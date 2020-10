Plzeň vyválčila v Olomouci bod, Liberec díky hattricku Rabušice rozstřílel Příbram

Fotbalisté Viktorie Plzeň v 6. kole Fortuna:Ligy remizovali na půdě Olomouce 2:2. Naopak Liberec si doma snadno poradil s Příbramí 3:0.

Fotbalisté Plzně po čtvrteční porážce 0:1 s Beer Ševou v závěrečném 4. předkole Evropské ligy nedokázali zvítězit ani v nejvyšší soutěži a v zápase 6. ligového kola remizovali v Olomouci 2:2. Na vedoucí gól domácího Martina Hály v prvním poločase rychle odpověděl Zdeněk Ondrášek. Po hodině hry poslal Viktorii do vedení Aleš Čermák z penalty, ale Šimon Falta vyrovnal. Plzeň zůstala v tabulce třetí, Sigma čtvrtá. Oba týmy ztratily body po třech ligových výhrách po sobě.

"Náš výkon byl nedostatečný na to, abychom tento zápas mohli vyhrát. Klíčovým momentem zápasu vzhledem ke skóre byla neproměněná šance Ondráška. Tohle je ale součástí sportu," řekl plzeňský kouč Adrian Guľa na online tiskové konferenci.

"Jsme hrozně rádi za bod. Mrzí mě jen, že jsme některé další akce nedohráli do gólu," doplnil asistent trenéra Olomouce Jiří Neček.

Guľa v základní sestavě udělal čtyři změny oproti utkání v Izraeli. Řezník s Kovaříkem na krajích obrany nahradili Havla a Limberského, záložník Káčer dostal šanci místo Buchy a Kayamba v útoku zastoupil Ba Louu. Domácí postrádali například nemocného brankáře Mandouse, kterého nahradil Reichl.

Olomoučtí přečkali úvodní tlak soupeře a ve 13. minutě z první šance otevřeli skóre. Falta z rohu našel Hálu, jenž hlavou překonal brankáře Hrušku.

Západočeši bleskově odpověděli už za čtyři minuty. Kayamba utekl po pravé straně, přesným centrem našel v šestnáctce Ondráška a ten si hlavou připsal druhý ligový gól po příchodu do Viktorie.

Hanáci ale byli nebezpečnější. Breiteho hlavičku vytáhnul Hruška. Plzeňský gólman pak na konci první půle vyrazil i dva pokusy Nešpora, které tečoval hostující stoper Hejda. Předtím na druhé straně Káčer technickou střelou jen těsně minul tyčku.

První šanci po změně stran měl Káčer, ale jeho rána z hranice vápna znovu mířila vedle. Po vydařené spolupráci Gonzáleze s Hálou se střelec první branky dostal k zakončení z malého vápna, Hruška však vyrazil míč na roh.

Hru Viktorie pak hodně oživil střídající Ba Loua. Křídelník z Pobřeží slonoviny vyslal do šestnáctky Ondráška, toho fauloval bývalý plzeňský kapitán Hubník a nařízenou penaltu proměnil Čermák. Krátce poté Ondrášek po Ba Louově centru v ideální pozici hlavičkoval nepřesně.

"Před penaltou Ondrášek dostal hezkou přihrávku mezi mě a Jemelku a dobře si to přebral. Já jsem tam potom nastavil nohu a on šikovně přepadl. S odstupem času si myslím, že to faul byl," uvedl Hubník.

Rychlé Gonzálezovo vyrovnání neplatilo kvůli ofsajdu Nešpora. To se nelíbilo olomouckému kouči Radoslavu Látalovi, jenž v 66. minutě za protesty dostal od rozhodčího Ardeleanua druhou žlutou kartu a byl vyloučen z lavičky.

"Penalta nebyla důvodem trenérovy červené karty, byl tam ještě jiný důvod. Zdálo se nám, že rozhodčí mohli nechat dohrát ofsajdovou situaci Nešpora," vysvětlil Neček.

Domácí za čtyři minuty vyrovnali. Po rychlém brejku Breite přistrčil míč Faltovi a ten se prosadil tvrdou střelou k tyči. V závěru už se skóre nezměnilo a Plzeň v nejvyšší soutěži s Olomoucí neprohrála ve 13. utkání po sobě.

"Chyběla nám dnes lehkost, přesnost a timingové náběhové věci," podotkl Guľa. "Reprezentační přestávku vítáme nejen z pohledu psychického, ale i fyzického hlediska. Věřím, že z ní vyběhneme o hodně silnější," dodal kouč Viktorie.

