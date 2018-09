V týdnu tady létaly hromy, blesky. A vidíte, zase jsme vyhráli 1:0, rýpl si Vrba

před 1 hodinou

Po propadáku v Jablonci trenér Vrba lehce překopal sestavu a proti Spartě vytáhl trumf: záložníka Procházku, který nakonec vypjatý duel rozhodl.

Plzeň - To, že Roman Procházka naskočí do klíčového zápasu se Spartou, se v Plzni rozhodli až v pátek, několik hodin před zápasem. Konsenzus trenérského štábu se nakonec ukázal jako efektivní - slovenský záložník vstřelil rozhodující gól zápasu.

No, vstřelil - jeho rána ze 76. minuty totiž mířila vedle branky, teč sparťana Radakoviče ovšem nasměrovala míč přesně za Nitu. "Ani nepočítám s tím, že by mi ten gól připsali. Než jsem šel na tiskovku, stihl jsem si ho prohlédnout na videu, ta střela šla mimo. Ale to je jedno, hlavně že to byl gól vítězný," vysvětloval devětadvacetiletý fotbalista.

Do sestavy se vrátil po měsíci, kdy ho trápily zdravotní problémy. A odehrál velmi dobrý zápas - nejenže byl u gólové akce, ale také dokázal úspěšně vymazat sparťanské záložníky v čele s Nicolaem Stanciuem. "Naskočit do takového zápasu nebylo složité, naopak. Strašně jsem se těšil a jsem rád, že jsem dostal důvěru," liboval si Procházka.

Proti Spartě si zahrál poprvé. Poprvé poznal, jak vyhecovaný zápas bolí. "Bylo to tvrdé, ale ne zákeřné. V závěru se možná jiskřilo o něco víc, to už sparťané měli trochu větší nervy, ale to k takovému zápasu patří."

Nominace Procházky byla jednou z reakcí Pavla Vrby na zpackaný zápas v Jablonci, který Plzeňští před čtyřmi dny prohráli 0:3. "No a teď jsme zase vyhráli 1:0," usmál se Vrba s narážkou na kritiku, že Plzeň sice v lize většinou vítězí, ale o jeden vydřený gól.

Tentokrát ovšem kouč Viktorie uznal, že domácí měli v duelu se Spartou štěstí. "Asi jsme byli šťastnější, soupeř měl dvě situace, kdy mohl dát gól, my také. A zatímco my jsme jednu proměnili, soupeř ne," popisoval zápas Vrba.

Jeho tým pokračuje v linii kolísavých výkonů z posledních týdnů. Porážku na Slavii vystřídal kvalitní výkon proti CSKA, ostudu z Jablonce si zase Západočeši vyžehlili vítězstvím nad Spartou.

"Znáte funkcionáře Plzně. V týdnu tady nebyla příznivá atmosféra, létaly hromy, blesky. Ale dneska už byli v pohodě, spokojeni s výsledkem," dodal dobře naložený Vrba. Na mysli měl především generálního ředitele klubu Adolfa Šádka, který je známý svým temperamentním vystupováním.