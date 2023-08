Plzeň konečně vyhrála, Bohemians přežili penaltu a vezou tři body z Liberce

Fotbalisté Plzně se ve 3. kole Fortuna:Ligy dočkali prvního vítězství, když porazili Baník Ostrava 3:1. Bohemians díky trefě z nastavení porazili Liberec a Teplice poprvé ztratily body poté, co remizovaly s Jabloncem bez branek.

Fotbalisté Plzně porazili ve třetím kole první ligy doma Ostravu 3:1 a v sezoně nejvyšší soutěže premiérově zvítězili pod staronovým trenérem Miroslavem Koubkem. Viktorii v 19. minutě poslal do vedení Pavel Bucha, v nastavení úvodního poločasu proměnili penalty domácí Tomáš Chorý a ostravský Matěj Šín. V 77. minutě přidal pojistku střídající Ibrahim Traoré. Západočeši na svém stadionu v lize zvítězili po pěti zápasech. Baník podruhé v ročníku prohrál a na kontě má jediný bod.

Západočeši před desetitisícovou návštěvou navázali na čtvrteční výhru 2:1 nad kosovskou Dritou a dobře se naladili na čtvrteční úvodní domácí utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy s maltskou Gzirou. Koubek udělal v základní sestavě hned pět změn oproti zápasu v Prištině. Poprvé v sezoně nastoupili osmnáctiletý obránce Paluska a záložník Šulc.

První velkou šanci si vypracoval v šesté minutě Baník. Tanko si pohrál s domácí defenzivou, ale tečovanou střelu mu zneškodnil brankář Staněk. Poté na druhé straně Hranáč hlavičkoval nad břevno.

Další příležitost už domácí v 19. minutě proměnili. Durosinmi po individuální akci přihrál Buchovi a ten zpoza šestnáctky zamířil přesně k tyči. Plzeňský záložník zaznamenal první ligový gól v sezoně.

Ve 30. minutě Baník výrazně podržel brankář Letáček, jenž nejprve vykopl Jirkovu střelu a o pár sekund později famózním zákrokem vytáhl na tyčku Durosinmiho hlavičku.

V závěru první půle sudí Starý nejprve neposoudil kontakt Durosinmiho s Lischkou v šestnáctce jako faul ostravského stopera, ale po zásahu videorozhodčího (VAR) a vlastní kontrole na monitoru změnil verdikt a nařídil pro Plzeň penaltu. Tu v první minutě nastavení proměnil Chorý, který skóroval poprvé v ligovém ročníku.

O chvíli později Jirka v pokutovém území podrazil Kubalu a Starý tentokrát odpískal penaltu pro hosty. Šín sice uspěl, ale gólman Staněk si na míč podobně jako předtím Letáček sáhl. Také Šín si připsal první zásah v ligové sezoně.

Hosté mohli krátce po změně stran vyrovnat, ale Tankovu ránu vytáhl Staněk konečky prstů na roh. Plzeňští se do větších příležitostí dlouho nedostávali. Až v 69. minutě Durosinmi po Klimentově přihrávce v ideální pozici vypálil nad břevno.

Západočeši pak zahodili několik slibných brejků, v 77. minutě se však dočkali třetí branky. Po Klimentově přihrávce promáchl Jirka, ale volný Traoré už prostřelil Letáčka. Záložník z Pobřeží Slonoviny se v soutěžním utkání trefil za Plzeň poprvé po letním příchodu ze Slavie.

Viktoria doma v nejvyšší soutěži porazila Ostravu pošesté za sebou a sérii bez porážek ve vzájemných duelech v Plzni protáhla na 16 duelů.

Látal čeká na výhru

Fotbalisté Teplic remizovali na svém hřišti bez branek s Jabloncem a poprvé v sezoně ztratili body, ani ve druhém domácím utkání v ročníku ale neinkasovali. Jablonec si připsal druhý nerozhodný výsledek po sobě a stále čeká na premiérový triumf pod vedením trenéra Radoslava Látala. Severočeši venku nevyhráli v nejvyšší soutěži osmkrát za sebou.