Liberec jede, pálil Rabušic

Zápas Liberce rozhodl v druhé půli hattrickem střídající Michael Rabušic, dvě branky dal z penalt. Slovan v nejvyšší soutěži naplno bodoval po dvou duelech a před reprezentační pauzou se posunul se na páté místo tabulky. Příbram, která má utkání k dobru, stále čeká na premiérovou výhru v ligové sezoně a s jediným bodem je předposlední.

"Těžká výhra pro nás po těch třech dnech po APOELu. Vždy je to trošku složitější. Ale dnes bylo na hráčích vidět, že mají hodně energie. Zasloužené vítězství 3:0. Jsme rádi, že jsme v lize doskočili do té skupiny nahoře," řekl na tiskové konferenci trenér Slovanu Pavel Hoftych.

Liberec nastoupil proti Příbrami tři dny po výhře 1:0 nad Nikósií v závěrečném 4. předkole Evropské ligy. Hoftych udělal tři změny v základní sestavě, nově nasadil Fukalu, Csána a Matouška a právě posledně jmenovaný byl v první půli velmi aktivní. Hned v úvodu se prohnal kolem Treglera, ale z úhlu mířil mimo.

Příbram, která nehrála předminulé kolo kvůli koronaviru v týmu, v úvodním dějství držela s favoritem krok a dokonce byla blíže k vedení. V deváté minutě Vávra těsně minul a ve 38. minutě pak stejný hráč napálil zpoza vápna odražený balon do tyče. V domácím dresu hrozil hlavně příbramský odchovanec Matoušek, minutu před pauzou se obtočil, ale brankář Melichar jeho pokus vyrazil.

Čtyři minuty po změně stran mířil střídající Nešický z přímého kopu mimo. Ještě blíž k vedoucí brance byli domácí po necelé hodině hry, kdy Mikula po propadnutém dlouhém autu napálil z voleje břevno.

V 64. minutě už Severočeši otevřeli skóre. Mosquera ve vápně přepadl přes Soldáta a rozhodčí Proske nařídil penaltu, kterou proměnil střídající Rabušic. Slovan už čtvrteční zápas Evropské logy vyhrál 1:0 díky pokutovému kopu.

"Věděli jsme, že v druhém poločase tam přidáme útočné typy jako Rabušic, Rondič, Pešek. Měli jsme na lavičce určitě kvalitnější hráčský materiál než soupeř a na to jsme spoléhali," podotkl Hoftych. "První penalta za mě asi jasná. Při inkasovaných gólech to byly individuální chyby, které jsou za mě neskutečné," uvedl asistent příbramského trenéra Pavel Horváth.

V 76. minutě favorit přidal pojistku. Po Peškově centru z pravé strany se míč dostal k Rabušicovi a ten ho s pomocí tyče uklidil do sítě. Vzápětí zahrávali Severočeši další pokutový kop, znovu po zákroku na Mosqueru, kterého tentokrát podle Proskeho nedovoleně zastavil brankář Melichar. Exekuce penalty se znovu chopil Rabušic a v 79. minutě zkompletoval svůj první hattrick v české lize.

"Můj první hattrick, mám to za sebou. Asi kluky pozvu na nějakou večeři," řekl Rabušic. "Výsledek vypadá jasně, ale dlouho to byl vyrovnaný zápas, takový boj. A pak přišla čtvrthodina, během které nám dal Rambo tři góly. Bylo to o hlavě. Bylo to o tom, na jakou se to převáží stranu," uvedl příbramský záložník Zdeněk Folprecht.

Zlín načal jeho bývalý hráč

Fotbalisté Bohemians 1905 porazili v 6. kole první ligy Zlín 2:0 a v nejvyšší soutěži vyhráli po třech zápasech. Naopak "Ševci" vyšli bodově naprázdno ve třetím kole po sobě. Vítězný gól Pražanů vstřelil bývalý hráč Zlína Petr Hronek, pojistku přidal v závěru Ibrahim Keita.

Bohemians v minulém kole nehráli zápas v Českých Budějovicích kvůli covidu-19 v soupeřově týmu, ve středu postoupili do osmifinále domácího poháru po výhře 3:0 nad Táborskem. Pražané se kvůli opatřením v boji proti šíření koronaviru museli obejít bez podpory "kotle". Nechyběli však diváci na štaflích.

"Byl to mimořádně důležitý zápas, protože i tím, že jsme nehráli v Budějovicích, jsme se z pohledu tabulky dostali trochu pod tlak. Výhry si hodně cením," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Luděk Klusáček.

První zajímavá akce nastala v 17. minutě, ale Vaníček zpoza vápna zamířil těsně vedle. Jindřišek zase zkusil štěstí z úhlu z přímého kopu, ale gólman Dostál byl na místě včas. V 28. minutě dorazil Hronkovu střelu za Dostálova záda Vaníček, sudí Lerch však po zhlédnutí videozáznamu kvůli Hronkově ruce branku neuznal.

