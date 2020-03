Z Plzně mi psali, ať se Slavii pokusíme obrat o body, usmíval se Petržela

Jeden opustil Plzeň jako neperspektivní, druhý putoval ze Sparty na hostování zlepšit si pošramocenou reputaci. Utkání Slovácka se Slavií rozhodli hráči, kteří mají blízko k úhlavním rivalům Slavie; Milan Petržela a Ondřej Zahustel.

Právě Petrželův gól bude ve statistikách veden jako vítězný. Ve 25. minutě zápasu mu Lukáš Sadílek přistrčil míč před hranici vápna a bývalý záložník Plzně se ranou do šibenice nemýlil. "Bylo důležité to dobře trefit, protože tam ještě někteří hráči stáli v bráně," oddechl si po zápase střelec.

Jeho trefa ovšem promluvila i do boje o titul. Slavia sice stále vede s přehledem ligu o deset bodů, ale za pouhá dvě kola se její náskok ztenčil o šest. A podle Petržely to může na podzimního suveréna nahlodat.

"Pro Slavii to je komplikace, s Plzní bude hrát ještě dvakrát, a navíc vím jaké to je, když máte náskok a najednou se po pár zápasech zužuje. Určitě na Slavii nějaká nervozita bude znát a je to pořád otevřené," myslí si šestatřicetiletý záložník.

Toho před zápasem hecovali bývalí spoluhráči z plzeňské kabiny. "Už před zápasem jsme si byli s klukama v kontaktu. Psali, že se máme pokusit Slavii obrat o body. Určitě mi od nich už přišly zprávy s gratulacemi," usmíval se Petržela.

V závěru zápasu si záložník řekl o střídání. "Měl jsem toho fakt plné zuby, protože to bylo náročné utkání na běhání. Musel jsem i hodně pomáhat defenzivě," popisoval zápas se Slavií. "Cítil jsem, že už mužstvu nemám co dát, tak jsem se nechal vystřídat."

Slovácku se podařilo zamíchat s kartami pro týmy v nejvyšších patrech tabulky, samo také poskočilo na páté místo. "Nehlásíme se do boje o první šestku. Jsme v klidu. Zůstáváme nohama na zemi a chceme jít zápas od zápasu," uklidňoval nadšení.