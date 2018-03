Dvakrát Spartu potopil, teď ji má spasit. Hapal dokáže stmelit kabinu, shodují se experti

před 7 hodinami

Pavel Hapal ve Spartě působil jako hráč, následně si začal budovat trenérskou kariéru skrze úspěchy na Slovensku.

Praha - Jméno si ještě jako hráč vydobyl v dresu Sigmy Olomouc či německého Leverkusenu. Hrával také za Spartu, kde však jeho působení nedopadlo slavně. Jako trenér vedl v Česku ostravský Baník či Mladou Boleslav, na Slovensku získal titul s Žilinou. Přes úspěšné angažmá u slovenské reprezentace do 21 let se Pavel Hapal nyní vrací do Sparty, tentokráte už v roli hlavního trenéra.

I přes jeho četné zahraniční zkušenosti se většině sparťanských fanoušků vybaví ve spojitosti s jeho jménem jediný zápas. 21. března roku 2000, Sparta doma hostí v Lize mistrů věhlasnou Barcelonu. Stav utkání je 1:1 a výhra může Letenské teoreticky posunout do další fáze. V 87. minutě dostali domácí možnost kopat penaltu. K ní si však stoupl Hapal s netradičním číslem 99 na zádech a selhal. Gólman katalánského celku Hesp jeho pokus lapil a rozehrál akci, po které Barcelona dala rozhodující branku.

Po konci kariéry se bývalý levý záložník vrhl na trenéřinu a vedl například Baník Ostrava, Zlín, Mladou Boleslav či polský Zaglebie Lubin. Největších úspěchů však dosáhl ve slovenské Žilině, se kterou si zahrál ve skupině Ligy mistrů. A v předkole vyřadil mimo jiné pražskou Spartu, když na Letné zvítězil 2:0 a na Slovensku vyhrál 1:0. Opět to byl Hapal, kdo zmařil sparťanské naděje na úspěch v milionářské soutěži.

Po konci v Žilině se postupně přesunul až ke slovenskému výběru do 21 let, který přivedl na Euro, kde sice smolně nepostoupil ze skupiny, zato však pomohl k velkému přestupu záložníkovi Stanislavu Lobotkovi. "Ta současná slovenská generace je opravdu silná. Myslím si ale, že klíč k úspěchu leží v dobrém a postupném doplňování kádru A-týmu mládežnickými reprezentanty. A mě osobně hodně těší, že to na Slovensku funguje. Když se podívám na poslední nominaci, tak tam vidím hned pět hráčů bývalého týmu do 21 let," vyprávěl Hapal v říjnovém rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Ideální volba, shodují se experti

Nyní je osmačtyřicetiletý trenér zpátky na Letné, tentokrát s cílem Spartu vytáhnout z propasti, kam spadla během působení italského kouče Andrey Stramaccioniho.

"Hlavně je důležité, že se vedení Sparty rozhodlo odvolat pana Stramaccioniho. Bylo to možná pět minut po dvanácté, ale je hlavní, že se to vůbec stalo. Jmenování Pavla kvituji, stojí za ním úspěchy," hodnotí trenérskou rošádu bývalý gólman Letenských Jaromír Blažek, spoluhráč Hapala z duelu proti Barceloně.

"Samozřejmě ale nemůžu hodnotit, jaký je jako trenér. Nikdy mě nevedl. Byli jsme vždy jen spoluhráči a naše vztahy byly vždycky na dobré úrovni. V kabině byl fajn," dodává Blažek pro Aktuálně.cz.

Pětačtyřicetiletého gólmana doplňuje útočník Michal Papadopulos, kterého Hapal objevil v Baníku Ostrava a vytáhlý útočník s ním prošel také skrze Mladou Boleslav a Lubin. "Spartu jsem nesledoval tak často, ale co jsem měl možnost vidět ukázky z posledních zápasů - letenská kabina mi přišla rozdělená na Čechy a cizince. Což samozřejmě není ideální. Pokud to tam má někdo stmelit, tak je to Pavel Hapal," říká dvaatřicetiletý útočník, který v současné době střílí góly za polské Gliwice.

Sparta působí rozklíženě, po odchodu Andrey Stramaccioniho bude potřeba nastolit v kabině pořádek. "Pan Hapal je hodně lidský, kabinu dokáže strašně stmelit, v tom vždycky byla jeho největší síla. Na druhou stranu je schopen sáhnout i k nepříjemným věcem, a pokud se někdo nedokáže podřídit jeho pravidlům, neřeší, jestli hráč stál sto milionů, nebo přišel z juniorky," dodává Papadopulos pro Aktuálně.cz.

Hapal je hodně emotivní trenér, duely prožívá naplno. Podle Papadopulose rád říká věci na přímo, tak jak je vidí. A to včetně těch nepříjemných.

Osmačtyřicetiletý stratég má sice rád ofenzivní fotbal, ale všechno staví na perfektní defenzivě. Vepředu pak nechává kreativním fotbalistům volnost, aby tam prodali svoje individuální dovednosti. "Hodně se soustředí na kvalitní přípravu, ale není to tak, že by usadil kluky na celé dopoledne před videem. Moc dobře ví, že málokterý hráč udrží u videa pozornost dvě hodiny. Když to beru ze své osobní zkušenosti, tak patnáct dvacet minut je tak akorát," směje se Papadopulos.

Pro Hapala se bude jednat o třetí návrat na Letnou, poprvé však v roli trenéra domácího celku. Jeho mise není snadná, vytáhnout Spartu zpět k výšinám bude více než složité.