Hapalovu sparťanskou premiéru pokazila trefa Wágnera, Boleslav vyloupila Zbrojovku

před 2 hodinami

Fotbalová Sparta v lize znovu ztratila, Karviná vydřela bod přesnou trefou v 87. minutě, Brněnská Zbrojovka po porážce s Mladou Boleslaví vystřídala na sestupové příče Slovácko. To si doma poradilo s Bohemians 1905.

Praha - Premiéru Pavla Hapala na lavičce fotbalistů Sparty pokazil v závěru sobotního duelu 20. kola HET ligy gól karvinského Tomáše Wágnera, který přinesl remízu 1:1. Mladá Boleslav získala body v Brně po výhře 3:0, Slovácko doma zdolalo Bohemians 1905 1:0.

Sparta začala bránit vedení, přišel gólový trest

Wágner svým osmým gólem v ligové sezoně prodloužil karvinskou sérii bez porážky na pět kol. Pražané vedli brankou Guélora Kangy, ale v závěru byli potrestáni za pasivnější výkon. Potřetí za sebou jen remizovali 1:1 a jejich ztráta na druhé místo může opět narůst.

Hapal sáhl ke čtyřem změnám v základní sestavě, do které s kapitánskou páskou vrátil především svým italským předchůdcem přehlíženého útočníka Davida Lafatu.

Před vyprodaným stadionem se po úvodní čtvrthodině začali osmělovat hosté. Ošemetnou ránu Stanciua z přímého kopu Le Giang zvedl na roh, ale ve 24. minutě hosté vystihli karvinský odkop ve středu hřiště, Kanga si míč rychle navedl na střelu a jeho přízemní projektil šel z dvaceti metrů přesně k tyči. Gabonský záložník dal svůj druhý gól v letenském dresu.

Právě z větší síly ve středu pole vycházela územní převaha Pražanů v první půli. Jedna z jarních štik ligy ale vedení Sparty mohla rychle smazat: Budínský z rohu ve 26. minutě poslal ideální centr na malé vápno, jenže Kalabiška hlavičkou o zem těsně přestřelil.

Karviná se v ofenzivě tentokrát příliš neprosazovala. Přestože ve druhé půli se přes svou pravou stranu dostala do několika průniků, vše ztroskotalo na špatném řešení finální fáze. Ani Sparta však ve druhé půli v útoku nevymyslela nic, čím by ohrozila Le Gianga v domácí brance. Hosté se postupně více stahovali do hloubi vlastní poloviny a malá aktivita se jim vymstila.

Boj uprostřed hrací plochy směřoval bez větších šancí na obou stranách k první jarní karvinské prohře, když v 87. minutě zničehonic obdržel krásnou přihrávku za obranu domácí kanonýr Wágner a po kličce brankáři do prázdné branky vyrovnal. Sparta tak venku v lize počtvrté za sebou nevyhrála.

Středočeši ukončili sérii šesti proher

Mladá Boleslav v druhém utkání pod novým koučem Jozefem Weberem se dočkala prvních bodů a ukončila neúspěšnou šňůru, která se zastavila na šesti ligových porážkách. Hosté dali všechny góly už v první půli, kdy se dvakrát trefil Jiří Valenta a po něm Lukáš Pauschek. Boleslav přeskočila Brno v tabulce a je dvanáctá. Zbrojovka ztrácí na soupeře bod a propadla se o skóre na sestupovou patnáctou příčku.

Vyrovnané utkání mezi Slováckem a Bohemians 1905 rozhodl v 79. minutě Vlastimil Daníček. Tým z Uherského Hradiště porazil doma v nejvyšší soutěži Klokany pošesté za sebou a o skóre se dostal ze sestupové předposlední příčky na čtrnácté místo v tabulce. Pražané potřetí po sobě venku prohráli 0:1 a zůstali sedmí.

20. kolo první fotbalové ligy:

MFK Karviná - Sparta Praha 1:1 (0:1)

Branky: 87. Wágner - 24. Kanga. Rozhodčí: Franěk - Arnošt, Dresler. ŽK: Budínský, Panák - M. Frýdek. Diváci: 4833 (vyprodáno).

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Panák, Janečka (70. Weber) - Voltr (65. Šisler), Budínský, Kalabiška (54. Lingr) - Wágner. Trenér: Mucha.

Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Costa, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec, Kanga, Stanciu (89. Ristič), Ben Chaim (74. Vatajelu) - Lafata (64. Juliš). Trenér: Hapal.

Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:3)

Branky: 2. a 19. Valenta, 30. Pauschek. Rozhodčí: Houdek - Moláček, Kříž. ŽK: Šušnjar, Kateřiňák (oba Boleslav). Diváci: 4122.

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kijanskas, Lutonský - Polák (25. Sedlák) - Acosta, Kratochvíl (80. Pilík), Krejčí (46. Škoda), Juhar - Bazeljuk. Trenér: Pivarník.

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Šušnjar, Křapka - Hubínek, Jánoš - Konaté (68. Ladra), Valenta (86. Kateřiňák), Přikryl (75. Sus) - Komličenko. Trenér: Weber.

1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 1:0 ( 0:0)

Branka: 79. Daníček. Rozhodčí: Zelinka - Myška, Fišer. ŽK: Daníček - Tetteh. Diváci: 4019.

Slovácko: Heča - Juroška, Šimko, Břečka, Divíšek - Janošek, Daníček - Navrátil (90. Rezek), Sadílek (62. Machalík), Petr (70. Kubala) - Zajíc. Trenér: Kordula.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Šmíd, Hůlka, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek (59. Tetteh), Bartek (73. Záviška) - Nečas (82. Dias). Trenér: Martin Hašek st.