Olomouc - Plzeň 1:1. Viktorka víc drží míč, nebezpečnější jsou ale Hanáci

Viktoria nejde do utkání v dobrém rozpoložení. V lize sice až na zaškobrtnutí v Liberci vítězí a má na dostřel Slavii i Spartu. Naposledy rozstříleli Brno 4:1. Jenže každá mince má druhou stranu. Tak jak se daří na domácí frontě, tak přišel zkrat na té evropské. Plzeň totiž ve čtvrtek vyhořela na půdě izraelské Beer-Ševy a prestižní Evropskou ligu si ani letos nezahraje. Tento výsledek je brán mezi hráči Plzně i fanoušky a experty jako velký zkrat, který nikdo nečekal. Západočeši tak mají co napravovat, protože sezóna bez Evropy znamená menší prestiž i méně peněz. A také větší tlak na to uspět v domácí soutěži.