Remíza byla zasloužená. Za tu bojovnost se nám to muselo vrátit, říká karvinský střelec Wágner

Co zápas, to gól. Útočník Tomáš Wágner vyrovnal v sobotním ligovém duelu proti Spartě v 87. minutě a zařídil Karviné velmi cenný bod v boji o záchranu.

Jak hodnotíte sobotní duel se Spartou?

No, první půle byla hrozná, Spartu jsme tady nechali hrát jako doma. To bylo špatně, a samozřejmě jsme si to v kabině o poločase vyčítali.

Čím to, že jste soupeře takto pouštěli do hry?

Je možné, že nás Sparta trochu zaskočila. Oni mají dobrý tým, všimli si, že jsme zalezlí trochu hlouběji v obraně, tak nás ještě více přitlačili. Oni umí podržet míč, a proto jsme první poločas v podstatě jenom běhali a oni si přihrávali. Ale i přesto, že drželi balon, žádnou šanci podle mě neměli.

Jak jste viděl svou gólovou situaci ze svého pohledu?

Upřímně, sám nevím, jak jsem se tam ocitnul, ale Lindži (Ondřej Lingr - pozn. aut.) mi dal krásnou přihrávku za obranu. Viděl jsem, že gólman Sparty couvnul, že mám čas. Hlavou se mi honilo asi pět myšlenek, mám radost, že jsem se rozhodl správně.

Stačil jste si pohlídat ofsajdové postavení?

Moc času jsem na to neměl. Samozřejmě tuším, že jsem v ofsajdu nebyl, podle mě tam zůstal Hovorka. Už během zápasu jsem volal na kluky, že Sparta hraje hodně vysoko, ať mi tam dají pas za obranu. Když jsem viděl, že hra běží, hlavně jsem chtěl zachovat klid. Ale i kdybych byl v ofsajdu, tak co. Sudí by to foukl a hrálo by se dál.

Je remíza 1:1 zasloužená?

Myslím, že ano. Za tu bojovnost se nám to nějak muselo vrátit. A ono to přišlo až takhle v závěru. Teď mě jen mrzí, že jsme neudrželi poločas za stavu 0:0.

Loni se vám moc nedařilo, naopak na jaře máte už pátý gól. Jak si vysvětlujete nárůst formy?

Já nevím. Snažím se mít čistou hlavu, možná se mi podařilo víc se sžít s kolektivem, někdy je to i o tom. Stejně jako dříve dělám maximum pro to, aby se mi dařilo, a budu se rvát, aby mi to vydrželo. Musím využít toho, že štěstí je teď na mé straně.

Hrála Sparta pod novým trenérem jinak?

Koukali jsme se na zápas se Slováckem, kde byli stejně jako tady první půli lepší, druhou už slabší. Já Spartu nechci moc hodnotit, dneska jsme se snažili, aby ten zápas byl o nás, ne o nich. První půli nám to sice nešlo, ale před tou druhou jsme si řekli, že ukážeme, co v nás je, ať to ty lidi tady trochu baví.