Několik fanoušků pozvala do hlediště i Sparta.

"Chtěli jsme mít na stadionu fanoušky, ale byli jsme schopni vymezit místo jen jednotkám příznivců. Půjde například o nejvyšší vedení našeho fanklubu," upřesnil mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Jiná pravidla i hygiena

I přes postupné uvolňování se budou zápasy delší dobu hrát v komorní atmosféře. Limit pro 300 lidí na veřejných akcích neumožňuje vpustit na stadion více než desítky fanoušků, v případě velkých klubů paradoxně ještě méně.

"K realizačním týmům a hráčům počítáme i s ostrahou nejdůležitějších míst na stadionu, s technickým zajištěním, jako jsou trávníkáři a údržbáři, elektrikář. Jsou to lidé, o kterých třeba fanoušci nemají úplnou představu, ale jejich role při organizaci zápasu je poměrně důležitá," upřesnil Kasík.

Restart soutěže se ovšem liší i pravidly. Kromě toho, že hráči od sebe budou muset dodržovat rozestupy na lavičkách a nastupovat v rouškách, budou moci trenéři využít pěti střídání v jednom zápase. Oproti sobotní dohrávce už budou moci i o poločase do kabiny.