O čtyři minuty později se "Klokani" dočkali regulérní trefy a odměny za aktivitu. Dostál se prosmýkl do vápna mezi dvěma hráči a jeho přihrávka se od domácího útočníka Puškáče odrazila k zakončujícímu Hronkovi. "Nějak se to odrazilo od Puškyho a jak jsem tam byl přimotaný, tak jsem to jenom dorazil," popsal Hronek.

Zlín v první půli Le Giangovu branku přímo neohrozil, Poznarovu střelu nejprve zblokoval Hůlka a následný pokus o chvíli později Jindřišek.

"První půle byla velice špatná, asi nejhorší poločas, který jsme pode mnou odehráli. Neuhráli jsme na vrchu míče, obrana byla přetížená. To, že jsme prohrávali jenom 1:0, bylo díky štěstí a tomu, že se soupeř neprosadil vícekrát. Mohli jsme prohrávat i 3:0," prohlásil zlínský kouč Bohumil Páník.

Vršovický celek i na začátku druhé půle hrozil víc, jenže zvýraznit náskok se mu nepodařilo. Pak o sobě dali vědět hosté, Čanturišvili překonal Le Gianga, ale místo něho zasáhl stoper Krch. Poté se Le Giang zaskvěl proti Janetzkého hlavičce, kterou vytěsnil na roh.

Uklidnění přinesl domácím v 86. minutě střídající Keita, k němuž se odrazil míč po Nečasově střele do tyče. Francouzský útočník už měl snadnou práci a radoval se z první ligové trefy od července 2019. V nastavení mohl duel zdramatizovat Fantiš, jenže zblízka na vyběhnutého Le Gianga nevyzrál.

"Ve druhé půli byl už aktivnější Zlín a bylo to o tom, jestli se nám podaří vedení navýšit z brejku, nebo jestli Zlín srovná. Hra by byla zase otevřená. Naštěstí vyšla první varianta, vedení jsme navýšili a utkání dovedli do vítězného konce," konstatoval Klusáček.

Bohemians vyhráli třetí z posledních čtyř vzájemných duelů v lize, v Ďolíčku však "Ševce" zdolali po sedmi ligových zápasech a poprvé od září 1994. "Klokani" doma zvítězili v pátém z uplynulých šesti utkání v nejvyšší soutěži.

Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)

Branky: 13. Hála, 80. Falta - 17. Ondrášek, 63. Čermák (pen.). Rozhodčí: Ardeleanu - Kubr, Myška - Julínek (video). ŽK: Hubník, Breite, Radoslav Látal (trenér) - Mihálik. ČK: 66. Radoslav Látal. Diváci: 2000 (limit 2000).

Olomouc: Reichl - Hála, Hubník, Jemelka, Vepřek - González (83. Zahradníček), Breite, Houska (72. Chytil), Poulolo (90. Radek Látal), Falta - Nešpor (83. Zifčák). Trenér: Radoslav Látal.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Kovařík - Káčer (74. Bucha), Čermák (81. Beauguel), Kalvach - Kayamba (58. Ba Loua), Ondrášek, Kopic (74. Mihálik). Trenér: Guľa.

Slovan Liberec - 1. FK Příbram 3:0 (0:0)

Branky: 64. z pen., 76. a 79. z pen. Rabušic. Rozhodčí: Proske - Dresler, Mikeska - Houdek (video). ŽK: Csáno - Pinc, Svoboda. Diváci: omezený počet (limit 2000).

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Tijani, Mikula - Hromada (46. Nešický), Mara - Matoušek (72. Pešek), Beran (57. Rabušic), Mosquera (83. Barac) - Csáno (57. Rondič). Trenér: Hoftych.

Příbram: Melichar - Nový, Kleščík, Tregler, Svoboda - Soldát - Pilík (82. Vais), Rezek (83. Cortez), Folprecht, Vávra (83. Hájek) - Pinc (56. Antwi). Trenér: Čuhel.

Bohemians Praha 1905 - Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 32. Hronek, 86. Keita. Rozhodčí: Lerch - Horák, Koval - Hocek (video). Bez karet. Diváci: 1905 (limit 2000).

Bohemians: Le Giang - M. Dostál, Bederka, Krch, Hůlka - Vaníček (82. Nečas), Jindřišek, Hronek (90.+2 Novák), Vacek (82. Květ), Schumacher - Puškáč (71. Keita). Trenér: Klusáček.

Zlín: S. Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Matejov (76. Cedidla), Conde, Jiráček, Čanturišvili (76. Martínez) - Jawo (67. Janetzký), Poznar, Dramé (59. Fantiš). Trenér: Páník.