Dostali jsme druhé varování, musíme si sednout na zadek, burcuje Slavii Kúdela

Slavia nezvládla ani druhé venkovní utkání v sezoně a na Slovácku prohrála 0:2. Pražané opět nevstřelili branku a ani výkonem se jejich hra nepodobala suverénnímu projevu z podzimní části.

Utkání v Uherském Hradišti naznačilo, že Slavia není před derby, které se hraje za týden, úplně v pohodě. Z jarních zápasů s Bohemians, Opavou a Slovácko získala jen tři body s pouhými dvěma vstřelenými brankami.

Jmenovatelé porážek jsou podle obránce Ondřeje Kúdely podobní. "Opět jsme nedali gól a nebyli jsme důrazní v pokutovém území. Měli jsme šance, a kdybychom je proměnili, tak by ten zápas vypadal jinak," byl přesvědčený dvaatřicetiletý obránce.

Slavii v utkání chyběla suverenita, se kterou dokázala kontrolovat a rozhodovat podzimní zápasy, což bylo dáno nejspíš i zimní proměnou kádru.

"Momentálně to není tak uhlazené jako na podzim, musíme si sednout na zadek a něco si důrazněji říct. Abychom si my všichni, i kluci, co přišli, uvědomili, o co se tady hraje, pro koho se hraje a za co se hraje. Čeká nás derby, kde to musíme odčinit," byl odhodlaný Kúdela.

Podle něj mužstvu scházela lepší řešení situací v předfinální fázi a v zakončení. Houževnatý soupeř vycházel po celou dobu ze zabezpečené obrany, kterou dirigoval veterán Michal Kadlec. Útočníci Petar Musa a později Stanislav Tecl a Júsuf Hilál se do zakončení dostávali minimálně.

"Vypadalo to, že jsme měli hodně šancí, ale měli jsme jen střely, které nikoho moc neohrozily. Měli jsme pár situací, například tu, kdy domácí balon vykopávali z brankové čáry. Slovácko mělo v prvním poločase jednu pořádnou šanci a dalo z ní gól. Byli jsme překvapení, že to tam vůbec padlo, první gól asi rozhodl," vracel se Kúdela k trefě Milana Petržely.

V derby by slávistům mohli pomoci zkušenější hráči, kteří na Slovácku chyběli. Citelná byla především ztráta ostříleného levého beka Jana Bořila. "Jde o to, jakým způsobem se k porážkám dostanete. Máme zkušené hráče dostatečně na to, abychom si řekli, jak to budeme hrát," je optimistický Kúdela.

Manko druhé Plzně se za tři jarní kola snížilo o šest bodů, aktuálně je Viktoria za Vršovickými o 10 bodů druhá. Také proto ve Slavii zatím nepanikaří. "Náskok máme dostatečný, ale bylo to druhé varování a už by to stačilo," uzavřel hodnocení utkání slávistický obránce.