"Skláři" nenavázali na vítězství nad pohárovými zástupci Plzní (1:0) a Bohemians 1905 (2:1), ligovou domácí neporazitelnost přesto prodloužili na šest utkání. Po třech kolech zůstává stoprocentní už jen mistrovská Sparta, k níž se může přidat po podvečerním duelu se Zlínem ještě rival Slavia.

Ve vyrovnané první půli měly oba celky po jedné větší šanci. V 11. minutě teplický Radosta postrčil míč do brejku Gningovi, jehož křižnou střelu zneškodnil brankář Hanuš. Jablonec se dostal do zakončení až v 26. minutě, gólman Grigar ale Chramostův pokus zpoza vápna lapil do rukavic. Více než pět tisíc diváků aplaudovalo krátce před pauzou i Chaloupkovi, jenž v poslední chvíli čistě zastavil efektním skluzem unikajícího Pleštila, který v jarní části minulé sezony na Stínadlech hostoval.

Jablonec ke konci úvodního dějství převzal otěže zápasu a ve zlepšeném výkonu pokračoval i po pauze. V 48. minutě se Pleštil prohnal po pravé straně kolem Hory a zpětnou přihrávkou našel ve vyložené příležitosti Kratochvíla, ten ale vysoko přestřelil. O pár sekund později musel Grigar včasným výběhem zlikvidovat Chramostův únik z levé strany.

Střed pole se ve druhém poločase roztrhal a oba týmy si do otevřených obran vytvářely spoustu nebezpečných situací, chyběla jim ale lepší finální fáze. Až v 63. minutě po standardní situaci dostal míč do brány Kratochvíl, radost mu však překazil odmávaný ofsajd. Na druhé straně měl velkou šanci aktivní Gning, který po Jásirově sklepnutí prostor mezi třemi tyčemi netrefil.

Čtvrthodinu před koncem podtrhli trápení v koncovce jablonečtí Chramosta s Aléguém, kteří krátce po sobě z ideálních pozic vysoko přestřelili. Vzájemný duel obou mužstev tak po 13 ligových zápasech skončil remízou.

Jablonec hrál bez branek i v minulém kole v Pardubicích. Severočeši se po třech utkáních venku představí za týden proti Spartě poprvé v sezoně nejvyšší soutěže na domácí půdě, kde dosud nemohli nastoupit kvůli rekonstrukci hrací plochy.

Klokani si spravili náladu

Bohemians zvítězili ve třetím ligovém kole v Liberci 1:0. Vítězný gól vstřelil v nastavení střídající Matyáš Kozák. Blízko ke změně skóre byl domácí Lubomír Tupta, ale v 59. minutě neproměnil penaltu. Slovan utrpěl první prohru v ligové sezoně. Hosté, kteří ve čtvrtek vypadli ve 2. předkole Evropské konferenční ligy s norským Bodö/Glimt, zvítězili po třech soutěžních porážkách a v ročníku nejvyšší soutěže vyhráli i druhý venkovní zápas.

Trenér Pražanů Jaroslav Veselý udělal ve srovnání se čtvrteční prohrou 2:4 v domácí odvetě s Bodö/Glimt dvě změny: do středu zálohy se vrátili Jindřišek a Hrubý místo Hály a Kovaříka. V osvědčené liberecké sestavě Fukalu nahradil Mikula, ale už po čtvrthodině musel místo zraněného obránce Plechatého nastoupit Prebsl.

Za celý první poločas se diváci nedočkali ani na jedné straně střely na branku. Hra na deštěm smáčeném trávníku byla rozkouskovaná fauly a častým ošetřováním hráčů. Jedinou vážnější šanci měl v sedmé minutě Tupta, který se řítil na branku Pražanů, ale zamířil vedle. V nastaveném čase prvního dějství hlavičkoval Puškáč v dobré pozici nad libereckou branku, jenže ve výskoku si poranil koleno a do druhého dějství už nenastoupil.

Druhý poločas byl nesrovnatelně rušnější. Hned po změně stran propadl centr hostů až k volnému Matouškovi, pár kroků před libereckou brankou se však odrazil od jeho hrudi přímo do náruče brankáře Vliegena. Na druhé straně po Frýdkově rohovém kopu trefil Kulenovič hlavičkou jen boční síť.

V 57. minutě proklouzl Frýdek mezi dvěma protihráči do šestnáctky, Hrubý mu pomohl na zem a rozhodčí Szikszay bez váhání ukázal na penaltový puntík. Tupta sice zamířil k tyči, ale Reichl tam byl včas. Gólman Bohemians pak svůj tým podržel i tváří v tvář střídajícímu Rabušicovi a podruhé v ligové sezoně udržel čisté konto.

Šance měli i hosté. Bývalý hráč Severočechů Matoušek předvedl velké sólo z poloviny hřiště, ale v koncovce vysoko přestřelil. Vzápětí nebezpečně vypálil kapitán Jindřišek, ale tečovaná střela skončila vedle branky.

Rozhodnutí padlo až po vypršení normální hrací doby. Po rohovém kopu vrátil přetažený míč Křapka před branku a Kozák tvrdou střelou k tyči nedal Vliegenovi šanci. Střelec, který je ve Vršovicích na hostování ze Sparty, ještě na jaře oblékal dres Liberce, a tak premiérový gól v ročníku nejvyšší soutěže ani nijak zvlášť neslavil. Zato jeho spoluhráči měli dvojnásobnou radost, neboť se jim povedlo pod Ještědem vyhrát v lize podruhé za sebou.

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 3:1 (2:1)

Branky: 19. Bucha, 45.+1 Chorý z pen., 77. Traoré - 45.+4 Šín z pen. Rozhodčí: Starý - Nádvorník, Váňa - Petřík (video). ŽK: Dweh, Sýkora, Durosinmi (všichni Plzeň). Diváci: 10.088.

Plzeň: Staněk - Paluska, Hranáč, Dweh (52. Hejda) - Jirka, Kalvach, Bucha (64. Traoré), Cadu (52. Sýkora, 81. Holík) - Šulc - Chorý (64. Kliment), Durosinmi. Trenér: Koubek.

Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0)

Branka: 90.+1 Kozák. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf - Berka (video). ŽK: Doumbia, Ghali - Matoušek, Hůlka, Beran. Diváci: 2958.

Liberec: Vliegen - Plechatý (17. Prebsl), Chaluš, Purzitidis - Ghali, Červ, Doumbia, Mikula (90.+1 Horský) - Frýdek - Kulenovič (72. Fukala), Tupta (72. Rabušic). Trenér: Kozel.

Bohemians: Reichl - Hůlka, Křapka, Hybš - Köstl, Jindřišek, Hrubý, Dostál (79. Kovařík) - Matoušek (79. Kozák), Beran - Puškáč (46. Necid). Trenér: Veselý.

Ostrava: Letáček - Ndefe (65. Pojezný), Blažek, Lischka, Kpozo - Boula (79. Rigo), Šín (65. Tetour) - Buchta, Kubala, Ewerton - Tanko (79. Almási). Trenér: Hapal.

Teplice - Jablonec 0:0

Rozhodčí: Machálek - Kotalík, Antoníček - Kocourek (video). ŽK: Hora, Trubač - F. Souček, Hurtado. Diváci: 5258.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Hora (57. Krsmanovič) - Radosta, Jukl, Dramé, Urbanec - Trubač (81. Bílek) - Gning (89. Vachoušek), Fila (57. Jásir). Trenér: Frťala.

Jablonec: Hanuš - Tekijaški, Martinec, Hurtado, Polidar - Pleštil (65. Alégué), F. Souček, Kratochvíl (65. Považanec), Jovovič (71. Čanturišvili) - Chramosta, Drchal (90.+3 Schön). Trenér: Látal.